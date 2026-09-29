নাবালিকাকে অশ্লীল ভিডিয়ো দেখিয়ে উত্ত্যক্ত, যৌন হেনস্থার অভিযোগ ! কাঁকসায় নাবালক-সহ গ্রেফতার 3

নাবালিকাকে অশ্লীল ভিডিয়ো দেখিয়ে উত্ত্যক্ত, যৌন হেনস্থার অভিযোগ ! কাঁকসায় নাবালক-সহ গ্রেফতার 3
Kanksa Minor Sexual Abuse Case: নাবালিকাকে প্রথম অশ্লীল ভিডিয়ো দেখিয়ে বিরক্ত করা হয় ৷ তারপর তাকে একাধিক ব্যক্তি মিলে যৌন হেনস্থা করে বলে অভিযোগ ৷
Published : September 29, 2026 at 6:02 PM IST
দুর্গাপুর, 29 সেপ্টেম্বর: প্রথমে অশ্লীল ভিডিয়ো দেখিয়ে উত্ত্যক্ত করার অভিযোগ ৷ এরপর সেই নাবালিকাকেই একাধিক ব্যক্তি মিলে যৌন নিগ্রহের অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল পশ্চিম বর্ধমানের কাঁকসায় ৷ এই ঘটনায় দুই যুবক ও এক নাবালককে গ্রেফতার করেছে কাঁকসা থানার পুলিশ ৷
ধৃতদের মধ্যে দু'জন বীরভূমের বোলপুরের বাসিন্দা- শেখ আলতাফ ওরফে ইরফান এবং কাঁকসার আমির মল্লিক ৷ তৃতীয় অভিযুক্ত নাবালক হওয়ায় তাকে জুভেনাইল আদালতে পেশ করা হয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কাঁকসা থানা এলাকার এক নাবালিকাকে অভিযুক্তরা অশ্লীল ভিডিয়ো দেখিয়ে উত্ত্যক্ত করত ৷ এরপর ওই নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ ৷ অভিযোগ পাওয়ার পরই ঘটনার তদন্তে নামে কাঁকসা থানার পুলিশ ৷
এরপরই অভিযান চালিয়ে শেখ আলতাফ ওরফে ইরফান, আমির মল্লিক এবং এক নাবালককে গ্রেফতার করা হয় ৷ ঘটনার পিছনে ঠিক কী হয়েছিল, অভিযুক্তদের ভূমিকা কী ছিল এবং অভিযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও ডিজিটাল প্রমাণ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ৷ তদন্তের স্বার্থে মোবাইল ফোন-সহ অন্যান্য সম্ভাব্য ডিজিটাল তথ্যও পরীক্ষা করা হতে পারে ৷
পুলিশ জানিয়েছে, প্রয়োজনে ফরেন্সিক পরীক্ষাও করা হবে ৷ আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনার ড. প্রণব কুমার বলেন, “গ্রেফতার হয়েছে ৷ তদন্ত চলছে ৷ ফরেন্সিক করা হবে ৷” নির্যাতিতার পরিবার অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তুলেছে ৷
উল্লেখ্য গত কয়েক মাস আগে দুর্গাপুরের সিটি সেন্টারে একটি হোটেলে বুদবুদ থানা এলাকার এক নাবালিকাকে এনে তাকে নিষিদ্ধ পানীয় খাওয়াবার পর গণধর্ষণ করা হয় হোটেলের রুমের ভিতরেই ৷ সেই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতেই এবার কাঁকসা থানা এলাকাতে নাবালিকা গণধর্ষণের ঘটনায় রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়াল ৷ দুর্গাপুর মহকুমায় একের পর এক ধর্ষণের ঘটনায় চিন্তার ভাঁজ বাড়ছে প্রশাসনের কপালে ৷