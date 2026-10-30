সরকারি চাকরির নামে 10 লক্ষ টাকার প্রতারণার অভিযোগ, গ্রেফতার ঝাড়গ্রামের তৃণমূল নেতা
Jhargram TMC Leader Extortion Case: সরকারি চাকরি পাইয়ে দেবেন বলে 10 লক্ষ টাকা নিয়েছেন তৃণমূল নেতা বলে অভিযোগ ।
Published : October 30, 2026 at 11:24 AM IST
ঝাড়গ্রাম, 30 অক্টোবর: সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে টাকা নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার ঝাড়গ্রামের তৃণমূল নেতা অজিত মাহাতো । বন দফতরে স্থায়ী সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি পেয়ে এক বেকার যুবক তাঁকে 10 লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ ।
অভিযোগ, টাকার বদলে চাকরি তো মেলেইনি, ফেরত আসেনি টাকাও । উল্টে টাকা ফেরত চাইতে গিয়ে জুটেছে প্রাণনাশের হুমকি । পরে আরও 2 লক্ষ টাকা দাবির অভিযোগও উঠেছে । বৃহস্পতিবার রাতে নিজের বাড়ি থেকেই অজিত মাহাতোকে গ্রেফতার করে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ ।
ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "চাকরি দেওয়ার নামে প্রতারণা ও টাকা আত্মসাতের অভিযোগে অজিত মাহাতোকে গ্রেফতার করা হয়েছে । এই প্রতারণা চক্রের সঙ্গে আরও কারা জড়িত রয়েছে, তা তদন্তের জন্য ধৃতকে পুলিশি হেফাজতে চেয়ে আদালতে পাঠানো হবে ।"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝাড়গ্রামের বাছুরডোবা এলাকার বাসিন্দা 24 বছর বয়সি সজল দাস এলাকার তৃণমূল নেতা অজিত মাহাতোর বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন । বেকার যুবকের অভিযোগ, অভিযুক্ত নিজের রাজনৈতিক প্রভাব এবং রাজ্য সরকারের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকার কথা বলে বন দফতরে স্থায়ী চাকরি পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেন ।
সেই প্রতিশ্রুতিতে ভরসা করে 2024 সালের ডিসেম্বর থেকে 2026 সালের মার্চ মাসের মধ্যে চার দফায় মোট 10 লক্ষ টাকা দেন সজল । অভিযোগ, দীর্ঘ সময় পেরিয়ে গেলেও চাকরির ব্যবস্থা হয়নি । বেকার যুবক ফেরত পাননি টাকাও । বরং টাকা ফেরত চাইতে গেলে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হয় এবং আরও 2 লক্ষ টাকা দাবি করা হয় বলে অভিযোগকারীর দাবি ।
সজল ছাড়া আর কেউ প্রতারিত হয়েছেন কি না, উঠছে সেই প্রশ্নও । অভিযোগকারীর দাবি, একই কায়দায় সরকারি চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে আরও একাধিক যুবকের কাছ থেকে টাকা নেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানতে পেরেছেন । এই ঘটনায় ঝাড়গ্রাম থানায় তৃণমূল নেতা অজিত মাহাতোর বিরুদ্ধে মামলা রুজু হয়েছে । ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারায় মামলা নথিভুক্ত করে তদন্তে নেমেছে পুলিশ ।
এখন তদন্তকারীদের নজরে একাধিক প্রশ্ন— 10 লক্ষ টাকার লেনদেনের প্রকৃত তথ্য কী ? এই অভিযোগের পিছনে আর কেউ জড়িত রয়েছেন কি না ? আরও কতজন যুবক প্রতারণার শিকার হয়েছেন ? আত্মসাৎ করা অর্থ কোথায় গিয়েছে ? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে বলে পুলিশ সূত্রে জানা যাচ্ছে ।