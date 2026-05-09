কবি গুরু'র 165তম জন্মজয়ন্তী, মহাসমারোহে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতী

কবি গুরু'র 165তম জন্মজয়ন্তী, মহাসমারোহে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতী
আজ, 25 বৈশাখ ৷ রবি ঠাকুরের জন্মদিন ৷ 165তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রবীন্দ্র স্মরণ অনুষ্ঠানে চেনা ছবি বিশ্বভারতীতে ৷
Published : May 9, 2026 at 11:19 AM IST
বোলপুর, 9 মে: রবীন্দ্রসঙ্গীত, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, উপাসনার মধ্যে দিয়ে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতীতে উদযাপিত হচ্ছে রবীন্দ্র জন্মোৎসব। ভোরে বৈতালিক, পরে রবীন্দ্রভবনে কবিকণ্ঠ, মাধবীবিতানে জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে ছিলেন উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ। বিশ্বভারতীর 'হেরিটেজ' ঘোষণার পর থেকে উৎসব উৎযাপন বাড়তি মাত্রা পেয়েছে।
উপাচার্য বলেন, "প্রথা মেনে দিনভর নানান অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে গুরুদেবের জন্মদিন পালন হচ্ছে। এই ঐতিহ্য আমার ধরে রাখব।" গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবদ্দশা থেকেই শান্তিনিকেতনে কবির জন্মদিন উদযাপন করত আশ্রম বালক-বালিকারা ৷
রাঙামাটির এই জেলায় প্রখর তাপপ্রবাহ, আশ্রমে জলকষ্টের কারণে গুরুদেবের সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই 1936 সাল থেকে পঁচিশে বৈশাখের বদলে বাংলার নববর্ষের দিন কবির জন্মদিন পালন শুরু হয়েছিল ৷ সেই প্রথা চলে আসছিল দীর্ঘদিন।
বর্তমানে আশ্রমের জলকষ্ট ঘুচেছে। তাপপ্রবাহ এই সময়টায় তুলনামূলক কম, এই সকল কারণে এক দশক ধরে ফের পঁচিশে বৈশাখেই বিশ্বভারতীতে রবীন্দ্র জন্মোৎসব উদযাপিত হয়ে আসছে । প্রসঙ্গত, 1861 সালের 7 মে (25 বৈশাখ, 1268 বঙ্গাব্দ)-এ কলকাতার জোড়াসাঁকোয় জন্মগ্রহণ করেছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। যদিও, কবির জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে 'প্রাণের আরাম' শান্তিনিকেতনে।
এদিন, ভোর পাঁচটায় গৌড়প্রাঙ্গণে বৈতালিকের মধ্যে দিয়ে শুরু হয় রবীন্দ্র জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান। পরে সাড়ে পাঁচটায় রবীন্দ্রভবনে কবিকণ্ঠ, সাতটায় ঐতিহ্যবাহী উপাসনা গৃহে ব্রহ্ম উপাসনা, বৈদিক মন্ত্রপাঠ, সকাল ন'টায় মাধবীবিতানে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালিত হয় ৷
রবীন্দ্রভবনে কবির ব্যবহৃত চেয়ারে পুষ্প দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ। ছিলেন ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতীগ ঘোষ-সহ অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, আধিকারিক, আশ্রমিক ও পড়ুয়ারা।
উল্লেখ্য, 2023 সালের 17 সেপ্টেম্বর বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতীকে 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' তকমা দেয় ইউনেসকো। এই মুহূর্তে বিশ্বের একমাত্র চলমান বিশ্ববিদ্যালয় এই তকমার অধিকারী।
ছাত্রীদের মধ্যে মেহেলী সাঁই ও পূর্বাশা সামন্ত বলেন, "আজকের দিনটা আমাদের কাছে বাড়তি পাওনা ৷ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের বাঙালির হৃদয়ে, মননে ৷ আর বিশ্বভারতীতে তাঁর জন্মদিন উদযাপন অনেক আবেগ। খুব মনোরম পরিবেশ। আনন্দের সঙ্গে কাটে দিনটি।"