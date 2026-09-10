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কয়েক বছরে বহুগুণ বেড়েছে সম্পত্তি ! বৃহন্নলাদের বাড়িতে পুলিশ-বিএসএফের অভিযান

স্থানীয় থানার সঙ্গে যৌথভাবে তল্লাশি শুরু করে বিএসএফ ৷ বাংলাদেশি যোগ ও আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অভিযোগে তদন্ত বলে খবর ৷ অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷

BSF RAID IN JALPAIGURI
জলপাইগুড়ি পুরসভার 2 নং ওয়ার্ডে বৃহন্নলাদের বাড়ি তল্লাশি বিএসএফের (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 10, 2026 at 12:25 PM IST

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জলপাইগুড়ি, 10 সেপ্টেম্বর: ভোর রাত থেকে বিএসএফের অভিযান । বৃহন্নলাদের বাড়িতে বিএসএফের অভিযানকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য জলপাইগুড়ি পুরসভা এলাকায় ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, 2 নং ওয়ার্ডের উত্তররায়কতপাড়া এলাকায় সাত আট বছর ধরে বাস করেন 30-50 জন বৃহন্নলা । বৃহস্পতিবার ভোর রাতে হঠাৎ BSF ও পুলিশ আধিকারিকরা বিরাট বাহিনী নিয়ে এসে ঘিরে ফেলে তাদের বাড়ি । তিনটি বাড়ির ছাদে বিএফএফ মোতায়েন করা হয় ।

JALPAIGURI BSF RAID NEWS
বৃহন্নলাদের বাড়ির লাগোয়া রাস্তায় বিএসএফ (ইটিভি ভারত)

সূত্রের খবর, কয়েক বছরেই বিরাট সম্পত্তি বানিয়েছেন তাঁরা । বৃহন্নলাদের বাড়িতে বাংলাদেশের নাগরিকরা রয়েছে কিনা এবং অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ ও বিএসএফ । তল্লাশি চালানো হচ্ছে বাড়ির চারপাশ ৷ দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন জায়গায় থেকে উত্তর রায়কতপাড়ার এই বৃহন্নলাদের বাড়িতে অনেকের আসা যাওয়া বলে জানা গিয়েছে । এই চত্বরে এটাই বৃহন্নলাদের সবচেয়ে বড় ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত । সম্প্রতি মনসা পুজোকে কেন্দ্র করে বিরাট আয়োজন করেছিল এই বৃহন্নলারা । সব মিলিয়ে তাদের কার্যকলাপ সন্দেহজনক লাগায় এই তল্লাশি বলে খবর ।

JALPAIGURI NEWS
বৃহনল্লাদের বাড়ির আনাচ কানাচ খতিয়ে দেখছেন বিএসএফ জওয়ানরা (ইটিভি ভারত)

জলপাইগুড়ি কোতয়ালি থানার আইসি মৌমন চক্রবর্তী বলেন, "BSF সূত্র মারফত পাওয়া খবরের ভিত্তিতে বৃহন্নলাদের বাড়িতে অভিযানে এসেছে ।আমাদেরকেও ডাকা হয়েছে । তাদের বাড়িতে অবৈধ কোনও কার্যকলাপের খবর পেয়েই BSF তল্লাশি চালাচ্ছে ।"

JALPAIGURI MUNICIPALITY TRANSGENDER HOUSE BSF RAID
এভাবেই বাহিনী দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়েছে এলাকা (ইটিভি ভারত)

এদিকে জলপাইগুড়ির অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শ্রীনিবাস এমপি জানান, তল্লাশি চলছে পরে সব জানানো হবে ।

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে তল্লাশির বিষয়ে বৃহন্নলা মানবী হালদার বলেন, "সকাল থেকে পুলিশ ও বিএসএফ এসেছে । এখনও তল্লাশি চলছে । কেন এসেছে আমাদের জানায়নি । আমাদের ফিঙ্গার প্রিন্ট নিয়েছে । আমাদের এখানে গণনা চলছে আমাদের এখানে কত জন আছে সেটা তারা জিজ্ঞাসা করছে । বাংলাদেশের কেউ আমাদের এখানে নেই । আমাদের সবার কাগজ আছে । আগ্নেয়াস্ত্র পাওয়ার কোনও ঘটনা নেই ।"

TAGGED:

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JALPAIGURI TRANSGENDER AREA
BSF RAID IN TRANSGENDER AREA

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