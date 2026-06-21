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পালাবদলের পর মিড ডে মিলের জায়গায় চালু 'পিএম পোষণ', পড়ুয়াদের পুষ্টির দায়িত্ব স্কুলেরই

শুধু শিক্ষক-শিক্ষিকা নন, অভিভাবক-অভিভাবিকাদেরও এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে ৷ নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতিটি স্কুলে পাঁচ সদস্যের একটি পিএম পোষণ কমিটি গঠন করতে হবে ৷

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পালাবদলের পর মিড ডে মিলের জায়গায় চালু পিএম পোষণ (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 21, 2026 at 4:22 PM IST

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মালদা, 21 জুন: দেশে চালু হয়েছে ছ'বছর আগেই ৷ কিন্তু এতদিন পশ্চিমবঙ্গে পিএম পোষণ প্রকল্পের নাম অনেকেই শোনেননি ৷ এবার রাজ্য সরকারের নির্দেশে বাংলার প্রতিটি সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলে প্রধানমন্ত্রী পোষণ শক্তি নির্মাণ প্রকল্প চালু করা হয়েছে ৷ প্রাক-প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের পুষ্টির মান বৃদ্ধি, স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং বিনামূল্যে রান্না করা মধ্যাহ্নভোজন প্রদান করা এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ৷ এতদিন রাজ্যে মিড ডে মিল চালু থাকলেও পিএম পোষণ প্রকল্পের সঙ্গে তার কিছু পার্থক্য রয়েছে ৷

শুধু শিক্ষক-শিক্ষিকা নন, অভিভাবক-অভিভাবিকাদেরও এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে ৷ রাজ্য সরকারের নির্দেশে মালদার বিভিন্ন স্কুলে ইতিমধ্যে এনিয়ে শিক্ষক ও অভিভাবকদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে ৷ নির্দেশিকা অনুযায়ী প্রতিটি স্কুলে পাঁচ সদস্যের একটি পিএম পোষণ কমিটি গঠন করতে হবে ৷ এই কমিটিতে স্কুলের প্রধান, একজন নোডাল শিক্ষক, দু’জন অভিভাবক ও একজন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর প্রতিনিধি থাকবেন ৷ এই কমিটিই পড়ুয়াদের খাবারের গুণগত মান, প্রতিদিনের মেনু এবং খাবার পরিবেশনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া তদারকি করবে ৷

পালাবদলের পর মিড ডে মিলের জায়গায় চালু 'পিএম পোষণ' (নিজস্ব ভিডিয়ো)

মালদা শহরের বার্লো গার্লস হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা দীপশ্রী মজুমদার বলছেন, "সার্কেল ইন্সপেকটর অফ স্কুলসের নির্দেশ পেয়েই আমরা স্কুলে পিএম পোষণের কমিটি তৈরি করেছি ৷ এই কমিটিতে আমরা অভিভাবক প্রতিনিধিদের রেখেছি ৷ আমরা চাই, তাঁরা প্রতিদিন টিফিনের সময় স্কুলে আসুন ৷ বাচ্চাদের জন্য তৈরি খাবার দেখাশোনা করুন ৷ কোনও পরামর্শ থাকলে দিন ৷ কারণ, তাঁদের এবং আমাদের মেয়েরাই এই খাবার খাবে ৷ টাকাটা খুব কম হলেও খাবারের গুণগত মান যাতে বজায় রাখতে পারি আমরা তার চেষ্টা করব ৷ আমরা ইতিমধ্যে শিক্ষিকাদের একটি কমিটি তৈরি করেছি ৷ এতদিন পুরসভার মাধ্যমে মিড ডে মিল পরিচালিত হতো ৷ কিন্তু এখন শিক্ষিকারা এর পরিচালনা করায় অনেক সুবিধে বলে মনে হচ্ছে ৷ আমরা চাইছি, সব মেয়েরাই এই খাবার খাক ৷ এর জন্য অবশ্য অভিভাবকদেরও এগিয়ে আসতে হবে ৷ আমরা খাবার খেয়ে দেখেছি, রান্না খুব ভালো হচ্ছে ৷ পিএম পোষণের মেনু ঠিক করা থাকে ৷ তার বাইরে আরও কিছু বাচ্চাদের খাওয়ানো যায় কি না সেটা আলোচনা করে দেখব ৷"

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পড়ুয়াদের পুষ্টির দায়িত্ব স্কুলেরই (নিজস্ব চিত্র)

শহরের আরেক স্কুল, মালদা সিসি গার্লস হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা মৌমিতা প্রামাণিক বলেন, "পিএম পোষণের দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে আমরা নিজেরা পেয়েছি ৷ এতে আমরা খুব খুশি ৷ এর মধ্যে অভিভাবকদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে ৷ দিদিমণি এবং অভিভাবকরা একসঙ্গে এই প্রকল্প চালাবেন ৷ আশা করি এতে খাবারের গুণগত মান আমরা আরও ভালো করতে পারব ৷ বাচ্চারাও নিশ্চিতভাবে খুব ভালোভাবে খাবে ৷ এর আগে মিড ডে মিলের ক্ষেত্রে আমরা দেখাশোনাটা হয়তো করেছি, কিন্তু সব কিছু আমাদের হাতে ছিল না ৷ তখন সবটা পুরসভার মাধ্যমেই চলত ৷ নতুন পদ্ধতিতে খাবারের গুণগত মানও বাড়ানোর চেষ্টা করা যেতে পারে ৷ পিএম পোষণে খাবারের চার্ট নিশ্চয়ই আছে ৷ কিন্তু তার বাইরে গিয়েও বাচ্চাদের জন্য কিছু নতুন পদের আয়োজন করা যেতে পারে ৷ ভিন্ন ধরনের খাবার ওদেরও ভালো লাগবে ৷"

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PM POSHAN
MID DAY MEAL
পিএম পোষণ
মিড ডে মিল
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