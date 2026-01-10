ETV Bharat / state

সাজছে স্টেশন, মোদির হাতে বাংলার এখানেই দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন

সেদিন নতুন ট্রেনে সফরও করবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তাঁর সফরসঙ্গী হবে জেলার বেশ কিছু খুদে পড়ুয়া ৷

Malda Town station
মোদির হাতে এই স্টেশন থেকেই দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন (নিজস্ব ছবি)
Published : January 10, 2026 at 5:06 PM IST

মালদা, 10 জানুয়ারি: আগামী 17 জানুয়ারি মালদায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেদিন তিনি মালদা টাউন স্টেশন থেকে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন (হাওড়া থেকে গুয়াহাটি) উদ্বোধন করবেন ৷ তাঁর আগমনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে সেজে উঠতে শুরু করেছে মালদা টাউন স্টেশন ৷

শুধু নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের উদ্বোধনই নয়, সেদিন প্রধানমন্ত্রী মালদা টাউন থেকে নিউ ফরাক্কা জংশন পর্যন্ত নতুন ট্রেনে সফরও করবেন ৷ তাঁর সফরসঙ্গী হবে জেলার বেশ কিছু খুদে পড়ুয়া ৷ ইতিমধ্যে সেই পড়ুয়াদের বাছাইয়ের কাজও শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ যদিও প্রধানমন্ত্রীর মালদা সফরের পূর্ণাঙ্গ সূচি এখনও তাঁদের কাছে এসে পৌঁছোয়নি বলে জানিয়েছেন পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনের ম্যানেজার ৷ একই কথা জানিয়েছে জেলা পুলিশও ৷

Malda Town station
17 জানুয়ারি মালদায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী (নিজস্ব ছবি)

পূর্ব রেলের মালদা ডিভিশনাল ম্যানেজার মণীশ কুমার গুপ্তা বলেন, "আগামী 17 জানুয়ারি মালদায় আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সেদিনই দেশের প্রথম স্লিপার বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের সূচনা হবে ৷ তবে প্রধানমন্ত্রীর পূর্ণাঙ্গ সফরসূচি এখনও আমাদের কাছে আসেনি ৷ আশা করছি, দু-একদিনের মধ্যেই সেই সূচি আমাদের কাছে চলে আসবে ৷ তাই সেদিন তিনি নতুন ট্রেন উদ্বোধন করে সেই ট্রেনে সফর করবেন কি না, সফর করলেও তাঁর সঙ্গে কোনও পড়ুয়া যাবে কি না, সেসব এখনই বলতে পারছি না ৷ তবে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে আমরা সবরকম প্রস্তুতি নিচ্ছি ৷ জোরকদমে সেই কাজ চলছে ৷"

Malda Town station
জোরকদমে কাজ চলছে স্টেশনে (নিজস্ব ছবি)

রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, সেদিন হেলিকপ্টারে মালদায় আসবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ নামবেন রেলেরই লক্ষ্মণ সেন স্টেডিয়ামে ৷ ওই স্টেডিয়ামে অস্থায়ী হেলিপ্যাড নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ সেখান থেকে সড়ক পথে যাবেন মালদা টাউন স্টেশনে ৷ স্টেশনের রাস্তাগুলিও সংস্কারের কাজ চলছে ৷ সংস্কারের কাজ চলছে স্টেশনের ভিতরেও ৷ তবে তাঁর মালদা সফরের আগে স্টেশনে নতুন রং করা হবে কি না তা এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি ৷ মালদা টাউন স্টেশন অমৃত ভারত প্রকল্পের আওতায় রয়েছে ৷ সেই কাজও অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে ৷ বাকি কাজ যতটা সম্ভব এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চলছে ৷ দফায় দফায় সেই কাজ পরিদর্শন করছেন রেলের আধিকারিকরা ৷

Malda Town station
মালদা টাউন স্টেশন থেকে ট্রেনের উদ্বোধন করবেন তিনি (নিজস্ব ছবি)

রেলের তরফে কিছু না জানানো হলেও নতুন স্লিপার বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী খুদে পড়ুয়াদের তালিকা তৈরির কাজও শুরু হয়েছে ৷ এর জন্য রেলের তরফে মালদা শহরের 18টি স্কুলকে বেছে নেওয়া হয়েছিল ৷ বিকশিত ভারত, বিকশিত বাংলা, নেক্সট জেন ট্রেন এবং আত্মনির্ভর ভারত, এই চারটি বিষয়ে ছবি আঁকা, সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা ও প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় স্কুলগুলিতে ৷ ইতিমধ্যে অঙ্কন প্রতিযোগিতা শেষ হয়েছে ৷ রেলকর্তারা প্রতিটি স্কুল থেকে প্রতিযোগীদের আঁকা ছবি সংগ্রহ করে নিয়ে গিয়েছেন ৷ একইভাবে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় সফলদের লেখাগুলিও নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার ভিডিয়ো ক্লিপ খতিয়ে দেখে প্রধানমন্ত্রীর সফরসঙ্গী পড়ুয়াদের চূড়ান্ত করা হবে ৷

Malda Town station
মোদির আগমনের জন্য সেজে উঠছে মালদা টাউন স্টেশন (নিজস্ব ছবি)

শহরের অক্রুরমণি করোনেশন স্কুলের প্রধান শিক্ষক অজয়কৃষ্ণ রায় বলেন, "আমরা স্কুলে তিনটি প্রতিযোগিতার প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারী পড়ুয়াদের আঁকা ছবি ও প্রবন্ধ রেল কর্তৃপক্ষকে দিয়ে দিয়েছি ৷ পরবর্তীতে সংক্ষিপ্ত বক্তৃতার ভিডিয়ো ক্লিপ রেল আধিকারিকদের হাতে তুলে দেওয়া হবে ৷"

