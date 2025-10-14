ETV Bharat / state

দুর্গাপুর 'গণধর্ষণ'-কাণ্ড: মোবাইল ট্র্যাকিংয়ের মাধ্যমে পুলিশের জালে শেখ শফিকুল

দুর্গাপুর 'গণধর্ষণ'-কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত শেখ শফিকুল ৷ 19 নম্বর জাতীয় সড়কের ওভার ব্রিজের নিচ থেকে গ্রেফতার হয় অভিযুক্ত ৷

DURGAPUR MEDICAL STUDENT GANG RAPE
মোবাইল ট্র্যাকিংয়ে মাধ্যমে পুলিশের জালে শেখ শফিকুল ৷ (ইটিভি ভারত)
Published : October 14, 2025 at 7:03 PM IST

দুর্গাপুর, 14 অক্টোবর: দুর্গাপুরে ডাক্তারি পড়ুয়ার 'গণধর্ষণ'-কাণ্ডে মূল অভিযুক্ত শেখ শফিকুলকে গ্রেফতার করতে কারও সাহায্য নেওয়া হয়নি ৷ অভিযুক্তের মোবাইল নম্বর ট্র্যাকিংয়ে বসিয়ে ফোনের লোকেশন দেখে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ এমনটাই জানালেন আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) অভিষেক গুপ্তা ৷

উল্লেখ্য, সোমবার সকালে দুর্গাপুরে গোপালমাঠ এলাকায় 19 নম্বর জাতীয় সড়কে একটি ওভার ব্রিজের নিচ থেকে শেখ শফিকুলকে গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ এই গ্রেফতারি নিয়ে পুলিশ জানিয়েছিল, অভিযুক্তের মোবাইল ফোন ট্র্যাক করে তাঁকে ধরা হয়েছে ৷ কিন্তু, শফিকুলের গ্রেফতারি নিয়ে একটি সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের প্রকাশিত খবরে দাবি করা হয়, পুলিশ শেখ শফিকুলকে ধরতে তাঁর দিদিকে ঢাল বানিয়েছিল ৷ এমনকি ভাইকে আইনের হাতে তুলে দিতে তিনি পুলিশকে সবরকমভাবে সাহায্য করেন ৷

কিন্তু, আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) অভিষেক গুপ্তা সেই খবরের কোনও সত্যতা নেই বলে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন ৷ তিনি বলেন, "এরকম কোনও খবর আমার কাছে নেই ৷ বোনকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, এরকম কিছু ঘটেনি ৷" ইটিভি ভারতকে একই কথা বলেছেন নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক কমিশনারেটের আরেক উচ্চপদস্থ আধিকারিক ৷

এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়া ছাত্রীর 'গণধর্ষণ'-কাণ্ডে রবিবার অপু বাউড়ি, শেখ ফিরদৌস এবং শেখ রিয়াজউদ্দিনকে গ্রেফতার করা হয় ৷ এরপর আরও দুই অভিযুক্ত শেখ নাসিরউদ্দিন এবং শেখ শফিকুলের নাম পুলিশের হাতে আসে ৷ প্রথমে শেখ নাসিরউদ্দিনকে গ্রেফতার করা হয় ৷

এরপর সোমবার সকাল থেকে শেখ শফিকুলের মোবাইল নম্বর ট্র্যাকিংয়ে বসানো হয় ৷ সেই ট্র্যাকিংয়ে মোবাইল নম্বরের টাওয়ার লোকেশন ধরে তদন্তকারীরা গোপালমাঠ এলাকায় 19 নম্বর জাতীয় সড়কে ট্র্যাক করে শফিকুলকে ৷ এরপর দুর্গাপুর ও নিউটাউনশিপ থানার পুলিশ যৌথ অভিযানে জাতীয় সড়কে একটি ওভার ব্রিজের নিচ থেকে শফিকুলকে গ্রেফতার করে ৷

