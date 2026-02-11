ত্রিকোণ প্রেমের জেরে বন্ধুকে খুন: অভিযুক্ত প্রেমিক গ্রেফতার
এদিন ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয় ৷ তখন আদালত চত্বরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন মৃতের পরিবারের সদস্যরা ৷
Published : February 11, 2026 at 6:09 PM IST
শিলিগুড়ি, 11 ফেব্রুয়ারি: ত্রিকোণ প্রেমের জেরে নাবালককে খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত যুবককে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করল পুলিশ । ধৃতের নাম কাজল পাসওয়ান ওরফে রাজ (24) ৷ মঙ্গলবার রাতে শিলিগুড়ি সংলগ্ন পোড়াঝার এলাকা থেকে ওই যুবককে পাকড়াও করে মাটিগাড়া থানার পুলিশ ।
শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি রাকেশ সিং বলেন, "ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে । সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে । 14 দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানিয়ে তাকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷"
এদিকে বুধবার অভিযুক্ত রাজ পাসওয়ানকে শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হয় ৷ তখন আদালত চত্বরেই ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান মৃত নাবালকের পরিবার ও এলাকাবাসীরা । অভিযুক্তকে মারতে উদ্যত হয় জনতা । এরপর পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয় পুলিশ বাহিনী ও র্যাফ । বেশ কিছুক্ষণ পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ।
শুভজিতের দিদা মিনতি বিশ্বাস বলেন, "আমাদের পাড়াতেই থাকে রাজের পরিবার । ওরা যেন পাড়াতে থাকতে না পারে । ফাঁসি ছাড়া আর কোনও শাস্তি চাই না । আমার নাতিকে মেরে ফেললো ।" মৃতের এক দিদি পিঙ্কি বিশ্বাস বলেন, "একসঙ্গে ওঠা বসা ছিল ওদের । তারপরেও কীভাবে নৃশংসভাবে খুন করল ভাইকে । আমার ভাইয়ের কোনও দোষ ছিল না । ওকে যে খুন করেছে তার ফাঁসি ছাড়া আর কোন শাস্তি হওয়া উচিৎ নয় ।"
গত শনিবার অর্থাৎ 7 তারিখ থেকে মাটিগাড়ার শিমূলতলার 15 বছর বয়সি দশম শ্রেণির ছাত্র শুভজিৎ মোদক নিখোঁজ ছিল । তিনদিন পর শিলিগুড়ি সংলগ্ন সুকনার চা বাগানের এক জঙ্গলে উদ্ধার হয় তাঁর রক্তাক্ত দেহ । ত্রিকোণ প্রেমের জেরে এই ঘটনা বলে অভিযোগ জানিয়েছিলেন পরিবার ও স্থানীয়রা ৷ ঘটনায় আরেক নাবালক বন্ধু দেব কর্মকারকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ ৷ সেখান থেকেই খুনের ঘটনাস্থলের হদিশ পেয়ে দেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হন তদন্তকারীরা । পরে দেব কর্মকারকে গ্রেফতার করা হয় ৷
প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, বান্ধবীকে নিয়ে দু'মাস আগে প্রেমঘটিত কারণে রাজের সঙ্গে বচসা হয় শুভজিতের ৷ কিন্তু পরে সেটা মিটেও যায় ৷ ওরা দু'জনে মেলামেশা করত ৷ এরপর শনিবার রাজ পাসোয়ান ও দেব কর্মকার মৃত নাবালককে ফোন করে ডেকে নিয়ে যায় সুকনার চা বাগানে ৷ এরপর সেখানে প্রথমে রাজ ও শুভজিতের মধ্যে ব্যাপক হাতাহাতি হয় ৷ রাজ প্রথমে বেধড়ক মারধর ও পরে গলায় বেল্ট পেঁচিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করেন শুভজিৎকে ।
এদিকে, ঘটনার পর থেকেই গা ঢাকা দেয় মূল অভিযুক্ত কাজল পাসওয়ান ওরফে রাজ । মূল অভিযুক্ত গ্রেফতার না-হওয়ায় মৃত নাবালকের দেহ নিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান তাঁর পরিবারের সদস্য ও গ্রামবাসীরা । ঘটনায় অভিযুক্তের ফাঁসির দাবি জানান তাঁরা । ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তাল হয় মাটিগাড়া এলাকা । অভিযুক্তের বাড়িতে চড়াও হন বিক্ষোভকারীরা । ভাঙচুর চালানো হয় অভিযুক্তের বাড়িতে । পরে পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ।
এরপরই পুলিশ অভিযুক্তের হদিশ পেতে তাঁর মোবাইল ফোন ট্র্যাক করা শুরু করে । মোবাইল ট্র্যাক করেই কাওয়াখালির কাছে তাঁর লোকেশন ধরা পড়ে যায় । তারপর অভিযান চালিয়ে পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে । ধৃতকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পেরেছে, ঘটনার পর গা ঢাকা দিতে প্রথমে হলদিবাড়ি চলে যান তিনি ।
তারপর সেখান থেকে মাথাভাঙায় । মাথাভাঙা থেকে কোচবিহারে গিয়ে লুকিয়ে পড়েন । যদিও তখন পর্যন্ত তাঁর ফোনের সুইচ অফ ছিল । কিন্তু কোচবিহার থেকে শিলিগুড়ি আসার সময় ফোন অন করেন তিনি । সেইসময় তিনি পুলিশের নজরে চলে আসেন । এনজেপি থেকে ট্রেন ধরে রাজের বিহারে পালানোর পরিকল্পনা ছিল বলে জানা গিয়েছে ।