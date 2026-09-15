সোনারপুরে পুলিশের জালে ভুয়ো 'ক্যানসার বিশেষজ্ঞ' ! 800 টাকা ভিজিট, 8 চেম্বার

সোনারপুরে পুলিশের জালে ভুয়ো 'ক্যানসার বিশেষজ্ঞ' ! 800 টাকা ভিজিট, 8 চেম্বার
Fake Cancer Specialist Arrested: সোনারপুর এবং সংলগ্ন এলাকায় বিশ্বরূপের মোট আটটি চেম্বার ছিল । রোগীপিছু প্রায় 800 টাকা ভিজিট নেওয়া হত বলেও অভিযোগ রয়েছে ।
Published : September 15, 2026 at 3:51 PM IST
সোনারপুর, 15 সেপ্টেম্বর: গলায় স্টেথোস্কোপ, চেম্বারে রোগীর ভিড়, প্রেসক্রিপশনে চিকিৎসকের পরিচয় । নিজেকে আবার ক্যানসার বিশেষজ্ঞ, অর্থাৎ 'অনকোলজিস্ট' বলে দাবি করতেন । পরিচয়ের সঙ্গে উল্লেখ থাকত এমবিবিএস, এফআরসিএস-সহ একাধিক ডিগ্রির ! কিন্তু সেই যোগ্যতাই প্রশ্নের মুখে, অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ । শেষ পর্যন্ত রোগী সেজে চেম্বারে হানা দিয়ে সোনারপুরের ঘাসিয়ারার একটি চেম্বার থেকে গ্রেফতার করা হল বিশ্বরূপ আচার্য নামে এক ব্যক্তিকে । তাঁর বিরুদ্ধে ভুয়ো চিকিৎসক পরিচয় এবং নথি জালিয়াতির অভিযোগের তদন্ত শুরু হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, সম্প্রতি ঘাসিয়ারা এলাকায় একটি বাড়িতে নতুন করে চেম্বার খোলেন বিশ্বরূপ । সেখানে নিয়মিত রোগী দেখার পাশাপাশি নিজেকে ক্যানসার বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচয় দিতেন বলে অভিযোগ । তাঁর ব্যবহার করা পরিচয়পত্র, চিকিৎসা সংক্রান্ত যোগ্যতার উল্লেখ এবং ডিগ্রি নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয় বাড়ির মালিকের । বিষয়টি জানানো হয় পুলিশকে ।
অভিযোগ পাওয়ার পর সরাসরি চেম্বারে গিয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ না করে অন্য পথে এগোন তদন্তকারীরা । পুলিশকর্মীরা সাদা পোশাকে রোগী সেজে ওই চেম্বারে পৌঁছন । চিকিৎসা এবং যোগ্যতা নিয়ে তাঁকে একাধিক প্রশ্ন করা হয় । পুলিশ সূত্রের দাবি, কথাবার্তায় একাধিক অসঙ্গতি ধরা পড়ে । তাঁর পরিচয় এবং চিকিৎসা সংক্রান্ত নথি নিয়েও সন্তোষজনক উত্তর মেলেনি । এরপর তাঁকে আটক করে সোনারপুর থানায় নিয়ে যাওয়া হয় । দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর গ্রেফতার করা হয় বিশ্বরূপকে ।
একটি চেম্বার নয়, ছিল আটটি!
তদন্তে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে বলে পুলিশের দাবি । প্রাথমিক ভাবে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, সোনারপুর এবং সংলগ্ন এলাকায় বিশ্বরূপের মোট আটটি চেম্বার ছিল । সেখানে রোগী দেখতেন তিনি । রোগীপিছু প্রায় 800 টাকা ভিজিট নেওয়া হত বলেও অভিযোগ রয়েছে । অর্থাৎ, ঘাসিয়ারার চেম্বারটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা কি না, সেটাই এখন তদন্তকারীদের কাছে বড় প্রশ্ন । আটটি চেম্বারে কত দিন ধরে রোগী দেখা হয়েছে, দিনে কত জন রোগী আসতেন, তাঁদের কী ধরনের চিকিৎসা বা ওষুধ দেওয়া হত, সবই খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
'অনকোলজিস্ট' পরিচয়, ডিগ্রি নিয়েই প্রশ্ন
পুলিশের দাবি, বিশ্বরূপ নিজেকে ক্যানসার রোগের বিশেষজ্ঞ হিসাবে পরিচয় দিতেন । রোগীদের আস্থা অর্জনের জন্য এমবিবিএস এবং এফআরসিএস-এর মতো ডিগ্রির উল্লেখ করা হত বলেও অভিযোগ ।
কিন্তু তাঁর কাছে থাকা ওই সমস্ত শংসাপত্র ও ডিগ্রি সত্যিই বৈধ কি না, তা নিয়েই এখন শুরু হয়েছে যাচাই । কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি চিকিৎসা শিক্ষা নিয়েছেন কি না, চিকিৎসক হিসাবে তাঁর বৈধ রেজিস্ট্রেশন রয়েছে কি না, ব্যবহৃত শংসাপত্রগুলি আসল কি না, প্রতিটি বিষয় খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতীশ বিশ্বাস বলেন, ওই ব্যক্তি দীর্ঘ দিন ধরে ক্যানসার বিশেষজ্ঞের পরিচয় দিয়ে চিকিৎসা করছিলেন বলে অভিযোগ পেয়েছিল পুলিশ । তাঁর ডাক্তারি সার্টিফিকেট ভুয়ো বলে গোপন সূত্রে খবর মেলে । এরপর সাদা পোশাকে পুলিশকর্মীরা রোগী সেজে তাঁর চেম্বারে যান । কথাবার্তায় অসঙ্গতি ধরা পড়ার পর তাঁকে আটক করা হয় । পরে জিজ্ঞাসাবাদে বেশ কিছু তথ্য মেলার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে । অভিযুক্তকে বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে ।
ভুয়ো ডিগ্রির কারখানা !
শুধু বিশ্বরূপের যোগ্যতা নিয়েই নয়, তাঁর ব্যবহৃত ভুয়ো শংসাপত্রের উৎস নিয়েও তদন্ত শুরু হয়েছে । কোথা থেকে ওই নথি তৈরি বা সংগ্রহ করা হয়েছিল ? কোনও ব্যক্তি তাঁকে সেগুলি সরবরাহ করেছিলেন, নাকি এর পিছনে রয়েছে সংগঠিত কোনও চক্র ? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে পুলিশ । তাঁর চেম্বারগুলিতে ব্যবহৃত প্রেসক্রিপশন, চিকিৎসকের সিল, ভিজিটিং কার্ড এবং অন্যান্য নথি সংগ্রহ করে সেগুলিও খতিয়ে দেখা হতে পারে বলে তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে ।
রোগীদের কী চিকিৎসা দেওয়া হত?
তদন্তকারীদের কাছে আরও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, ক্যানসারের মতো জটিল রোগে বিশ্বরূপ কী ধরনের চিকিৎসা করতেন । কত জন রোগী তাঁর কাছে চিকিৎসা করিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে ক্যানসার আক্রান্ত কত জন, কী ওষুধ বা চিকিৎসার পরামর্শ দেওয়া হত, তা জানার চেষ্টা চলছে ।
কারণ, সাধারণ রোগের ক্ষেত্রে ভুয়ো পরিচয়ে চিকিৎসার অভিযোগ যেমন গুরুতর, ক্যানসারের মতো প্রাণঘাতী রোগের ক্ষেত্রে তার ঝুঁকি আরও বেশি । ভুল রোগ নির্ণয়, ভুল ওষুধ কিংবা প্রকৃত চিকিৎসা শুরুতে দেরি হলে রোগীর শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা থাকে । তাই বিষয়টিকে শুধুমাত্র আর্থিক প্রতারণা হিসাবে না দেখে জনস্বাস্থ্যের দিক থেকেও গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
ভুয়ো চিকিৎসক চক্রের যোগ ?
সম্প্রতি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ভুয়ো চিকিৎসক এবং ভুয়ো চিকিৎসা সংক্রান্ত অভিযোগ সামনে এসেছে । বর্ধমান ও উত্তর 24 পরগনাতেও এমন অভিযোগের তদন্ত হয়েছে । সেই পরিস্থিতিতে সোনারপুরের ঘটনার সঙ্গে কোনও বৃহত্তর চক্রের যোগাযোগ রয়েছে কি না, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ঘটনায় রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও এসেছে । যাদবপুর বিজেপি সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি সুকান্ত সাহার অভিযোগ, গত কয়েক বছরে রাজ্যে ভুয়ো শিক্ষক, চিকিৎসক, কম্পাউন্ডার এবং আধিকারিকের মতো একাধিক অভিযোগ সামনে এসেছে । এই ঘটনারও পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করে এর সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেককে গ্রেফতার করার দাবি জানিয়েছেন তিনি ।
বিশ্বরূপকে আদালতে পেশ করার পাশাপাশি তাঁর চেম্বারগুলির তথ্য, রোগীদের কাছ থেকে নেওয়া টাকা, ব্যবহৃত নথি এবং চিকিৎসার ধরন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করছে পুলিশ । সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এখন একটাই, আটটি চেম্বারে কি একাই 'ডাক্তার' সেজেছিলেন বিশ্বরূপ, নাকি তাঁর পিছনে রয়েছে আরও বড় কোনও জাল ? আর যে ডিগ্রির জোরে এত দিন রোগীর আস্থা অর্জনের অভিযোগ, সেই ডিগ্রির উৎসই বা কোথায় ?