শনিতে IIT খড়গপুরে প্রধানমন্ত্রী, 75 পড়ুয়ার সঙ্গে ‘মন কি বাত’ করবেন মোদি
PM Modi to Visit IIT Kharagpur: শনিবার খড়গপুর আইআইটি-র প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷
Published : November 20, 2026 at 6:36 PM IST
খড়গপুর, 20 নভেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আগামিকাল অর্থাৎ শনিবার আসছেন খড়গপুর আইআইটি-তে ৷ এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের 75 বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে তিনি সেখানে আসছেন ৷ কথা বলবেন আইআইটি-র পড়ুয়াদের সঙ্গে৷ উদ্বোধন করবেন স্মারক কয়েনেরও ৷ তাঁর সঙ্গে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যপাল আরএন রবি, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়-সহ আরও অনেকে ৷
প্রধানমন্ত্রীর সফর নিয়ে খড়গপুর আইআইটি সূত্রে বিস্তারিত কোনও তথ্য দেওয়া হয়নি ৷ তবে আইআইটি সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার সকাল পৌনে দশটা নাগাদ সেখানে পৌঁছানোর কথা প্রধানমন্ত্রীর ৷ শুরুতেই তিনি কথা বলবেন ওই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের সঙ্গে ৷ যেহেতু খড়গপুর আইআইটি-র 75 বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আসছেন তিনি, সেই প্রেক্ষাপটে তাঁর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাবেন 75 জন পড়ুয়া ৷ পড়ুয়াদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ‘মন কি বাত’-এর নাম - ‘ভয়েসেস ফর বিকশিত ভারত’ ৷
এর পর তিনি স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত একটি প্রদর্শনী ঘুরে দেখবেন ৷ সেখান থেকে খড়গপুর আইআইটি-র নেতাজি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মঞ্চে হাজির হবেন ৷ সেখানে তাঁকে স্বাগত জানানো হবে ৷ এর পর একে একে ভাষণ দেবেন খড়গপুর আইআইটি-র ডিরেক্টর অধ্যাপক সুমন চক্রবর্তী, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
এর পর খড়গপুর আইআইটি-র প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী স্মারক মুদ্রা প্রকাশ করবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তার পর সেখানে উপস্থিত দর্শকদের সামনে ভাষণ দেবেন তিনি ৷ বেলা 11টা নাগাদ খড়গপুর আইআইটি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার কথা প্রধানমন্ত্রী মোদির ৷
প্রধানমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা আইআইটি চত্বর । মেন গেট থেকে শুরু করে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় চলছে কড়া নজরদারি । মোতায়েন রয়েছেন রাজ্য পুলিশ ও কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানরা । আইআইটি-র ছাত্রছাত্রী ও কর্মী ছাড়া বহিরাগতদের প্রবেশে জারি করা হয়েছে নিষেধাজ্ঞা ।
Will be attending programmes in West Bengal, Bihar and Uttar Pradesh tomorrow, 21st November. They include: Platinum Jubilee celebrations of IIT Kharagpur (West Bengal). Dedication and laying of foundation stone of key development works worth over Rs. 34,000 crore in Vaishali (Bihar). Kaushal Deekshant Samaroh, an important programme of skill development, in Lucknow (Uttar Pradesh). https://t.co/yS2CHkJLGq https://t.co/AfcegrM90C— Narendra Modi (@narendramodi) November 20, 2026
দেশের প্রথম আইআইটি খড়গপুরের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে যোগদানের বিষয়ে সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সোশাল মিডিয়ায় করা ওই পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘‘আগামিকাল, 21 নভেম্বর, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশে আয়োজিত বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করব । এর মধ্যে রয়েছে : আইআইটি খড়গপুর (পশ্চিমবঙ্গ)-এর প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উদযাপন । বৈশালী (বিহার)-তে 34 হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন । লখনউ (উত্তর প্রদেশ)-এ দক্ষতা উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি—‘কৌশল দীক্ষান্ত সমারোহ’ ।’’
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