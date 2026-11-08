অভিষেকের জন্মদিনে কালীঘাটের সংঘর্ষে গ্রেফতার 2, অভিযোগ দায়ের সাংসদের বিরুদ্ধেও

অভিষেকের জন্মদিনে কালীঘাটের সংঘর্ষে গ্রেফতার 2, অভিযোগ দায়ের সাংসদের বিরুদ্ধেও
Clash During Abhishek B'day: দফায় দফায় রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় কালীঘাট সংলগ্ন এলাকা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়।
Published : November 8, 2026 at 3:18 PM IST
কলকাতা 8 নভেম্বর: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনের রাতে তাঁর কালীঘাটের বাড়ির সামনে সংঘর্ষের ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করা হল । শুক্রবার গভীর রাতের ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে দফায় দফায় রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় সংলগ্ন এলাকা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয়। ঘটনায় উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে খবর।
এবার কড়া পদক্ষেপ পুলিশের । কালীঘাট থানা সূত্রে খবর, হিংসাত্মক ঘটনার জেরে চারটি আলাদা আলাদা মামলা রুজু করা হয়েছে। তার ভিত্তিতেই দু’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। অভিযোগ, ধৃতরা কর্তব্যরত পুলিশকর্মীকে চড় মেরেছেন। এই চারটি মধ্য়ে দুটি মামলা করেছে পুলিশ । তার একটিতে অন্যদের সঙ্গে অভিষেকেরও নাম আছে ।
অজ্ঞাতপরিচয় বিজেপি কর্মীদের বিরুদ্ধে কালীঘাট থানায় পাল্টা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতেও একটি এফআইআর রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। আবার অভিষেকের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন কয়েকজন বিজেপি কর্মী।
এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে সংঘর্ষে লিপ্ত অভিযুক্তদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চালাচ্ছ কালীঘাট থানার পুলিশ। চরম উত্তেজনার পর বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি থমথমে । এলাকাজুড়ে কড়া পুলিশি নিরাপত্তা বহাল রয়েছে। কলকাতা পুলিশের এক শীর্ষকর্তা বলেন, "ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে এবং আর কারা কারা এই ঘটনায় যুক্ত তাদের নামের তালিকা তৈরি করা হচ্ছে"।
পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার মধ্যরাতে অভিষেকের জন্মদিন পালন করতে তাঁর বাড়ির সামনে জড়ো হয়েছিলেন তণমূলের নেতা-কর্মী ও সমর্থকরা। অভিযোগ, সেই সময় স্থানীয় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে তাঁদের কথা-কাটাকাটি শুরু হয় । তা দ্রুত ধস্তাধস্তি ও ইটবৃষ্টিতে পরিণত হয়। তৃণমূলের অভিযোগ, সংঘর্ষ চলাকালীন তাঁদের দলীয় কার্যালয়েও ভাঙচুর চালানো হয়েছে । বিজেপির বাহিনী পেরেক-বসানো লাঠি নিয়ে হামলা চালিয়েছে।
ঘটনার প্রতিবাদে শুক্রবার গভীর রাতেই নিজের বাড়ির সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে বসে পড়েন অভিষেক। ঘটনাস্থলে উপস্থিত পুলিশের সঙ্গেও তিনি উত্তপ্ত বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন। অভিষেক দাবি করেন, হামলার আশঙ্কার কথা জানিয়ে তিনি দু’দিন আগেই লোকসভার স্পিকারকে ট্যাগ করে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছিলেন।
সাংসদের অভিযোগ, হামলায় তাঁর চার-পাঁচ জন অনুগামী গুরুতর আহত হয়েছেন। শনিবার সকাল সাড়ে 6টা নাগাদ পুলিশের হস্তক্ষেপে এবং আশ্বাসে তিনি অবস্থান তুলে ঘরে ফেরেন। এদিকে, শুক্রবার রাতের এই ঘটনার পর সরাসরি কালীঘাট থানার ওসি বলাই বাগের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।