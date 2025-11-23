সন্দেশখালিতে BLO-কে খুনের হুমকি ! গ্রেফতার তৃণমূল কর্মী
এবার বিএলও-কে খুনের হুমকি দিয়ে গ্রেফতার হলেন শাসক শিবিরের কর্মী ৷ ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার ৷
Published : November 23, 2025 at 6:13 PM IST
সন্দেশখালি, 23 নভেম্বর: রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ চলছে। এ নিয়ে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে চড়ছে রাজনীতির পারদও। এরই মধ্যে এবার বিএলও'কে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার সন্দেশখালিতে।
শনিবার রাতে জামিরুল ইসলাম মোল্লা নামে তৃণমূলের ওই বুথ এজেন্টকে গ্রেফতার করেছে ন্যাজাট থানার পুলিশ। ধৃত তৃণমূল কর্মীকে রবিবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। জানা গিয়েছে, সন্দেশখালি বিধানসভার 3 নম্বর পার্টের বুথ লেভেল অফিসার হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন দীপক মাহাতো। বিএলও হিসেবে দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে এনুমারেশন ফর্ম বিলি এবং জমা নেওয়ার প্রক্রিয়াও শুরু করে দিয়েছেন। সন্দেশখালির এই 3 নম্বর বুথের শাসক দলের বিএলএ হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন বয়ারমারী 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কর্মী জামিরুল ইসলাম মোল্লা। বিষয়টি নিয়ে বসিরহাটের পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমান বলেন, "ধৃত ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে সরকারি কাজে বাধা, হুমকি-সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। ধৃতকে আদালতে পেশ করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তও শুরু করেছি আমরা।"
স্থানীয় তৃণমূল নেতা অহিদ গাজী ঘনিষ্ঠ এই কর্মীর বিরুদ্ধে দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএলও-কে ফোনে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। সেই হুমকি ফোনের অডিয়ো ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায় (এই অডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত)। সেখানে অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মী তথা বিএলএ-কে বলতে শোনা যাচ্ছে, "কেন তুমি ফর্ম বাতিল করেছ ? আমাকে চেনো ! তুমি কী রেহাই পাবে ?"
এরপরই বিএলও-র উদ্দেশে তাঁর হুমকি, "তোর বাড়িঘর ভাঙচুর করে হাত-পা সব ভেঙে দেব ৷ কেন তুই এনুমারেশন ফর্ম বাতিল করলি ? কথা মতো তুই সংশোধন করবি, না হলে রাতের মধ্যে তোর বাড়িঘর ভাঙচুর করে খুন করব ৷" এই হুমকি ফোন পেয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন বিএলও দীপক মাহাতো। এর পরেই তিনি বিডিও-র দ্বারস্থ হন। বিডিও ন্যাজাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলে গ্রেফতার করা হয় বয়ারমারী এলাকার তৃণমূল কর্মী ও 3 নম্বর বুথের বিএলএ জামিরুল ইসলাম মোল্লাকে।
ঘটনার সূত্রপাত এনুমারেশন ফর্মে দাগ টেনে কেটে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে। অভিযোগ, এনুমারেশন ফর্মে তিন ভোটারের 2002 সালের বিবরণ-সহ বিভিন্ন তথ্য ঠিকঠাক না থাকায় সেই এনুমারেশন ফর্মের উপর দাগ টেনে কেটে দেন ওই বিএলও। তার জেরেই তৃণমূলের বিএলএ-এর কাছ থেকে হুমকি ফোন পান তিনি ৷ যদিও বিএলও দীপক মাহাতো দাবি করেছেন, "ওই তিন ভোটারের এনুমারেশন ফর্মের তথ্য ভুল ছিল। 2002 সালের সংশোধিত ভোটার তালিকার সঙ্গে তাঁদের দেওয়া তথ্যের কোনও মিল খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। সেটা নিয়ে সন্দেহ হওয়ায় ফর্মে দাগ টেনে কেটে দিয়েছিলাম। পরে, অবশ্য বিডিও অফিস থেকে নতুন করে তাঁদের তিন জনের জন্য এনুমারেশন ফর্ম এনেও দিয়েছিলাম। বলেছিলাম ঠিকঠাক তথ্য সহকারে ফর্ম ফিলাপ করতে। এর পরেই তৃণমূলের একজন আমায় ফোন করে খুনের হুমকি দেয়। আমি ভীষণ আতঙ্কিত। বিডিওকে বিষয়টি জানিয়েছি।"