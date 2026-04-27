পরিবর্তন এখন জনগণের সঙ্কল্প, বাংলায় ভোট প্রচারকে 'তীর্থযাত্রা' বললেন মোদি

পরিবর্তন এখন জনগণের সঙ্কল্প, বাংলায় ভোট প্রচারকে 'তীর্থযাত্রা' বললেন মোদি
অডিয়ো বার্তায় তিনি বলেন, "সরকারের পরিবর্তন বাংলার সাধারণ মানুষের সঙ্কল্প ৷" উন্নত বাংলা নির্মাণকে আরও একবার মোদির গ্যারেন্টি বলেও ব্যাখ্যা করেন তিনি ৷
Published : April 27, 2026 at 9:02 PM IST
কলকাতা, 27 এপ্রিল: 14টি জনসভা এবং অসংখ্য রোড-শো শেষে এবার পশ্চিমবঙ্গের ভোটারদের উদ্দেশ্যে বাংলায় অডিয়ো বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সোমবার বিকেলে বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার শেষের অব্যবহিত আগে মিনিট সাতেকের এক অডিয়ো বার্তায় বাংলায় নির্বাচনী প্রচারকে তীর্থযাত্রা বলে অভিহিত করে প্রধানমন্ত্রী জানান, এবার বিজেপির জয় নিশ্চিত ৷ সরকারের পরিবর্তন বাংলার সাধারণ মানুষের সঙ্কল্প ৷ উন্নত বাংলা নির্মাণকে আরও একবার মোদির গ্যারান্টি বলেও ব্যাখ্যা করেন তিনি ৷
শুরুতে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "গণতন্ত্রের প্রতিটি উৎসব গুরুত্বপূর্ণ ৷ আমারও বাংলার এই উৎসবে অংশ নেওয়ার সুযোগ হয়েছে ৷ বিগত কিছু দিন ধরে আমি আপনাদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে বাংলার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ বিশেষ করে বাংলার যুব প্রজন্মের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ব্যাপারে বিজেপির যে রোড ম্যাপ আছে সেটা তুলে ধরেছি ৷"
এরপর তিনি জানান, তাঁর শেষ নির্বাচনী সভাও শেষ হয়ে গিয়েছে ৷ এ প্রসঙ্গে বাংলার প্রত্যেক পরিবারের সদস্য়কে কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে নিজের মনোভাবও ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "এই গরমে এতগুলি মিছিল করার পরও ক্লান্তি অনুভব করছি না ৷ এই সমস্ত জনসভা আর রোড শো-য়ে অংশ নিয়ে আমার তীর্থযাত্রায় যোগ দেওয়ার মতো অনুভূতি হচ্ছে ৷ মা কালীর ভক্তদের মধ্য়ে যখন যেতাম, তখন মা কালী নিজেই আমায় শক্তি দিতেন ৷"
অযোধ্যার রামমন্দিরের উদ্বোধনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "2024 সালের জানুয়ারি মাসে অযোধ্যায় রামমন্দির উদ্বোধনের আগে টানা 11 দিন ধরে আমি ব্রত পালন করেছিলাম ৷ শ্রী রামচন্দ্র আমায় শক্তি দিয়েছিলেন ৷ এবার ঈশ্বররূপী জনগণের আশীর্বাদ পেয়েছি ৷" প্রায় প্রতিটি নির্বাচনী সভার শুরুতে তাঁর ছবি যাঁরা এঁকে নিয়ে আসতেন তাঁদের থেকে সেটি সংগ্রহ করার নির্দেশ দিতেন প্রধানমন্ত্রী ৷ ইতিমধ্যে কয়েকজনকে চিঠি লিখে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি ৷
এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "আপনাদের আন্তরিকতায় ভরাবার্তা আর ছবি পেয়েছি ৷ মিছিল আর সভা শেষে রাতে নিশ্চিত মনে ছবি গুলো দেখি ৷ আপনার ভালোবাসা আমাদের মূলধন ৷ নির্বাচনের সময় দেখেছি কৃষক-শ্রমিক সবাই বিকশিত বাংলা গড়তে আতুর ৷ যুবকরা নিজেদের প্রতিভার বিকাশ ঘটাতে এক উন্মুক্ত প্রাঙ্গন চান ৷ বাংলার কন্যারা চান মুক্ত আকাশ ৷ আমি প্রতিটি সভায় গিয়ে বুঝতে পেরেছি পরিবর্তন এখন বাংলার সঙ্কল্প ৷ সাধারণ মানুষ বলছে, অনেক ভয় দেখিয়েছেন আর নয় ৷"
শেষের দিকে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "বাংলার কঠিন পরিস্থিতিকে সুযোগে পরিণত করা আমার ভাগ্যে আছে ৷ এটা আমাদের দায়িত্ব ৷ আমি এই গুরুদায়িত্ব থেকে কখনও পিছু হটব না ৷ আজই আপনদের কথা দিয়ে রাখছি, বাংলায় বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান একসঙ্গে পালন করব ৷ এটা আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস নয় ৷ আমি আপনাদের সকলের ভিতর এই বিশ্বাসকে অনুভব করেছি ৷ প্রথম দফার ভোট ইতিহাস রচিত হয়েছে ৷ এখানেই আপনাদের দায়িত্ব আগামী 29 এপ্রিল আরও বেশি করে ভোটদান করা ৷ গণতন্ত্রের পবিত্র মন্দিরে বিজয়ের পতাকা ওড়ানোর সুযোগ এসেছে আপনাদের কাছে ৷"