মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পরেই পুলিশি তৎপরতা ! কেশপুরে গ্রেফতার বিধায়ক ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা

মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের পরেই পুলিশি তৎপরতা ! কেশপুরে গ্রেফতার বিধায়ক ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেতা
মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী সভা করে যাওয়ার পরই ইকবালকে গ্রেফতার করে কেশপুর থানার পুলিশ । যদিও নিজেকে নির্দোষ বলে দাবি করেছেন অভিযুক্ত ৷
Published : August 13, 2026 at 10:24 AM IST
মেদিনীপুর, 13 অগস্ট: মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের 24 ঘণ্টা পেরোতে না পেরোতেই গ্রেফতার কেশপুর পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ তথা দাপুটে তৃণমূল নেতা ৷ মূলত জমি সংক্রান্ত মামলা, মারধর, তোলাবাজি ও প্রাণহানির চেষ্টা-সহ একাধিক অভিযোগে বুধবার গ্রেফতার করা হয় কেশপুর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ তথা প্রাক্তন কেশপুর ব্লক যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আসিফ ইকবাল (টয়)কে । এককালে পুলিশ ও তৃণমূল বিধায়ক শিউলি সাহার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিলেন এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টিতে অভিযুক্ত এই তৃণমূল নেতা ৷
মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কেশপুরের মোহবনির সভামঞ্চ থেকে জানিয়েছিলেন, 2024 সাল থেকে তাঁকে সভা করতে না দেওয়া, হয়রানি ও বিক্ষোভের কথা । পাশাপাশি, তিনি জেলা পুলিশ সুপারকে নির্দেশও দিয়েছিলেন মোদি জিন্দাবাদ বলায় যেসব বিজেপি নেতাকে মিথ্যে মামলা দিয়েছে, তাদের মুক্তি দিতে হবে ৷ সেইসঙ্গে যারা সন্ত্রাস করে কেশপুরে অশান্ত সৃষ্টি এবং বিভিন্ন সময় ভয় দেখানো, গোলাগুলি-সহ তোলাবাজি করেছে সেসব পুরনো ফাইল খুলে তাদের গ্রেফতার করতে হবে । সেই ঘটনার 24 ঘণ্টার মধ্য়েই তৎপর হয়ে ওঠে জেলা পুলিশ প্রশাসন ৷
রাতারাতি গ্রেফতার করা হয় এই দাপুটে তৃণমূল নেতা আসিফকে । কেশপুর ছাড়াও ইকবালের মেদিনীপুরে একটি বিলাসবহুল বাড়ি রয়েছে । বিগত দিনে মেদিনীপুরে পিপলস ব্যাঙ্ক নির্বাচনে বামেদের মনোনয়নে বাধা, মারধর করার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে । সিপিএম-সহ বিজেপির অভিযোগ ছিল এই তৃণমূল নেতা কেশপুরের পাশাপাশি মেদিনীপুরে একচ্ছত্র দাপট দেখিয়ে রাজনৈতিক সন্ত্রাস সৃষ্টি করে রাখত । মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী সভা করে যাওয়ার পরই ইকবালকে গ্রেফতার করে কেশপুর থানার পুলিশ । এরপর ধৃতকে মেদিনীপুর আদালতে তোলা হয় । পুলিশ সাতদিনের হেফাজতের আবেদন জানালেও আদালত 2 দিনের নির্দেশ দেয় ।
এই বিষয়ে সরকারি আইনজীবী সৈয়দ নাজিম হাবিব বলেন, "অভিযুক্ত ব্যক্তি তৃণমূলের কেশপুর পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন । 2021 সালে তাঁর বিরুদ্ধে তোলাবাজি, মারধর করার অভিযোগ রয়েছে । সেই সঙ্গে তৎকালীন সময়ে এলাকায় সন্ত্রাস সৃষ্টির অভিযোগ রয়েছে । পুলিশ 7 দিনের হেফাজত চেয়েছিল কিন্তু কোর্ট 2 দিনের নির্দেশ দিয়েছে ।" যদিও এদিন তৃণমূল নেতাকে আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় দাবি করেন, তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ ৷ তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে ।