কলকাতার যোগ দিবসে থাকবেন মোদি, লক্ষ্য বিশ্বরেকর্ড
জাতীয় স্তরের যোগব্যায়াম কর্মসূচি আয়োজনের জন্য সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ 12টি স্থানকে চিহ্নিত করেছে আয়ুষ মন্ত্রক।
Published : June 15, 2026 at 6:48 PM IST
নয়াদিল্লি, 15 জুন: আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠান হচ্ছে এবার কলকাতায় ৷ 21 জুন কলকাতায় যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে থাকবেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ প্রায় 30 হাজার মানুষ যোগায় অংশগ্রহণ করবে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ এই উপলক্ষ্যে বাংলাজুড়ে স্কুল, কলেজ, আবাসন কমপ্লেক্স, ক্লাব এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে ব্যাপক প্রচারও চালানো হচ্ছে ৷ অনুষ্ঠানের জন্য 600 বেশি যোগ প্রশিক্ষককে বিশেষ প্রশিক্ষণও দেওয়া হচ্ছে ৷
‘যোগ সঙ্গম’ পোর্টালে অংশগ্রহণের জন্য নাম নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়াও চলছে ৷ বাংলায় আয়োজিত এবারের যোগ দিবসে বিপুল সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাকে মেগা ইভেন্টের পাশাপাশি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড গড়ারও লক্ষ্যমাত্রাও নেওয়া হয়েছে ৷ কেন্দ্রীয় আয়ুষমন্ত্রী প্রতাপরাও যাদব জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উপলক্ষে মূল অনুষ্ঠানের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় স্তরের যোগব্যায়াম কর্মসূচি আয়োজনের জন্য সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ 12টি স্থানকে চিহ্নিত করেছে আয়ুষ মন্ত্রক। হরিদ্বারের গঙ্গা তীর থেকে হাম্পির প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ এবং দিল্লির লাল কেল্লার ঐতিহাসিক প্রাঙ্গণ—দেশের 12টি বিশেষ স্থানকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস উদযাপনের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে।
অন্যদিকে, বাংলায় যোগ দিবসে প্রধানমন্ত্রী মোদির উপস্থিত থাকা নিয়ে সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলেন, “পরিচ্ছন্নতা অভিযানের মধ্য দিয়ে কলকাতা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে স্বাগত জানাবে ৷ আজ থেকেই এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে ৷ আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের মূল অনুষ্ঠানটি এখানে আয়োজন করার সুযোগ আমরা পেয়েছি ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদি স্বয়ং 21 জুন কলকাতায় আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন ৷ এছাড়া 17 ও 18 জুন পরিচ্ছন্নতা অভিযান, হাফ ম্যারাথনের মতো কার্যক্রম চালানো হবে।"
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতাপরাও যাদব উল্লেখ করেন, যোগ দিবসের জন্য বাছাই করা এই স্থানগুলি 'সুস্থতার জন্য যোগ'-এর সঙ্গেও সামঞ্জস্যপূর্ণ ৷ তিনি বলেন, "ঠিক যেমন এই স্মৃতিস্তম্ভগুলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে টিকে আছে, তেমনই যোগব্যায়াম এমন সব অনুশীলন উপহার দিয়ে চলেছে যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে শারীরিক প্রাণশক্তি, মানসিক দৃঢ়তা এবং সুস্থ বার্ধক্য বজায় রাখতে সহায়তা করে।" নির্বাচিত স্থানগুলি হল—দিল্লির লালকেল্লা, হরিদ্বারের হর কি পৌরি, ওড়িশার কোনার্ক সূর্য মন্দির, কর্ণাটকের হাম্পি স্মৃতিস্তম্ভ, লাদাখের লেহ প্রাসাদ, তামিলনাড়ুর মহাবালিপুরমের শোর মন্দির, উত্তরপ্রদেশের সারনাথ, অসমের কাঞ্চারি দুর্গ, হায়দরাবাদের চারমিনার চত্বর, মুম্বইয়ের গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া, বিহারের নালন্দা মহাবিহার এবং আমেদাবাদের সবরমতী রিভারফ্রন্ট। প্রতিটি স্থানই ভারতের সাংস্কৃতিক যাত্রার এক একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়কে তুলে ধরে।
মন্ত্রীর কথায়, সারনাথ ও নালন্দা ভারতের জ্ঞান ও মননশীলতার ঐতিহ্যকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কোনার্ক সূর্য মন্দির এবং মহাবলীপুরমের শোর মন্দির শৈল্পিক ও স্থাপত্যশৈলীর উৎকর্ষের চিরস্থায়ী প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বলেন, "এর মাধ্যমে এই 12টি ঐতিহাসিক স্থান কেবল যোগব্যায়াম অনুষ্ঠানের আয়োজনই করবে না; বরং তারা এমন এক জাতির বৃহত্তর আখ্যান তুলে ধরবে যারা নিজেদের সভ্যতার শিকড় থেকে শক্তি সঞ্চয় করে সবার জন্য একটি স্বাস্থ্যকর ভবিষ্যৎকে তুলে ধরবে ৷"