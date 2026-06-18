শুভেন্দুর কড়া বার্তার পর রাতভর অভিযান, ফলতায় গ্রেফতার বেড়ে 16
জাহাঙ্গির খানের মুক্তির দাবিতে ফলতা থানায় হামলার ঘটনায় বুধবার আরও আটজনকে গ্রেফতার করেছে ফলতা থানার পুলিশ ।
Published : June 18, 2026 at 4:39 PM IST
ফলতা, 18 জুন: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কড়া নির্দেশের পর দক্ষিণ 24 পরগনার ফলতা থানায় হামলার ঘটনায় জোরদার হয়েছে পুলিশি অভিযান । বুধবার গভীর রাত পর্যন্ত এলাকাজুড়ে তল্লাশি চালিয়ে এবং ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ, ভিডিয়ো ও স্থিরচিত্র খতিয়ে দেখে আরও আটজনকে গ্রেফতার করেছে ফলতা থানার পুলিশ । এর ফলে জাহাঙ্গির খানের মুক্তির দাবিতে ফলতা থানায় হামলার ঘটনায় মোট গ্রেফতারির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 16 ।
ধৃতদের বিরুদ্ধে অবৈধ জমায়েত, সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর, সরকারি কর্মীদের কাজে বাধা, সাম্প্রদায়িক উস্কানি, অস্ত্র আইন এবং বিস্ফোরক আইনে একাধিক গুরুতর মামলা রুজু করা হয়েছে । বৃহস্পতিবার অভিযুক্তদের ডায়মন্ড হারবার মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় । পাশাপাশি ফলতায় পুলিশি হেফাজত থেকে কুখ্যাত 'পুষ্পা' জাহাঙ্গির খানকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার ঘটনায় এবার বড় আইনি চাপে পড়েছেন তাঁর স্ত্রী রেজিনা বিবি ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, থানায় হামলা এবং জাহাঙ্গির খানকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্রে তাঁর সক্রিয় ভূমিকার অভিযোগ উঠেছে । সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই রেজিনা বিবির বিরুদ্ধে নতুন করে অস্ত্র আইন, বিস্ফোরক আইন-সহ একাধিক গুরুতর ধারায় মামলা রুজু করেছে ফলতা থানার পুলিশ । বর্তমানে তিনি পলাতক এবং তাঁর খোঁজে বিভিন্ন এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে ।
পুলিশের দাবি, এই হামলা ছিল পূর্বপরিকল্পিত । সোমবার থেকেই জাহাঙ্গির খানের স্ত্রী এলাকায় সমর্থক ও ঘনিষ্ঠদের একত্রিত করার কাজ শুরু করেন । মঙ্গলবার প্রথমে ফলতা এলাকায় পথ অবরোধ করা হয় । পরে জাহাঙ্গির খানের বাড়ির সামনে থেকে একটি বড় মিছিল ফলতা থানার উদ্দেশে রওনা দেয় । পুলিশের কাছে আগাম গোয়েন্দা তথ্য ছিল, এই জমায়েতের মূল উদ্দেশ্য ছিল জাহাঙ্গির খানকে পুলিশি হেফাজত থেকে ছিনিয়ে নেওয়া এবং থানায় হামলা চালানো ।
পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে আগেভাগেই ফলতা থানার সামনে মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী । প্রশাসনের তরফে বিক্ষোভকারীদের বারবার সতর্ক করা হলেও অভিযোগ, একাংশ জোর করে থানার দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে । শুরু হয় ধস্তাধস্তি । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে । তাতেই ভিড় ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় । পালানোর পথ না পেয়ে বেশ কয়েকজন হামলাকারী পাশের পুকুরে ঝাঁপ দেয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে । ঘটনার পর থেকেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ । বিভিন্ন সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ, সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিয়ো এবং স্থানীয় সূত্রে পাওয়া ছবি বিশ্লেষণ করে হামলায় জড়িতদের শনাক্ত করা হয় । সেই সূত্র ধরেই বুধবার রাতভর অভিযান চালিয়ে আরও আটজনকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে ।
উল্লেখ্য, বুধবার ফলতায় একটি জনকল্যাণ শিবিরে যোগ দিতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । সেখান থেকেই তিনি ফলতা থানায় হামলার ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন । মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট ভাষায় জানান, রাজ্যে কোনওভাবেই গুন্ডামি বা আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া বরদাস্ত করা হবে না । তিনি পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দেন, সিসিটিভি ফুটেজে যাঁদের দেখা গিয়েছে তাঁদের দ্রুত চিহ্নিত করে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নিতে । মুখ্যমন্ত্রীর কড়া বার্তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সক্রিয় হয়ে ওঠে পুলিশ প্রশাসন । রাতভর অভিযান চালিয়ে একের পর এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয় । তদন্তকারীদের অনুমান, এই ঘটনার নেপথ্যে আরও কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তির যোগ থাকতে পারে । তাই ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদের পাশাপাশি তাদের যোগাযোগ ও পরিকল্পনার যোগসূত্রও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
ডায়মন্ড হারবার ক্রিমিনাল কোর্টের বার অ্যাসোসিয়েশনের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি গোলোনকুমার হালদার বলেন, "ফলতা থানার হামলার ঘটনায় বুধবার আটজনকে গ্রেফতার করেছে ফলতা থানার পুলিশ । এই ঘটনায় মোট 16 জন গ্রেফতার হয়েছে । অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট সরকারি কাজে বাধা এবং সাম্প্রদায়িক উস্কানি ও অস্ত্র আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে । মহামান্য বিচারপতির কাছে অভিযুক্তদের পুলিশের হেফাজতের অনুরোধ করেন ফলতা থানার পুলিশ ।"
ফলতা থানায় হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দক্ষিণ 24 পরগনার রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে । পুলিশ জানিয়েছে, তদন্ত এখনও চলছে এবং সামনে আরও গ্রেফতারি হতে পারে । নতুন করে অশান্তি এড়াতে ফলতা ও সংলগ্ন এলাকায় কড়া নজরদারি ও পুলিশি টহল বাড়ানো হয়েছে । প্রশাসনের স্পষ্ট বার্তা- আইনশৃঙ্খলা ভাঙার চেষ্টা করলে কাউকেই রেয়াত করা হবে না ।