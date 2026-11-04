ইন্দ্রনীল কান্ডে নয়া মোড়, গ্রেফতার আরও এক অভিযুক্ত

ইন্দ্রনীল কান্ডে নয়া মোড়, গ্রেফতার আরও এক অভিযুক্ত
Indranil sens financial irregularities: বুধবার সন্ধ্যা 7টা নাগাদ মধ্য কলকাতার পোদ্দার কোর্টের কেআইটি ভবনের সামনে থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় । অয়ন নিয়োগীর প্রতিবেদন ।
Published : November 4, 2026 at 10:08 PM IST
কলকাতা, 4 নভেম্বর: রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা জনপ্রিয় গায়ক ইন্দ্রনীল সেনের বিরুদ্ধে চলা আর্থিক দুর্নীতি ও দুর্গাপুজোর পাস কেলেঙ্কারির তদন্তে নয়া মোড়। এই হাই-প্রোফাইল মামলার এফআইআরে নাম থাকা আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ।
বুধবার সন্ধ্যায় অভিযান চালিয়ে ওই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতের নাম ধ্রুবজ্যোতি বোস ওরফে শুভ। ঘটনায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল গোয়েন্দা কুনাল আগারওয়াল বলেন, "ঘটনার তদন্ত চলছে। তদন্ত শেষ হওয়ার আগে কিছু বলা সম্ভব নয়"। ধৃতের বাড়ি উত্তর কলকাতার খিলাত বাবু লেন এলাকায়। এদিন সন্ধ্যা 7টা নাগাদ মধ্য কলকাতার পোদ্দার কোর্টের কেআইটি ভবনের সামনে থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ।
দুর্গাপুজোর প্রিভিউ শো এবং এন্ট্রি পাস বিক্রির নামে কোটি কোটি টাকার আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগের জেরে কয়েক দিন আগে গ্রেফতার হয়েছিলেন রাজ্যের এই প্রাক্তন মন্ত্রী। 'মাস আর্ট' নামক একটি সংস্থাকে কেন্দ্র করে এই দুর্নীতির জাল ছড়িয়ে পড়েছিল বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরাম।
অভিযোগ ওঠে, UNESCO-র নাম ও লোগো বেআইনিভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল । শুধু তাই নয় নিজেদের UNESCO-র অফিশিয়াল পার্টনার দাবি করে সাধারণ মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা হয়েছে বলে দাবি তদন্তকারীদের। প্রিভিউ শোয়ের টিকিটের নামে চড়া দাম আদায় করে লক্ষ লক্ষ টাকার নয়ছয় করা হয় বলে অভিযোগ।
এই কেলেঙ্কারির ঘটনায় দায়ের হওয়া মূল এফআইআরে ধ্রুবজ্যোতি বোস ওরফে শুভর নামও ছিল। আদালতের নির্দেশ ও তদন্তের ধারাবাহিকতায় এর আগে প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেনের পাশাপাশি ধ্রুবজ্যোতিরও আগাম জামিনের আবেদন খারিজ হয়ে গিয়েছিল। আইনি সুরক্ষা না পেয়ে কোণঠাসা হয়ে পড়া অভিযুক্তদের ধরতে দীর্ঘদিন ধরেই তল্লাশি চালাচ্ছিল আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। অবশেষে বুধবার সন্ধ্যায় পোদ্দার কোর্ট সংলগ্ন এলাকা থেকে ধ্রুবজ্যোতি বোসকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
এদিকে, তদন্তকারীদের দাবি, রাজ্যের তথ্যসংস্কৃতি মন্ত্রীর পদে থাকাকালীন ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিপুল পরিমাণ অবৈধ সম্পত্তি ও অর্থ উপার্জন করেছেন ইন্দ্রনীল সেন। শুধুমাত্র অর্থ উপার্জনই নয়, সেই বেআইনি টাকা আড়াল করতে একাধিক ভুয়ো ও বেনামি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরিয়ে ফেলা হয়েছে বলে চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন তদন্তকারীরা । কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ সূত্রে তেমনই খবর ৷ এই বিপুল পরিমাণ অর্থ ও সম্পত্তি অর্জনের অভিযোগে তদন্তের স্বার্থে প্রাক্তন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ‘পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য গণপরিসর ও অপরাধ দমন আইন’ (MPO)-এর 2 এবং 9 নম্বর ধারা যুক্ত করার আবেদন জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে কলকাতা পুলিশ ।