সিঙ্গুরে জনসভার আগে উন্নয়নের বার্তা মোদির, রাস্তা জুড়ে 'গো-ব্যাক' পোস্টার

সিঙ্গুরে জনসভার আগে উন্নয়নের বার্তা মোদির, রাস্তা জুড়ে 'গো-ব্যাক' পোস্টার
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভার আগে এই পোস্টারকে ঘিরে তৃণমূল ও বিজেপির রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে ৷
Published : January 18, 2026 at 3:05 PM IST
সিঙ্গুর, 18 জানুয়ারি: সিঙ্গুরে আসার আগেই রাজ্যে উন্নয়নের বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট কর জানিয়ে দিলেন তাঁর একাধিক কর্মসূচি ৷ তবে প্রধানমন্ত্রীর সিঙ্গুরে আসার আগেই রাস্তা জুড়ে পড়ল 'গো ব্যাক মোদি' লেখা পোস্টার ৷ সেই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা ৷
এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী এদিন লেখেন, "আমাদের সরকার পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নযাত্রায় গতি আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । আজ সিঙ্গুর থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক কাজের সূচনা বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে । কাজের মধ্যে রয়েছে, বলাগড়ে বর্ধিত বন্দর গেট সিস্টেমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ৷ যার মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ (IWT) টার্মিনাল এবং রোড ওভারব্রিজ । কলকাতায় বৈদ্যুতিক ক্যাটামারান চালু । জয়রামবাটি এবং ময়নাপুরের মধ্যে নতুন রেল লাইনের উদ্বোধন । অমৃত ভারত-সহ ট্রেনগুলির যাত্রা শুরু ।"
Our Government is committed to adding momentum to West Bengal’s growth journey. In Singur today, important development works will be launched or their foundation stones laid. The works include:— Narendra Modi (@narendramodi) January 18, 2026
Laying the Foundation Stone of Extended Port Gate System at Balagarh, including…
এদিকে, ররিবার মোদির সভার আগে গো-ব্যাক স্লোগান-সহ একাধিক পোস্টার পড়ে সিঙ্গুরের রতনপুর ও শেওড়াফুলির পেয়ারাপুরের মতো অঞ্চলে । মূলত এদিন বিভিন্ন রাস্তার দু'ধারে এবং রাস্তার মাঝে প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপির বিরুদ্ধে একাধিক পোস্টার দেখা গিয়েছে । কোথাও পোস্টারে লেখা রয়েছে, গো-ব্যাক মোদি ৷ আবার কোথাও পোস্টারে লেখা, নাগরিকত্ব হরণের সভা ৷ এমনকি কোথাও আবার বিজেপির লোগো উলটো করে পোস্টারে লাগানো হয়েছে । আর এ নিয়েই বিজেপি ও তৃণমূলের তরজা শুরু হয়েছে ।
বিজেপির দাবি, তৃণমূল রাতের অন্ধকারে পোস্টার ছাপিয়ে বিভিন্ন জায়গায় লাগিয়েছে । বিজেপি নেতা সঞ্জয় পাণ্ডে বলেন, "ছাপাখানায় সবাইয়ের ছাপার অধিকার আছে । সেখানে তৃণমূলের লোকেরা বিজেপির লোগো ইচ্ছাকৃত উলটো করে ছাপিয়েছে, টাঙিয়েছে রাতের অন্ধকারে । তৃণমূল বাংলার সংস্কৃতি ধ্বংস করছে আর সেটা সাধারণ মানুষ দেখছে । দেশের প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গুরে আসছেন সেটা দেখে তৃণমূলের সহ্য হচ্ছে না । আসলে ওরা বাংলার উন্নতি চায় না । এটা তৃণমূলের ঘৃন্য রাজনীতি । একে ধিক্কার জানাই ।"
যদিও এই পোস্টার রাজনীতির বিষয়টিকে অস্বীকার করেছে তৃণমূল । স্থানীয় তৃণমূল নেতা কার্তিক মাঝি বলেন, "বাংলার মানুষ আজ বঞ্চিত । কেন্দ্র সরকার বাংলার উন্নতি স্তব্ধ করে রেখেছে । 100 দিনের কাজ সহ একাধিক প্রকল্প আটকে রেখেছে ৷ রাজ্য সরকার নিজের তহবিল থেকে বাংলার উন্নতি করার চেষ্টা করছে । তাই সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে এই কাজ করেছেন । এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগাযোগ নেই । বিজেপি ভুল বকছে । তৃণমূলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে ।"