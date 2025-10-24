SSKM-এ নাবালিকার যৌন হেনস্তায় অভিযুক্তের ডিএনএ পরীক্ষার অনুমতি দিল আদালত

SSKM-এ নাবালিকার যৌন হেনস্তায় অভিযুক্তের ডিএনএ পরীক্ষার অনুমতি দিল আদালত
শুক্রবার ধৃতকে পেশ করা হয় আলিপুরের বিশেষ পকসো আদালতে৷ আদালত ধৃতকে সাতদিনের জন্য পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে৷
Published : October 24, 2025 at 5:33 PM IST
কলকাতা, 24 অক্টোবর: এসএসকেএম হাসপাতালে নাবালিকার যৌন হেনস্তার ঘটনায় অভিযুক্ত অমিত মল্লিককে সাতদিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠালো আলিপুরের বিশেষ পকসো আদালত৷ শুক্রবার আদালত এই নির্দেশ দিয়েছে৷ পাশাপাশি অভিযুক্ত অমিত মল্লিকের ডিএনএ পরীক্ষা করানোর অনুমতি দিল আদালত৷
পুলিশ সূত্রে খবর, যৌন হেনস্তার বিষয়টিতে নিশ্চিত হতেই ডিএনএ পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তদন্তকারীরা৷ পাশাপাশি এই নিয়ে ধৃতকে জেরা করে আরও তথ্য উদ্ধারের চেষ্টা চলছে৷
কারণ, যত জেরা চলছে, ততই অমিতের কাছ থেকে নতুন নতুন তথ্য মিলছে বলে জানা গিয়েছে৷ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, "আমরা ধৃতকে লাগাতার জেরা করছি। তার কাছ থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাচ্ছি৷" হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, পুলিশি তদন্তে তারা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছে।
উল্লেখ্য, গত বুধবার পরিবারের সঙ্গে এসএসকেএম হাসপাতালে এসেছিল এক নাবালিকা৷ তাকে আউটডোর থেকে প্রথমে ডেকে নিয়ে যায় অমিত মল্লিক৷ তার পর হাসপাতালের ট্রমা কেয়ারে চিকিৎসকদের জন্য বরাদ্দ থাকা শৌচালয়ে মেয়েটির উপর যৌন নির্যাতন চালানোর অভিযোগ উঠেছে অমিতের বিরুদ্ধে৷ প্রথমে জানা গিয়েছিল যে অমিত নিজেকে চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে মেয়েটিকে ডেকে নিয়ে যায়৷ পুলিশ সূত্রে খবর, বছর 15-র ওই নাবালিকার বিশ্বাস অর্জন করতে অমিত নিজেকে শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ বলে পরিচয় দিয়েছিল৷ জেরায় সে নিজেই এই কথা তদন্তকারীদের জানিয়েছে৷
প্রসঙ্গত, আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের মামলায় আমরণ কারাবাস হয়েছে সঞ্জয় রায়ের৷ সে ছিল কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলান্টিয়ার৷ তারও আরজি কর হাসপাতালে অবাধ যাতায়াত ছিল৷ ওই ঘটনার পর হাসপাতালের নিরাপত্তা আরও কড়া করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে৷ এসএসকেএম-এর ঘটনার পর সেই বিষয়টিই প্রশ্নের মুখে পড়ে গেল৷
এই প্রশ্ন আরও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে এক্ষেত্রে৷ কারণ, এসএসকেএম-এর ট্রমা কেয়ারের প্রবেশ পথেই পুলিশের আউটপোস্ট রয়েছে৷ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, কীভাবে ওই নাবালিকাকে নিয়ে অমিত ভিতরে প্রবেশ করল? কলকাতা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার সময়ের সংশ্লিষ্ট সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হয়েছে৷ সেখানে অমিতকে স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য বরাদ্দ পোশাক পরে থাকতে দেখা গিয়েছে৷ তদন্তকারীদের অনুমান, সেই কারণেই হয়তো অমিতকে আটকাননি পুলিশ কর্মীরা৷
এসএসকেম-এর ট্রমা কেয়ারের বাইরে যে পুলিশের আউটপোস্ট রয়েছে, সেখানে দায়িত্বরত পুলিশ কর্মীদের একটি তালিকা টাঙানো থাকে৷ সেই তালিকা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মীরা দায়িত্ব পালন করেন৷ ফলে ওই পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে কথা বলা হবে বলেও তদন্তকারীদের সূত্র থেকে জানা গিয়েছে৷ এদিকে বৃহস্পতিবার রাতেই হাসপাতালে যান কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ কুমার ভার্মা৷ তাঁর সঙ্গে কলকাতা পুলিশের ডিসি ও যুগ্ম-নগরপাল পদমর্যাদার একাধিক আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন৷ তাঁরা হাসপাতালের নিরাপত্তার দিকটি খতিয়ে দেখেন৷ নিরাপত্তা আরও আঁটোসাঁটো করতে আর কী কী পদক্ষেপ করা যায়, সেই বিষয়েও তাঁরা আলোচনা করেন৷
অমিত মল্লিক কলকাতার এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মী৷ এর আগে তিনি শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন৷ সেই সময় তাঁর এসএসকেএমে যাতায়াত ছিল৷ কিন্তু এনআরএস-এ চলে যাওয়ার পরও কেন কাজের সময়ে এসএসকেএম হাসপাতালে হাজির হয়েছিলেন অমিত, সেই বিষয়টি তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছেন৷ পাশাপাশি তাঁর পরনের পোশাকটি এনআরএস-এর, নাকি এসএসকেএম-এর সেটাও পুলিশ খতিয়ে দেখছে৷ কারণ, সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজে স্পষ্ট হয়নি যে অমিতের পরনের পোশাকটি কোন হাসপাতালের৷
উল্লেখ্য, বুধবার নাবালিকাকে যৌন হেনস্তার পর ঘটনাস্থল ছেড়ে পালায় অমিত৷ তার পর মেয়েটির কান্নাকাটির শব্দে হাসপাতালের কয়েকজন গিয়ে তাকে উদ্ধার করে৷ পরে পুলিশের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় নির্যাতিতার পরিবারের তরফে৷ যদিও তার আগেই একজন চিকিৎসক এই বিষয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন৷ তার পরই তদন্ত শুরু হয়৷ পরে কলকাতার ধাপা এলাকা থেকে অমিতকে গ্রেফতার করে পুলিশ৷ অন্যদিকে মেয়েটির শারীরিক পরীক্ষা করানো হয়েছে৷
এদিকে চিকিৎসকদের জন্য বরাদ্দ শৌচালয়ে অমিত কীভাবে অবাধে প্রবেশ করল, সেই বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে৷ কাদের সৌজন্যে এতটা প্রভাব সে বিস্তার করতে পেরেছিল, সেটাও এই মুহূর্তে একটা বড় প্রশ্ন৷ হাসপাতালের কোন কোন কর্মীর সঙ্গে অমিতের ঘনিষ্ঠতা ছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা৷ পাশাপাশি খতিয়ে দেখা হচ্ছে, কোনও চিকিৎসকের সঙ্গে ‘সুসম্পর্ক’ ছিল কি না অমিতের! পুলিশের ধারণা আগামী সাতদিন জেরা করলেই অনেক প্রশ্নের উত্তর অমিতের কাছ থেকে পাওয়া যাবে৷