ভোটমুখী বঙ্গে মোদির মুখে 'মাছ-ভাত', বাঙালির পাতে বিজেপির ডাবল-ইঞ্জিন
মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি নিয়ে বিজেপির চিন্তাভাবনা কী, তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হলদিয়ার সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী টেনে আনলেন বিজেপি শাসিত রাজ্যের উদাহরণ ৷
Published : April 9, 2026 at 12:49 PM IST
হলদিয়া, 9 এপ্রিল: মেদিনীপুরের সভা থেকে 'মাছে-ভাতে' বাঙালিকে আশ্বস্ত করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ মাছ নিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে যে লাগাতার প্রচার চালিয়ে এসেছে তৃণমূল ঘুরপথে তার জবাব দেওয়ার জন্য হলদিয়া শিল্পতালুককেই বেছে নিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ আর বৃহস্পতিবার সমুদ্র উপকূল জেলা থেকে প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, "15 বছরের শাসনকালে তৃণমূল আপনাদের মাছটুকুও খাওয়াতে পারেনি ৷
গত 11 বছরে ভারতের মাছের উৎপাদন দ্বিগুণ হয়েছে ৷ কিন্তু বাংলায় তৃণমূল সরকারের পাপের জন্য মাছ উৎপাদনও কমে গিয়েছে ৷" আর তারপরই প্রধানমন্ত্রীর সাফ বার্তা, বিজেপি ক্ষমতায় এলে মাছ উৎপাদনের পাশাপাশি মৎস্যজীবীদের জীবনের মান ভালো করার জন্য একাধিক পদক্ষেপ নেওয়া হবে ৷
