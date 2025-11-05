ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত ঘিরে পুলিশ-বিএসএফ সংঘর্ষ, রণক্ষেত্র নদিয়া

ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত ঘিরে পুলিশ-বিএসএফ সংঘর্ষ, রণক্ষেত্র নদিয়া
মঙ্গলবার রাতে নদিয়ার চাপড়া থানা এলাকার ঘটনা৷ রাত সাড়ে 8টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে৷ তিন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন৷
Published : November 5, 2025 at 1:59 PM IST
চাপড়া (নদিয়া), 5 নভেম্বর: সীমান্ত এলাকায় ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করার ঘটনা প্রায়ই শোনা যায়৷ কিন্তু সেই ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করাকে কেন্দ্র করে রাজ্য ও কেন্দ্রের দুই বাহিনীর হাতাহাতি-মারামারির ঘটনা একেবারে নজিরবিহীন৷ তবে সেই ঘটনাই ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে৷ ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করা নিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ও সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা বিএসএফ৷
বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের দাবি, নিয়ম মেনে ওই মাদকদ্রব্য তারা বাজেয়াপ্ত করেছিল৷ তবে রাজ্য পুলিশের দাবি, এই ঘটনায় ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল৷ পরে সবটা মিটে গিয়েছে৷ মাদক উদ্ধার পুলিশ ও বিএসএফ যৌথভাবে করেছে৷ এদিকে এই ঘটনায় তিনজন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন৷ আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক৷ অন্যদিকে পুলিশ একজন বিএসএফ জওয়ানকে আটক করেছে বলে খবর৷
পুলিশ ও বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত সাড়ে 8টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে৷ ঘটনাস্থল নদিয়ার কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার চাপড়া থানা এলাকার মধ্যে পড়ছে৷ চাপড়া থানা এলাকায় সীমানগর বলে একটি জায়গা রয়েছে৷ সেখানে কৃষ্ণনগর-করিমপুর রাজ্য সড়কে একটি গাড়ি থেকে কিছু প্যাকেট নামানো হচ্ছিল৷ স্থানীয় বাসিন্দাদের বিষয়টি সন্দেহজনক মনে হয়৷ তাঁরা পুলিশের কাছে বিষয়টি জানান৷
চাপড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়৷ তারা গিয়ে দেখে যে প্যাকেটগুলির মধ্যে রয়েছে ফেনসিডিল৷ সঙ্গে সঙ্গে সেই ফেনসিডিল তারা বাজেয়াপ্ত করে৷ সেই ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিএসএফের 32 নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা৷ অভিযোগ, বিএসএফ জওয়ানরা ওই ফেনসিডিল নিজেদের হেফাজতে নিতে চান৷ কিন্তু পুলিশ তাতে বাধা দেয়৷ এর জেরেই যাবতীয় গোলমালের সূত্রপাত হয়৷
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, আইনি প্রক্রিয়ার কারণ দেখিয়ে বিএসএফ-এর হাতে বাজেয়াপ্ত হওয়া ফেনসিডিল তুলে দিতে অস্বীকার করে৷ সেই সময় বিএসএফ-ও এই নিয়ে জোরাজুরি করতে থাকে৷ এর ফলে সেখানে উপস্থিত পুলিশ কর্মী ও বিএসএফ জওয়ানদের মধ্যে তর্কাতর্কি লেগে যায়৷ অভিযোগ, আচমকাই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে৷ আর দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি-মারামারি বেঁধে যায়৷
পুলিশ ও বিএসএফের উপরমহলে খবর যায়৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সেখানে আরও পুলিশকর্মীকে পাঠানো হয়৷ ঘটনাস্থলে যায় বিএসএফ-এর আরও একটি দল৷ তার পর পরিস্থিতি শান্ত হয়৷ ততক্ষণে তিনজন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন৷ তাঁদের নিয়ে যাওয়া হয় চাপড়া হাসপাতালে৷ আপাতত সেখানেই তাঁরা চিকিৎসাধীন৷ আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গিয়েছে৷ অন্যদিকে পুলিশ এক বিএসএফ জওয়ানকে আটক করেছে বলে খবর৷
এই নিয়ে বিএসএফের কেউ সরাসরি মুখ খুলতে চাননি৷ তবে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর দাবি, তারা গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালায়৷ তার জেরেই ফেনসিডিল উদ্ধার হয়৷ অন্যদিকে পুলিশের অভিযোগ, নিয়ম মেনে বাজেয়াপ্ত করা ফেনসিডিল জোর করে নেওয়ার চেষ্টা করে বিএসএফ।
যদিও এই বিষয়ে কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিত কুমার বলেন, ‘‘এরকম ঘটনার পর আমরা ঘটনাস্থলে যাই৷ বিএসএফ-এর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আসে৷ দুই তরফে আলোচনা হয়৷ ওই ফেনসিডিল বিএসএফ এবং পুলিশ উভয়পক্ষ মিলেই উদ্ধার করেছে৷ পুরো ঘটনার তদন্ত চলছে। বিএসএফ ও পুলিশের মধ্যে যে ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল, সেই সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছে।’’