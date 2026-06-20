ETV Bharat / state

গতিশীল উন্নয়নে নতুন বাংলা গড়ার ডাক প্রধানমন্ত্রীর, পশ্চিমবঙ্গ দিবসে একাধিক রেল-প্রকল্পের ঘোষণা

এই অনুষ্ঠানে রেলওয়ে, সড়ক, কৃষি ও মৎস্যচাষ সংক্রান্ত শত শত কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে।

PM Narendra Modi
গতিশীল উন্নয়নে নতুন বাংলা গড়ার ডাক প্রধানমন্ত্রীরগতিশীল উন্নয়নে নতুন বাংলা গড়ার ডাক প্রধানমন্ত্রীর (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 20, 2026 at 11:08 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তারকেশ্বর, 20 জুন: পশ্চিমবঙ্গ দিবস পালনের মঞ্চ থেকে ‘ডবল ইঞ্জিন’ সরকারের 'সুপার ফাস্ট' উন্নয়নের বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। প্রধানমন্ত্রী এদিন রেলওয়ে-সহ বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন ৷

এই কর্মসূচিতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেওয়ার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। রেলওয়ে, কৃষি, গ্রামীণ উন্নয়ন, মৎস্যচাষ ও পশুপালনের মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই উদ্যোগগুলি তার পরিকাঠামো শক্তিশালী করবে, জীবনযাত্রার মান উন্নত করবে, কৃষকদের কল্যাণ সাধন করবে এবং সমগ্র রাজ্যে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের গতিকে ত্বরান্বিত করবে বলে বলেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, নতুন সরকার কয়েক দশকের জমে থাকা চ্যালেঞ্জগুলির মোকাবিলা শুরু করেছে এবং উন্নয়নের গতি বাড়াতে দ্রুততার সঙ্গে কাজ করছে। তিনি জানান, রাজ্যের অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর লক্ষ্যে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে এবং দীর্ঘদিনের ঝুলে থাকা প্রকল্পগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করা হচ্ছে। তিনি জোর দিয়ে বলেন, "এই অনুষ্ঠানে রেলওয়ে, সড়ক, কৃষি ও মৎস্যচাষ সংক্রান্ত শত শত কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। এই উদ্যোগগুলি গ্রামীণ পরিকাঠামোকে শক্তিশালী করবে, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাবে, স্থানীয় অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে এবং কর্মসংস্থান ও প্রবৃদ্ধির নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে।"

পরিকাঠামো উন্নয়নের ওপর আলোকপাত করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উল্লেখ করেন যে, দীর্ঘকাল ধরে ঝুলে থাকা বেশ কয়েকটি প্রকল্প এখন দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। এর মধ্যে রয়েছে চিংড়িঘাটা ক্রসিং-এ কলকাতা মেট্রোর 'অরেঞ্জ লাইন'-এর কাজ সম্পন্ন করা, হাওড়ায় নতুন ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতালের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন, পূর্ব মেদিনীপুরে রোড ওভারব্রিজ নির্মাণ এবং সাঁকরাইল-সাঁতরাগাছি রেল সংযোগ প্রকল্প।

অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, "এই ঐতিহাসিক দিনটি যেন পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়নের অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে ৷ আসুন, আমরা এক নতুন ও গৌরবময় ইতিহাস রচনা করি ৷ আজ শত শত কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হচ্ছে ৷ রেল, সড়ক, কৃষি ও মৎস্যচাষ সংক্রান্ত এই প্রকল্পগুলি বাংলার উন্নয়নে নতুন গতি সঞ্চার করবে এবং এখানকার গ্রামীণ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে ৷"

  1. হাওড়া ব্রিজে আলোর খেলায় যোগের বার্তা, মোদির আগমনে উৎসবের আবহে কলকাতা
  2. বঙ্গভঙ্গ প্রসঙ্গে কংগ্রেসকে তুলোধোনা মোদির; 'প্রধানমন্ত্রী ইতিহাস জানেন না' পাল্টা কংগ্রেস
  3. পরিবর্তন ভালো লাগছে তো ? পশ্চিমবঙ্গ দিবসের মঞ্চে মোদির বার্তা, 'বাংলা এখন নতুন ইতিহাস লিখবে’

TAGGED:

PM NARENDRA MODI
PASCHIMBANGA DIVAS
PASCHIMBANGA DIVAS CELEBRATIONS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.