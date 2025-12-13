আদিবাসীদের ভুল বুঝিয়ে SIR-এ বাধা, গীতা মুর্মুকে গ্রেফতার করল পুলিশ

আদিবাসীদের ভুল বুঝিয়ে SIR-এ বাধা, গীতা মুর্মুকে গ্রেফতার করল পুলিশ
পুরুলিয়ার বান্দোয়ান থানার পুলিশ তাঁকে বাঁকুড়ার বারিকুল থেকে গ্রেফতার করে৷ তাঁকে আদালত তিনদিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে৷
Published : December 13, 2025 at 9:40 PM IST
রানিবাঁধ (বাঁকুড়া), 13 ডিসেম্বর: ওড়িশা থেকে আসা সমাজবাদ অন্তর্রাষ্ট্রীয় মাঝি সরকার-এর প্রতিনিধি গীতা মুর্মুকে গ্রেফতার করল পুরুলিয়ার বান্দোয়ান থানার পুলিশ। শুক্রবার বাঁকুড়ার বারিকুল এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় বলে সূত্রের খবর।
শনিবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়৷ এই নিয়ে পুরুলিয়ার পুলিশ সুপার বৈভব তেওয়ারি জানান, গীতা মুর্মুকে তিনদিনের পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
প্রসঙ্গত, এসআইআর পর্ব চলাকালীন বাঁকুড়ার রানিবাঁধ ব্লকের বেশ কয়েকটি গ্রামের আদিবাসী বাসিন্দাদের একাংশ এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণে অনীহা প্রকাশ করেন। প্রায় কয়েকশো মানুষ এন্যুমারেশন পূরণ করতে চাননি। তাঁদের দাবি ছিল, তাঁরা ইতিমধ্যেই মাঝি সরকার-এর পরিচয়পত্র নিয়েছেন, তাই ভারত সরকারের আলাদা কোনও পরিচয়পত্রের প্রয়োজন নেই।
আদিবাসী সমাজ সংগঠনের প্রতিনিধি থেকে শুরু করে আদিবাসী বুদ্ধিজীবী মহলের বহু প্রতিনিধি গ্রামে গিয়ে বাসিন্দাদের এসআইআর-এর এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণের জন্য বারবার আবেদন জানিয়েছিলেন। তার পরও তাঁরা অনড় ছিলেন৷ এই পরিস্থিতিতে তদন্তে নামে বাঁকুড়ার পুলিশ৷ প্রতারণার অভিযোগে ওড়িশার একটি থানা ও বাঁকুড়ার বারিকুল থানা এলাকা থেকে দু’জনকে গ্রেফতার করে। তার পরেই মুচিকাটা গ্রামে হাজির হন গীতা মুর্মু।
শুক্রবার সকালে গীতা মুর্মু ও তাঁর সংগঠনের কয়েকজন প্রতিনিধি চারদিন পরে রানিবাঁধের মুচিকাটা গ্রাম ছেড়ে বারিকুল থানায় যান। সেখানে দিনভর পুলিশের সঙ্গে বৈঠক চলে। সন্ধ্যায় থানা থেকে বেরিয়ে ওড়িশার উদ্দেশে রওনা দেওয়ার আগে গীতা দাবি করেন, "আবার আসব। আমাদের এক কর্মীকে ওড়িশা থেকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। আদালতে তাঁকে সব রকম সাহায্য করব। পুলিশকেও সব রকমভাবে সহযোগিতা করব। এই মুহূর্তে আমার শরীর ভালো নেই। এখানকার আবহাওয়ার সঙ্গে মানাতে সমস্যা হচ্ছে। তাই বাড়ি ফিরে যাচ্ছি। রেস্ট নিয়ে আবার আসব।"
গীতার সঙ্গে মুচিকাটা গ্রামের প্রায় 30 জন পুরুষ ও মহিলা বারিকুল থানায় এসেছিলেন। গীতা গ্রেফতার হবেন কি না, সেই জল্পনায় থানার বাইরে দিনভর উদ্বেগে ছিলেন তাঁরা। পুলিশ খাবারের ব্যবস্থা করলেও গীতা নিরাপদে থানা থেকে বের না-হওয়া পর্যন্ত তাঁরা খাবেন না-বলে জানান। সন্ধ্যায় গীতা থানা ছাড়ার পর গ্রামবাসীরা পিকআপ ভ্যানে করে গ্রামে ফিরে যান। তবে বারিকুল থানার এলাকা ছাড়ার পর মাঝপথেই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।
মাঝি সরকারের বিষয়টি নিয়ে যাঁরা আদিবাসীদের বোঝাতে গিয়েছিলেন, গীতা মুর্মু গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁরা কটাক্ষ করে বলেন, এত দিন মানুষকে ভুল বুঝিয়ে রাখা হয়েছিল। এখন সেই ভুলের ফাঁদেই নিজেরাই জড়িয়ে পড়তে চলেছেন। দেশের আইন ও সংবিধানের ঊর্ধ্বে কেউ নয়। পুলিশের কাছে এসেই ওই মহিলা তাঁর সুর পাল্টাতে শুরু করেছিলেন।
পুলিশ সূত্রে খবর, এদিনের বৈঠকে মাঝি সরকারের নামে আদিবাসীদের বিভ্রান্ত করার কার্যকলাপ অবিলম্বে বন্ধ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে গীতা ও তাঁর সহযোগীদের। তা না-হলে কঠোর পদক্ষেপ করার বার্তাও দেওয়া হয়েছে। এমনকি গীতা নিজেও স্বীকার করেছেন, মাঝি সরকারের নামে একটি প্রতারণা চক্র সক্রিয় রয়েছে।
যদিও স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর-এর এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণ না-করার সিদ্ধান্তে অনড় ছিলেন গ্রামের বাসিন্দারা। এদিকে, গ্রামের কয়েকজন আদিবাসী প্রকাশ্যে এসআইআর-এর বিরোধিতা করলেও গোপনে এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণ করেছেন বলে খবর। গীতার সঙ্গে আসা এক গ্রামবাসীর দাবি, কারা লুকিয়ে এন্যুমারেশন পূরণ করেছেন, তা আমরা বুঝতে পারছি না।