ঘাট তৈরি, তবু থমকে ফেরি ! পোদড়ায় উদ্বোধন-হস্তান্তর ঘিরে ধোঁয়াশায় ভোগান্তি অব্যাহত

ঘাট তৈরি, তবু থমকে ফেরি ! পোদড়ায় উদ্বোধন-হস্তান্তর ঘিরে ধোঁয়াশায় ভোগান্তি অব্যাহত
ঠিকাদার সংস্থার দাবি, হস্তান্তর সম্পূর্ণ, বিধায়কও বলছেন ঘাট প্রস্তুত ৷ তাহলে পরিষেবা চালু হতে বাধা কোথায় ? প্রশ্নের মুখে প্রশাসনিক সমন্বয় ।
Published : July 10, 2026 at 1:12 PM IST
হাওড়া, 10 জুলাই: প্রায় 6 মাস আগে নির্মাণ শেষ হয়েছে । ঠিকাদার সংস্থার দাবি, সরকারি দফতরের হাতে লিখিতভাবে হস্তান্তরও করা হয়েছে । স্থানীয় বিধায়কও বলছেন, ঘাট প্রস্তুত । তা হলে এখনও পোদড়া ফেরিঘাটে ফেরি পরিষেবা চালু হচ্ছে না কেন ? এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে সাঁকরাইলের পোদড়া এবং আশপাশের এলাকায় । প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের যাতায়াতের অন্যতম ভরসা হতে পারত এই ফেরিঘাট । অথচ উদ্বোধনের অপেক্ষায় পড়ে থেকে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি যেন আরও দীর্ঘ হচ্ছে ।
পোদড়া থেকে রাজাবাগান পর্যন্ত ফেরি পরিষেবা চালু হলে সাঁকরাইল ও দক্ষিণ হাওড়ার বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দাদের যাতায়াত অনেকটাই সহজ হয়ে যাবে । কর্মসূত্রে প্রতিদিন নদী পারাপার করা মানুষ যেমন উপকৃত হবেন, তেমনই ব্যবসায়ীদেরও পরিবহণ খরচ ও সময় দু'টিই কমবে । সেই কারণেই ঘাট তৈরি হওয়ার পর থেকেই পরিষেবা চালুর অপেক্ষায় রয়েছেন স্থানীয়রা ।
কিন্তু, বাস্তবে ছবিটা ভিন্ন । ঘাটের নির্মাণ সম্পূর্ণ হলেও এখনও সেখানে ফেরি চলাচল শুরু হয়নি । স্থানীয়দের একাংশের অভিযোগ, ঘাট এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরের হাতে হস্তান্তর না হওয়ায় পরিষেবা চালু করা যাচ্ছে না । স্থানীয় বাসিন্দা শ্রমিক সামন্ত, অলক দুবে, পুরুষোত্তম দাসদের কথায়, এই জটিলতার জেরেই সাধারণ মানুষকে প্রতিদিন অতিরিক্ত পথ ঘুরে গন্তব্যে পৌঁছতে হচ্ছে ।
যদিও সেই অভিযোগ সরাসরি খারিজ করেছে নির্মাণকারী সংস্থা পাত্র শিপিং প্রাইভেট লিমিটেড । সংস্থার ম্যানেজিং ডিরেক্টর প্রসেনজিৎ পাত্রের দাবি, পোদড়া, রাজাবাগান এবং জগন্নাথ-এই তিনটি জেটির নির্মাণ 2026 সালের জানুয়ারিতেই শেষ হয়েছে । এরপর সংশ্লিষ্ট সরকারি দফতরের হাতে লিখিতভাবে প্রকল্প হস্তান্তর করা হয়েছে । তাঁর কথায়, "ঘাট উদ্বোধন না হওয়া পর্যন্ত রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমাদের । কিন্তু হস্তান্তর না হওয়ার অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই ।"
সংস্থার দাবি, প্রায় 12 কোটি টাকার প্রকল্পের মধ্যে শুধু পোদড়া ঘাট নির্মাণেই ব্যয় হয়েছে প্রায় 3 কোটি 22 লক্ষ টাকা । ফলে নির্মাণ সংক্রান্ত কোনও সমস্যা নেই বলেই দাবি তাদের ।
ঠিকাদার সংস্থার বক্তব্যের সঙ্গে অনেকটাই সুর মিলিয়েছেন দক্ষিণ হাওড়ার বিধায়ক নন্দিতা চৌধুরী । তাঁর দাবি, ঘাট ইতিমধ্যেই হস্তান্তর করা হয়েছে । প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতেই উদ্বোধনের পরিকল্পনা ছিল । কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার পর আচরণবিধি কার্যকর হওয়ায় সেই অনুষ্ঠান আর করা সম্ভব হয়নি ।
বিধায়কের বক্তব্য, এখন ঘাট থেকে মূল সড়ক পর্যন্ত সংযোগকারী রাস্তার কিছু কাজ পরিবহণ দফতরের মাধ্যমে শেষ হলেই ফেরি পরিষেবা চালু করা সম্ভব হবে । বিষয়টি বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং পরিবহণ দফতরের নজরেও আনা হবে বলে তিনি আশ্বাস দিয়েছেন ।
একই কথা শোনা গিয়েছে থানামাকুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আবু মণ্ডলের মুখেও । তাঁর বক্তব্য, ঘাট ব্যবহারের জন্য প্রায় প্রস্তুত । শুধু সংযোগকারী রাস্তার কিছু কাজ বাকি রয়েছে । মানুষের স্বার্থে যত দ্রুত সম্ভব ফেরি পরিষেবা চালু হওয়া উচিত ।
অন্যদিকে, পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিং পোদড়া ঘাট নিয়ে নির্দিষ্ট মন্তব্য না করলেও জানিয়েছেন, আগামী 10 তারিখ রাজ্যের একাধিক নতুন ফেরিঘাটের উদ্বোধনের পরিকল্পনা রয়েছে । তবে সেই তালিকায় পোদড়া রয়েছে কি না, তা স্পষ্ট করেননি তিনি ।
ঘটনার জেরে প্রশ্ন উঠছে প্রশাসনিক সমন্বয় নিয়েই । যখন ঠিকাদার সংস্থা বলছে হস্তান্তর সম্পূর্ণ, বিধায়কও বলছেন ঘাট প্রস্তুত, তখন পরিষেবা চালু হতে বাধা কোথায় ? উদ্বোধনের অপেক্ষা, সংযোগকারী রাস্তার অসম্পূর্ণ কাজ, নাকি দফতরগুলির মধ্যে সমন্বয়ের অভাব ? কোনটি প্রকৃত কারণ, তার স্পষ্ট উত্তর এখনও মেলেনি ।
ফলে প্রতিদিনের মতো এখনও অপেক্ষায় পোদড়ার মানুষ । তাঁদের একটাই প্রশ্ন, সব কাজ শেষ, ঘাট প্রস্তুত, তবু ফেরি কবে চলবে ? যত দিন সেই উত্তর না মিলছে, তত দিন কোটি টাকার পরিকাঠামো কার্যত ব্যবহারহীন অবস্থাতেই পড়ে থাকবে ।