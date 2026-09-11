মাটিগাড়ায় আইটি পার্কে একাধিক বেআইনি কলসেন্টারে প্রতারণা চক্র ! ধৃত 4
Illegal Call Center in IT Park: গ্রাহক পরিষেবার নামে প্রতারণা চক্র চালানোর অভিযোগ ৷ মাটিগাড়ার পরিবহণ নগরের ওয়েবেল আইটি পার্কে অভিযান ৷
Published : September 11, 2026 at 2:01 PM IST
শিলিগুড়ি, 11 সেপ্টেম্বর: মাটিগাড়া এলাকায় বেআইনি কল সেন্টারগুলিতে রাতভর অভিযান চালাল শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেট ৷ শুক্রবার গভীর রাতে মাটিগাড়া ও লিচুবাগানের ওয়েবেল আইটি পার্ক-সহ একাধিক আস্তানায় একযোগে হানা দেয় পুলিশ ৷ দু’টি অবৈধ কল সেন্টারের হদিশ পেয়েছেন তদন্তকারীরা ৷ দুই মহিলা-সহ চারজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আইটি পার্কের আড়ালে দীর্ঘদিন ধরেই গ্রাহক সহায়তার কেন্দ্রের নামে প্রতারণামূলক কার্যকলাপ চালানো হচ্ছিল ৷ সিবিআই-এর তদন্তে এমন একটি তথ্য পুলিশের কাছে এসেছিল ৷ এমনকি বেআইনি আর্থিক লেনদেনও করা হতো এই বেআইনি কলসেন্টারগুলি থেকে ৷
জানা গিয়েছে, পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে রাজ্য পুলিশ, প্রশাসনের নির্দেশে শুক্রবার সকাল থেকেই অভিযানের প্রস্তুতি শুরু হয় ৷ শিলিগুড়ি কমিশনারেটের প্রতিটি থানা থেকে পুলিশকর্মীদের নিয়ে 200 জনের বিশাল বাহিনী প্রস্তুত করে কমিশনারেট ৷ উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় মহিলা পুলি কর্মীদেরও রাখা হয়েছিল ৷
শুক্রবার রাতে মাটিগাড়ার পরিবহণ নগরের ওয়েবেল আইটি পার্কে অভিযানে নেতৃত্ব দেন ডিসিপি (ইস্ট) চারু শর্মা এবং এসিপি (ইস্ট) রবিন থাপা ৷ পাশাপাশি, লিচুবাগানের ওয়েবেল আইটি পার্কে যায় পুলিশের অন্য একটি দল ৷ রাত দেড়টা পর্যন্ত দুই জায়গায় চিরুনি তল্লাশি চালানো হয় ৷ সেখানে উপস্থিত লোকজনদের জিজ্ঞাসাবাদ চলে ৷ তবে, অভিযান চলাকালীন পরিবহণ নগরের আইটি পার্কে একাধিকবার লোডশেডিং হয় ৷ ফলে অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে কেউ পালিয়ে গিয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ৷
অভিযান প্রসঙ্গে পুলিশের এক ঊর্ধ্বতন আধিকারিক বলেন, "দীর্ঘদিন ধরেই ভুয়ো ফোন কল ও অবৈধ সার্ভার ব্যবহারের মাধ্যমে প্রতারণা চালানোর খবর মিলছিল ৷ গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে পরিকল্পনা করে এই ঝটিকা অভিযান চালানো হয় ৷ ঘটনাস্থল থেকে বিপুল নথি, কম্পিউটার ও গ্যাজেট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি, চারজনকে গ্রেফতার করেছেন তদন্তকারীরা ৷ সাইবার প্রতারকদের মূল উপড়ে ফেলতে আমাদের অভিযান জারি থাকবে ৷"
প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, বেআইনি লেনদেনের চক্র পরিচালনা করতে ব্যবহৃত মিউল বা ভুয়ো অ্যাকাউন্টগুলিকে চিহ্নিত করার কাজ ইতিমধ্যে শুরু করেছে কেন্দ্র ও রাজ্য পুলিশ ৷ ধৃতদের আদালতে তুলে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে ৷ ওয়েবেল আইটি পার্কের মতো সরকারি পরিকাঠামো ব্যবহার করে এতদিন ধরে কীভাবে এই বেআইনি কাজকর্ম চালানো হচ্ছিল এবং এর পিছনে কাদের হাত রয়েছে, তার তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ ৷