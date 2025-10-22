একবালপুুরে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেফতার কুখ্যাত দুষ্কৃতী

একবালপুুরে অভিযান চালিয়ে উদ্ধার বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র, গ্রেফতার কুখ্যাত দুষ্কৃতী
বড় কোনও অপরাধের ষড়যন্ত্র করেছিল ধৃত ! হেফাজতে নিয়ে জেরা শুরু তদন্তকারীদের ৷
Published : October 22, 2025 at 3:17 PM IST
কলকাতা, 22 অক্টোবর: উৎসবের মরশুমে শহর কলকাতায় উদ্ধার বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ৷ দক্ষিণ কলকাতার একবালপুরের ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে মহম্মদ শাহবাজ নামে এক কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে ৷ একবালপুুরের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় মঙ্গলবার বিকেলে হানা দিয়ে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র, গোলাবারুদ ও ধারাল অস্ত্র উদ্ধার করে কলকাতা পুলিশ ৷
জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার অভিযান চালায় একবালপুর থানার একটি বিশেষ দল ৷ দুপুর প্রায় 2টো 45 মিনিট নাগাদ শাহবাজের ফ্ল্যাটে হানা দেয় পুলিশ ৷ তল্লাশির সময় সন্দেহজনক কিছু জিনিস চোখে পড়ে তদন্তকারীদের ৷ এরপর জিজ্ঞাসাবাদে অভিযুক্ত মহম্মদ শাহবাজ জানান, তাঁর ঘরের ভিতরে বিভিন্ন রকমের আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ মজুত করা আছে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত শাহবাজ নিজেই অস্ত্রগুলি পুলিশকে দেখিয়ে দেয় ৷
তল্লাশিতে উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর তালিকা দেখে চমকে গিয়েছেন তদন্তকারীরাও ৷ পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাজেয়াপ্ত সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে—
4টে দেশি সিঙ্গল শটার বন্দুক
1টি দেশি 9 এমএম পিস্তল
4টে 9 এমএম পিস্তলের খালি ম্যাগাজিন
10 রাউন্ড 9 এমএম পিস্তলের কার্তুজ
9 রাউন্ড রাইফেলের কার্তুজ
3টি রাইফেলের গোলা
2টি চপার
1টি ছুরি
এই বিপুল পরিমাণ অস্ত্র উদ্ধার হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে লালবাজারের আধিকারিকদের ৷ প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, এই অস্ত্র ও গোলাবারুদগুলি শুধুমাত্র বিক্রির জন্য মজুত করা হয়নি; বরং এর নেপথ্যে বড় কোনও অপরাধমূলক কার্যকলাপ ঘটানোর পরিকল্পনাও ছিল শাহবাজের ৷
ঘটনা নিয়ে কলকাতা পুলিশের ডিসি (বন্দর) হরিকৃষ্ণ পাই বলেন, "শাহবাজ এসব অস্ত্র-গোলাবারুদ অবৈধভাবে মজুত করে রেখেছিল এবং বিক্রির পাশাপাশি কোনও বড় অপরাধ ঘটানোর উদ্দেশ্য ছিল বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে ৷ সে কোনও লাইসেন্স বা নথিপত্র দেখাতে পারেনি ৷"
পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, ধৃতের সঙ্গে অন্য কোনও চক্রের যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ শাহবাজকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন তদন্তকারীরা ৷ তার মোবাইল ফোন এবং আর্থিক লেনদেনও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ কোথা থেকে শাহবাজ এই অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করেছে এবং কারও কাছে বিক্রি করার পরিকল্পনা ছিল কি না, সেই দিকটিও এখন খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷
এই ঘটনার পর থেকেই একবালপুর-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে পুলিশের টহলদারি আরও জোরদার করা হয়েছে ৷ স্থানীয় বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নজরদারি বাড়িয়েছে কলকাতা পুলিশ ৷ কলকাতা পুলিশ জানিয়েছে, শহরে অবৈধ অস্ত্রের জোগান বন্ধ করতে আগামী দিনে আরও অভিযান চালানো হবে ৷
কলকাতা পুলিশের এক কর্তা বলেন, "উৎসবের মরশুমে অপরাধ চক্রগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে ৷ তাই গোটা শহরে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে ৷ একবালপুরের এই অভিযান আমাদের সেই সাফল্যেরই অংশ ৷"
বর্তমানে ধৃত শাহবাজকে পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে ৷ শাহবাজের মাধ্যমে শহরের অন্য কোথাও অস্ত্রশস্ত্র লুকিয়ে রাখা হয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ৷