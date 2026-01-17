বিকশিত ভারতের ট্রেনের উদাহরণ বন্দে ভারত স্লিপার, উদ্বোধনের পর বললেন প্রধানমন্ত্রী মোদি
হাওড়া-কামাক্ষ্যা বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের চারটি স্টপেজ রয়েছে উত্তরবঙ্গে ৷ এই ট্রেনে পাওয়া যাবে বিভিন্ন রাজ্যের খাবার ৷
Published : January 17, 2026 at 1:56 PM IST
মালদা, 17 জানুয়ারি: বিকশিত ভারতের ট্রেন কেমন হবে, তা বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনটিকে দেখলেই বোঝা সম্ভব হবে৷ শনিবার মালদা টাউন স্টেশন থেকে দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন করার পর এই কথাই জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি৷
দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ দুপুর দেড়টা নাগাদ মালদা টাউন স্টেশন থেকে হাওড়া-কামাক্ষ্যা পথের এই ট্রেনের উদ্বোধন করেন তিনি ৷ তাঁর সঙ্গে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু, মালদা দক্ষিণের ইশা খান চৌধুরি ৷
পরে একটি সরকারি অনুষ্ঠান থেকে আরও বেশ কয়েকটি ট্রেনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি৷ এছাড়াও একাধিক প্রকল্পের সূচনা ও শিলান্যাস করেন তিনি৷ তার পর প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘বিকশিত ভারতের ট্রেন কেমন হবে, তার উদাহরণ বন্দে ভারত স্লিপার৷ মালদা স্টেশন কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলেছি৷ তারা অসাধারণ অনুভূতির কথা জানিয়েছেন৷ আগে বিদেশে এমন ট্রেন দেখতাম৷’’
তিনি আরও জানান, এই ট্রেন ভারতেই তৈরি হয়েছে৷ ভারতীয়দের শ্রম রয়েছে৷ বন্দে ভারত স্লিপার মাকালীর ভূমিকে মা কামাক্ষ্যার ভূমির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে৷ এছাড়া বাংলা পেল চারটি আরও আধুনিক অম্রুত ভারত এক্সপ্রেস৷ একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদি আরও বলেন, ‘‘আজ ভারতীয় রেল আধুনিক হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মনির্ভরও হচ্ছে৷ আজ আমরা আমেরিকা-ইউরোপের তুলনায় বেশি লোকোমোটিভ তৈরি করছি৷ অনেক দেশে ট্রেন-মেট্রোর রফতানি করছি৷’’
প্রধানমন্ত্রীর বিস্তারিত অনুষ্ঠান সূচি
পশ্চিমবঙ্গ আর অসম, দুই রাজ্যেই বিধানসভা নির্বাচন আসন্ন ৷ তার আগে এই দুই রাজ্যকে বন্দে ভারতের সুতোয় গেঁথে ফেললেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তবে এদিন নতুন এই ট্রেনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কোনও রাজনৈতিক বক্তব্য তাঁর মুখে শোনা যায়নি ৷ এদিন নির্ধারিত বেলা 12টা 45 মিনিটে তাঁর চপার মালদা টাউন স্টেশন সংলগ্ন লক্ষ্মণ সেন স্টেডিয়ামের অস্থায়ী হেলিপ্যাডে নামে ৷ সেখান থেকে সড়কপথে তিনি স্টেশন চলে যান ৷
দুপুর 1টায় স্টেশনে পা দিয়েই প্ল্যাটফর্মে কয়েকজন খুদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি ৷ দু'তিনজনকে অটোগ্রাফও দেন ৷ তারপর উঠে যান বন্দে ভারত স্লিপার ক্লাসের প্রথম কামরায় ৷ কামরায় থাকা যাত্রী ও পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন ৷ এরপর বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের লোকো পাইলটদের সঙ্গে কথা বলে তিনি ট্রেন থেকে নেমে আসেন ৷ বেলা 1টা 20 মিনিটে তিনি স্লিপার ক্লাস বন্দে ভারতের উদ্বোধন করেন ৷ বেলা 1টা 24 মিনিটে তিনি স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে যান ৷
প্রধানমন্ত্রী স্টেশন ছাড়াও পরেও নতুন বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের নিরাপত্তায় কোনও খামতি ছিল না ৷ আরপিএফ জওয়ানরা পুরো ট্রেনকে ঘিরে রাখেন ৷ প্রধানমন্ত্রীকে দেখতে এদিন স্টেশন থেকে স্টেডিয়াম পর্যন্ত রাস্তার দু'ধারেও ছিল অসংখ্য মানুষের ভিড় ৷
বন্দে ভারত স্লিপারের খুঁটিনাটি
দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন 16টি কোচের ৷ প্রতিটি কোচ সিসি ক্যামেরায় মোড়া ৷ প্রতিটি কামরায় রয়েছে চালকের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার সুবিধা ৷ অত্যাধুনিক টয়লেট যাতে এখনও পর্যন্ত কোনও শিকলের দেখা নেই ৷ স্বয়ংক্রিয় দরজা, গদিওয়ালা চওড়া বার্থ, কবচ সুরক্ষা, এর সঙ্গে রয়েছে দুরন্ত গতি ৷ স্লিপার ক্লাস বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে এসবই সুবিধা পাবেন 823 জন যাত্রী ৷ তবে ফেল কড়ি, মাখ তেল ৷ এত সুবিধা নিতে গেলে পকেট তো একটু খসাতেই হবে ৷ তাই এই ট্রেনের টিকিটের দামও অনেকটা বেশি ৷
রেল সূত্রে খবর, বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনে খাবার-সহ থার্ড এসি (Third Class Air-Conditioned)-র ভাড়া হবে প্রায় 2300 টাকা ৷ সেকেন্ড এসি অর্থাৎ AC 2-Tier (2A)-র ভাড়া প্রায় 3000 টাকা ৷ ফার্স্ট এসি (First AC (1AC)-র ভাড়া প্রায় 3600 টাকা । এই ট্রেনের সর্বোচ্চ গতিবেগ প্রতি ঘণ্টায় 180 কিলোমিটার ৷ তবে দু'টি শহরের মধ্যে প্রতি ঘণ্টায় 120-130 কিলোমিটার বেগে যাবে এই স্লিপার ট্রেন ৷
পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদা, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব বর্ধমান, হুগলি এবং হাওড়া হয়ে যাবে বন্দে ভারত স্লিপার ৷ হাওড়া-কামাক্ষ্যা বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেসের চারটি স্টপেজ পেয়েছে উত্তরবঙ্গ ৷ ওই স্টেশনগুলি হল-জলপাইগুড়ি রোড, নিউ আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও আলুয়াবাড়ি রোড ৷ অসমের কামরূপ মেট্রোপলিটন ও বঙ্গাইগাও জেলা ছোঁবে ভারতের এই সেমি বুলেট ট্রেন ৷ এই ট্রেনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে অসমের খাওয়ারের স্বাদ গ্রহণ করতে পারবেন যাত্রীরা ৷