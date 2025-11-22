নাবালিকাকে ধর্ষণে বাবার সহকর্মীর যাবজ্জীবন
সাজাপ্রাপ্ত 24 বছরের যুবক নির্যাতিতা নাবালিকার বাবার সঙ্গে লেবারের কাজ করত ৷ সেই সূত্রে বাড়িতে যাতায়াত ছিল দোষীর ৷
মালদা, 22 নভেম্বর: বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে সহকর্মীর নাবালিকা মেয়েকে ধর্ষণ ৷ দোষী সাব্যস্ত যুবককে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা দিল মালদা জেলা আদালত ৷ সঙ্গে তাকে 50 হাজার টাকা জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন পকসো কোর্টের বিচারক ।
আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, 2022 সালের 27 মার্চ ঘটনাটি ঘটেছিল ইংরেজবাজার থানা এলাকায় । সেদিন থানায় রায়হান শেখ ওরফে হাব্বু (24) নামে এক যুবকের বিরুদ্ধে 15 বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করা হয় । নির্যাতিতা নাবালিকার বাবা এই অভিযোগ দায়ের করেন ৷
নাবালিকার বাবা রাজমিস্ত্রির কাজ করতেন । রায়হান তাঁর সঙ্গে জোগাড়ের কাজ করত । সেই সূত্রে ওই নাবালিকার পরিবারের সঙ্গেও পরিচিতি হয়েছিল রায়হানের । ঘটনার দিন নাবালিকার মা তাঁর দিদির বাড়ি গিয়েছিলেন । বাবাও কাজে চলে যাওয়ার পর বাড়িতে ওইদিন একাই ছিল নাবালিকা । সেদিন কাজের থেকে ছুটি নিয়েছিল রায়হান ।
বারবার নাবালিকার বাবার নম্বরে ফোন করছিল সে ৷ প্রথমে দু'বার নাবালিকা ফোন ধরলেও সে কোনও উত্তর দেয়নি ৷ কে বারবার অপরিচিত নম্বর থেকে ফোন করছে জানার জন্য নাবালিকা ওই নম্বরে এবার নিজে ফোন করে ৷ তখন রায়হান নিজের পরিচয় দেয় এবং জিজ্ঞেস করে বাড়িতে কে আছে, নাবালিকা জানায় বাড়িতে কেউ নেই ৷
এরপর সেই সুযোগ নিয়ে রায়হান নাবালিকার বাড়িতে গিয়ে ডাকাডাকি করে । রায়হানের ছুটি নেওয়ার বিষয়টি না জানা থাকায় ওই নাবালিকা ভেবেছিল, রায়হান হয়ত বাড়ি থেকে কাজের সামগ্রী নিতে এসেছে । ঘরের দরজা খুলতেই রায়হান ঘরে ঢুকে জোর করে গেট বন্ধ করে দেয় । ওড়না দিয়ে মুখ চেপে ধরে, হাত-পা বেঁধে ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করে । ঘটনার পর নির্যাতিতা কোনওমতে পরিবারের লোকেদের ফোন করে বিষয়টি জানায় । খবর পেয়ে পরিবারের লোকজন রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন ।
এই মামলার আইনজীবী সার্থক দাস বলেন, "এই ঘটনায় ওই নাবালিকার বাবা সেদিনই রায়হানের বিরুদ্ধে ধর্ষণের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন । পুলিশ রায়হানকে গ্রেফতার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করে । 2022 সালের 18 মে ঘটনার চার্জশিট পেশ করে পুলিশ । পকসো কোর্টের বিচারক রাজীব সাহা 17 জনের সাক্ষীর ভিত্তিতে রায়হানকে দোষী সাব্যস্ত করে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও 50 হাজার টাকা জরিমানা করেন ৷ অনাদায়ে আরও 2 বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন ।"