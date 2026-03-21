আরজি করে লিফটে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার তিন লিফটম্য়ান-সহ পাঁচ

আরজি করে লিফটে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার তিন লিফটম্য়ান-সহ পাঁচ
বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হাসপাতালে ছেলের চিকিৎসা করাতে এসে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ ঘটনা ঘিরে ইতিমধ্যে নানা মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ৷
Published : March 21, 2026 at 7:21 AM IST
কলকাতা, 21 মার্চ: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের লিফটে যুবকের মৃত্যুর ঘটনায় গ্রেফতার পাঁচ। শুক্রবার টালা থানায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য এই পাঁচজনকে ডাকা হয়েছিল। সেখান থেকেই রাতে তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের শনিবার শিয়ালদা আদালতে পেশ করা হবে ৷ এর আগে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হাসপাতালে ছেলের চিকিৎসা করাতে এসে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক যুবক ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 105 ও 3(5) ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। গ্রেফতার হওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন বেলগাছিয়া রোডের বাসিন্দা মিলন কুমার দাস। তিনি পেশায় লিফটম্যান। উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়ার রাইপুর এলাকার বাসিন্দা আশরাফাল রহমান ৷ তিনি নিরাপত্তারক্ষী হিসেবে হাসপাতালে কর্মরত। পুলিশ আরও জানিয়েছে, গ্রেফতার হওয়া অন্য অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন বিশ্বনাথ দাস ৷ তিনি ওই হাসপাতালের লিফটম্যান ৷ বাড়ি তারক চ্যাটার্জি লেনে। ধৃতদের তালিকায় রয়েছেন দমদমের সেঠবাগান রোডের বাসিন্দা মানস কুমার গুহ ৷ তিনিও লিফটম্যান হিসেবে কাজ করেন হাসপাতালে। এছাড়াও গ্রেফতার হয়েছেন উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়া থানার তেঘরিয়া এলাকার বাসিন্দা শুভদীপ দাস। তিনি আরজি করের নিরাপত্তারক্ষী।
এই পাঁচজনকে গ্রেফতারের পাশাপাশি আর কেউ ঘটনার সঙ্গে জড়িত কি না সেটাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ ইতিমধ্যেই ধৃতদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তাঁদের জেরা করে একাধিক তথ্য পেয়েছন তদন্তকারীরা ৷ সেসব যাচাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত পাঁচজনকেই শনিবার শিয়ালদা আদালতের পেশ করা হবে। তাঁদের পুলিশি হেফাজত নেওয়ার আবেদন জানাবেন তদন্তকারীরা। প্রয়োজনে হাসাপাতালের আরও কয়েকজন কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
বৃহস্পতিবার রাত 3টে নাগাদ আরজি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল অরূপ বন্দোপাধ্যায়ের ছেলেকে। একদিন আগে 29 মার্চ ছিল অরূপের জন্মদিন ৷ বাবার জন্মদিনে বাড়িতে খেলতে খেলতে পড়ে গিয়ে হাতে চোট পায় ছোট্ট ছেলেটা ৷ চিকিৎসার জন্য স্ত্রী আর ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে আসেন অরূপ ৷
ছেলের হাতের অস্ত্রোপচারের জন্য তাকে নিয়ে বাবা-মা হাসপাতালের পাঁচ তলার ট্রমা কেয়ার সেন্টারে যাচ্ছিলেন। সে সময় আচমকাই লিফটটি নেমে যায় বেসমেন্টে। তখনও তাঁরা ভিতরে আটকে ৷ এরপর কোনও একটি সময়ে লিফটের দরজা খুলে যায় ৷ স্ত্রী-সন্তান বাইরে বেরিয়ে এলেও অরূপ থেকে যান লিফটের ভিতরেই ৷ এই অবস্থায় কাটে অনেকটা সময় ৷ পরিবারের অভিযোগ, সে সময় ডেকেও কারও সাহায্য পাওয়া যায়নি ৷ পরে অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্ধার করা হয়। তখন চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।