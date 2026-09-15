ইসকনের অক্ষয় পাত্রকে দেওয়া মিড-ডে মিলের অনুমোদন বাতিল, চার জেলায় নোটিস সরকারের

ইসকনের অক্ষয় পাত্রকে দেওয়া মিড-ডে মিলের অনুমোদন বাতিল, চার জেলায় নোটিস সরকারের
গত 21 অগস্ট সেই অনুমোদন দেওয়া হলেও তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট জেলার পিএম পোষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের কাছে লিখিত নির্দেশ পাঠিয়েছে স্কুলশিক্ষা দফতর।
Published : September 15, 2026 at 7:23 AM IST
কলকাতা, 15 সেপ্টেম্বর: মিড-ডে মিল (Mid-Day Meal) বা পিএম পোষণ (PM POSHAN) নিয়ে ফের বিতর্ক। কলকাতার পর এই বার জেলার স্কুলে খাবার সরবরাহের দায়িত্ব পাওয়া ‘অক্ষয় পাত্র ফাউন্ডেশন’-এর অনুমোদন বাতিল করল রাজ্য সরকার। হাওড়া, পুরুলিয়া, উত্তর 24 পরগনা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের নির্দিষ্ট কয়েকটি এলাকায় স্কুলে খাবার সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এই সংস্থাটিকে।
গত 21 অগস্ট সেই অনুমোদন দেওয়া হলেও 11 সেপ্টেম্বর তা প্রত্যাহার করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট জেলার পিএম পোষণের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের কাছে লিখিত নির্দেশ পাঠিয়েছে স্কুলশিক্ষা দফতর।
দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত 11 জুলাই ‘অক্ষয় পাত্র ফাউন্ডেশন’-এর তরফে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে স্কুলগুলিতে খাবার সরবরাহের প্রস্তাব পাঠানো হয়। সেই প্রস্তাব বিবেচনা করেই অগস্টে রাজ্য সরকারের তরফে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল, কলকাতার বাইরে নির্দিষ্ট জেলার স্কুলগুলিতে অক্ষয় পাত্র ফাউন্ডেশন রান্না করা খাবার সরবরাহ করবে। স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে সমন্বয় করে দ্রুত প্রক্রিয়া শুরু করার নির্দেশও দেওয়া হয়। বিকাশ ভবন সূত্রের খবর, অনুমোদন দেওয়ার কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই সিদ্ধান্ত বদল। 11 সেপ্টেম্বরের নির্দেশিকায় দফতর জানায়, সংশ্লিষ্ট ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশক্রমে ‘অক্ষয় পাত্র ফাউন্ডেশন’-কে দেওয়া অনুমোদন প্রত্যাহার করা হল।
উত্তর 24 পরগনার বিধাননগর, দমদম ও রাজারহাট-নিউ টাউন, হাওড়া ও পুরুলিয়া জেলা এবং পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম-1 ও নন্দীগ্রাম-2 ব্লক এই সিদ্ধান্তের আওতায় রয়েছে। এর আগে কলকাতার স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিল সরবরাহকে কেন্দ্র করেও বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। শহরের প্রায় 500টি স্কুলে পিএম পোষণের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব দেওয়া হয় ‘অন্নামৃত ফাউন্ডেশন’-কে। 1 অগস্ট এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।
শুরু থেকেই নিরামিষ খাবার দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে আপত্তি ওঠে। পরে পৃথক ভাবে পড়ুয়াদের ডিম দেওয়ার ব্যবস্থা করে রাজ্য। এর পর খাবার দেরিতে পৌঁছনো, এমনকি কোনও কোনও দিন খাবার না পেয়ে পড়ুয়াদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার অভিযোগও সামনে আসে। পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।
মিড-ডে মিল সরবরাহে ইসকনের ভূমিকা নিয়েও হাইকোর্টে মামলা হয়েছিল। সেই মামলায় ইসকনের তরফে জানানো হয়, কলকাতা পুরসভা এলাকার স্কুল বা পশ্চিমবঙ্গের অন্য কোনও এলাকায় মিড-ডে মিল বিতরণের কাজে তারা সরাসরি যুক্ত নয়। তাদের বক্তব্য ছিল, কলকাতায় খাবার সরবরাহের দায়িত্বে থাকা ‘অন্নামৃত ফাউন্ডেশন’-এর পরিচালন পর্ষদ ও অছি পরিষদ এবং ইসকনের পরিচালন সমিতি আইনত পৃথক। যদিও স্কুলশিক্ষা দফতরের এক কর্তার দাবি, ইসকন ও অন্নামৃত পৃথক সংস্থা হলেও তাদের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে।
এবার ‘অক্ষয় পাত্র ফাউন্ডেশন’-এর অনুমোদন বাতিলের কারণ নিয়ে প্রশ্ন উঠলেও দফতরের তরফে নির্দিষ্ট কোনও কারণ জানানো হয়নি। আধিকারিকদের বক্তব্য, ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিকে বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।
অন্যদিকে, শিক্ষকদের একাংশের মতে, পড়ুয়াদের আলাদা করে ডিম দেওয়ার খরচও এই সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। তাঁদের বক্তব্য, বরাদ্দের মধ্যেই খাবারের পাশাপাশি ডিম দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। যদিও দফতরের এক কর্তার দাবি, প্রথমে ঠিক হয়েছিল ডিমের খরচ সংশ্লিষ্ট সংস্থার বরাদ্দ থেকেই নেওয়া হবে। পরে বিষয়টি নিয়ে আর আলোচনা হয়নি। পশ্চিমবঙ্গ মিড-ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মধুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, "এটা আমাদের আন্দোলনের জয়। কোনও দরপত্র ছাড়া এ ভাবে কোনও সংস্থাকে বরাত দেওয়া যায় না।"