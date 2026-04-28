আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখতে দ্বিতীয় দফার আগে রাজ্য পুলিশে রদবদল
রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে কোমর বেঁধে নামল প্রশাসন । শেষ দফার নির্বাচনে সবদিক থেকে রাশ টানতে একাধিক পুলিশ আধিকারিককে নতুন দায়িত্ব দেওয়া হল ।
Published : April 28, 2026 at 9:51 AM IST
কলকাতা, 28 এপ্রিল: দ্বিতীয় তথা শেষ দফা নির্বাচনের 24 ঘণ্টা আগে ফের পুলিশ প্রশাসনে রদবদল ৷ বাংলায় বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে বেশ কিছু আধিকারিকদের নতুন দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ।
নির্বাচন কমিশনের আদর্শ আচরণবিধি মেনে রাজ্য পুলিশের পক্ষ থেকে এই বিষয় একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে । তাতে দেখা গিয়েছে, বেশ কয়েকজন আইপিএস এবং ডব্লিউবিপিএস আধিকারিককে বিভিন্ন জেলা ও পুলিশ কমিশনারেটে আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্বে মোতায়েন করা হয়েছে । আজকের মধ্যে এই আধিকারিকদের নয়া দায়িত্বে যোগ দেওয়ার যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি বলা হয়েছে আজই নিজেদের দায়িত্বভার বুঝে নেওয়ার জন্য ৷ কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁরা সেখানেই মোতায়েন থাকবেন বলে জানা গিয়েছে ।
নির্দেশিকা অনুযায়ী একাধিক গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় অভিজ্ঞ আধিকারিকদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সিদ্ধার্থ দর্জি (অতিরিক্ত পুলিশ সুপার), রবিরাজ অবস্থি (এসডিপিও ডালখোলা), গায়কোয়াড় নীলেশ শ্রীকান্ত (এসডিপিও ঘাটাল) এবং সৌম্যজিৎ রায়কে (এসডিপিও নকশালবাড়ি) ৷
হাওড়া পুলিশ কমিশনারেট এলাকায় দায়িত্ব সামলাবেন এসএসএফ ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট প্রবীণ প্রকাশ ।
চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের দায়িত্বে মোতায়েন করা হয়েছে এম.জে. মার্সি এবং খাণ্ডবাহালে উমেশ গণপতকে ।
বারাসত পুলিশ জেলার দায়িত্বে অনিমেষ রায় এবং ধীরাজ ঠাকুর ৷
বসিরহাট পুলিশ জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে অতিশ বিশ্বাসকে ।
এছাড়াও পূর্ব বর্ধমান, বারুইপুর, ডায়মন্ড হারবার, সুন্দরবন এবং বনগাঁ পুলিশ জেলাতেও একাধিক উচ্চপদস্থ আধিকারিককে নিয়োগ করা হয়েছে ।
রাজ্য পুলিশের জারি করা এই নির্দেশে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুলিশ আধিকারিকদের মোতায়েনের ক্ষেত্রে কমিশনের জারি করা নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি মেনে চলতে হবে । নির্বাচনের সময় কোনওভাবেই যাতে নিরপেক্ষতা বিঘ্নিত না হয় সেদিকে নজর দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
প্রথমের মতো দ্বিতীয় দফা ভোটও যাতে সুষ্ঠুভাবে কোনও বিঘ্ন ছাড়াই সম্পন্ন হয় তার জন্য বদ্ধপরিকর নির্বাচন কমিশন ৷ তবে শেষ দফা ভোটের আগে জগদ্দলে তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষ, ভাঙড়ে বোমা উদ্ধার, গোঘাটে তৃণমূল সাংসদের গাড়ি ভাঙচুর, সোনারপুরে নির্দল প্রার্থীকে আক্রমণের মতো একাধিক ঘটনা ভাবিয়ে তুলেছে কমিশনকে ৷ তার জন্য ভোটের একদিন আগেও পুলিশ প্রশাসনে একাধিক রদবদল কড়া পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে ৷