বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস ! যৌন হেনস্থার অভিযোগে গ্রেফতার বাংলার তারকা-ক্রিকেটার

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস ! যৌন হেনস্থার অভিযোগে গ্রেফতার বাংলার তারকা-ক্রিকেটার
আইপিএল দিল্লি ক্যাপিটালস-এর তারকা-ক্রিকেটার অভিষেক পোড়েল গ্রেফতার ৷ কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে । তিন দিন পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷
Published : August 11, 2026 at 2:47 PM IST
মগরা, 11 অগস্ট: ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ বা আইপিএলের দিল্লি ক্যাপিটালস দলের নির্ভরযোগ্য কিপার-ব্যাটার অভিষেক পোড়েল গ্রেফতার ! তিনি বাংলা দলেরও বড় ভরসা ৷ সোমবার গভীর রাতে যৌন হেনস্থার অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করে মগরা থানার পুলিশ ৷ মঙ্গলবার সকালে চুঁচুড়া জেলা আদালতে অভিষেক পোড়েলকে পেশ করা হয়েছে ৷ তাঁকে তিনদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত ৷
হুগলি (গ্রামীন) পুলিশের এসপি কুঁয়ার ভূষণ সিং সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে বলেন, "তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছিল এবং তাঁকে গ্রেফতারির আদালতের নির্দেশ রয়েছে ৷ সোমবার গভীর রাতে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ৷"
মুখ্য সরকারি আইনজীবী শিবাজী দাস বলেন, "ক্রিকেটার অভিষেক পোড়েলের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ রয়েছে ৷ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস করেছিলেন তিনি ৷ বিদেশযাত্রাও করেছেন বান্ধবীকে নিয়ে ৷ মগরা থানার পুলিশ নিষ্ঠার সঙ্গে তদন্ত করছে ৷ আজ চুঁচুড়া আদালতে তোলা হলে তাঁকে তিন দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক ৷ অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর ৷ আগামী দিনে তদন্তের নিরিখে সত্য সামনে আসবে ৷"
গত 23 জুন কর্নাটকের এক ডাক্তারি পড়ুয়া তরুণী হুগলির মগরা থানায় গিয়ে অভিষেক পোড়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন ৷ তাঁর দাবি, সাড়ে তিন বছর ধরে ওই তরুণীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ক্রিকেটারের ৷ তাঁরা বিয়ে করবেন, এমনটাও ঠিক হয়ে গিয়েছিল ৷ তাঁরা দু'জনে একসঙ্গে বিদেশ ভ্রমণেও গিয়েছেন ৷ কিন্তু পরে সম্পর্ক রাখতে অস্বীকার করেন অভিষেক । এরপরই পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছেন বলে দাবি করেন তরুণী ।
এই প্রথম নয়, বছর দেড়েক আগে তাঁদের মধ্যে একবার গোলমাল হয়েছিল এবং তা থানা পর্যন্ত গড়ায় ৷ তবে সেসময় অভিযোগ দায়ের হয়নি ৷ পরে জুন মাসের শেষে তরুণী মগরা থানায় অভিষেক পোড়েলের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানান ৷ এই ঘটনার গুরুত্ব বুঝে ওইদিনই হুগলি গ্রামীন পুলিশের সুপার কুঁয়ার ভূষণ সিং মগরা থানায় আসেন ৷ সেখানে ডিএসপি ক্রাইম অভিজিৎ সিনহা মহাপাত্র আইসি মগরার সঙ্গে আলোচনা করেন এবং কী করণীয় সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন ৷
মগরা থানার পুলিশ তদন্ত শুরু করে ৷ একাধিক বার ক্রিকেটারের চন্দননগরের বাড়িতে যান তদন্তকারীরা ৷ কিন্তু সেখানে অভিষেক পোড়েলকে পাওয়া যায়নি ৷ এরপর বেশ কিছুদিন কেটে গেলে তরুণী কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন ৷ হাইকোর্ট পুলিশকে নির্দেশ দেয় ক্রিকেটারকে গ্রেফতার করতে ৷ এরপর এদিনই অভিষেক পোড়েলকে গ্রেফতার করে মগরা থানার পুলিশ ৷ তাঁর বিরুদ্ধে বিএনএসের 69-সহ একাধিক ধারায় এবং তথ্য প্রযুক্তি আইনের 66E/72 ধারায় মামলা রুজু হয়েছে । এর আগে অবশ্য় সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন অভিষেক ।