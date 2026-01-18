ETV Bharat / state

সিঙ্গুরে জনসভার আগে উন্নয়নের বার্তা মোদির, রাস্তা জুড়ে 'গো-ব্যাক' পোস্টার

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভার আগে এই পোস্টারকে ঘিরে তৃণমূল ও বিজেপির রাজনৈতিক তরজা তুঙ্গে ৷

Modi meeting in singur
মোদির জনসভার আগেই গো-ব্যাক পোস্টার সিঙ্গুরে (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 18, 2026 at 3:05 PM IST

সিঙ্গুর, 18 জানুয়ারি: সিঙ্গুরে আসার আগেই রাজ্যে উন্নয়নের বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট কর জানিয়ে দিলেন তাঁর একাধিক কর্মসূচি ৷ তবে প্রধানমন্ত্রীর সিঙ্গুরে আসার আগেই রাস্তা জুড়ে পড়ল 'গো ব্যাক মোদি' লেখা পোস্টার ৷ সেই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা ৷

এক্স হ্যান্ডেলে প্রধানমন্ত্রী এদিন লেখেন, "আমাদের সরকার পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নযাত্রায় গতি আনতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ । আজ সিঙ্গুর থেকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক কাজের সূচনা বা ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হবে । কাজের মধ্যে রয়েছে, বলাগড়ে বর্ধিত বন্দর গেট সিস্টেমের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ৷ যার মধ্যে রয়েছে অভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ (IWT) টার্মিনাল এবং রোড ওভারব্রিজ । কলকাতায় বৈদ্যুতিক ক্যাটামারান চালু । জয়রামবাটি এবং ময়নাপুরের মধ্যে নতুন রেল লাইনের উদ্বোধন । অমৃত ভারত-সহ ট্রেনগুলির যাত্রা শুরু ।"

এদিকে, ররিবার মোদির সভার আগে গো-ব্যাক স্লোগান-সহ একাধিক পোস্টার পড়ে সিঙ্গুরের রতনপুর ও শেওড়াফুলির পেয়ারাপুরের মতো অঞ্চলে । মূলত এদিন বিভিন্ন রাস্তার দু'ধারে এবং রাস্তার মাঝে প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপির বিরুদ্ধে একাধিক পোস্টার দেখা গিয়েছে । কোথাও পোস্টারে লেখা রয়েছে, গো-ব্যাক মোদি ৷ আবার কোথাও পোস্টারে লেখা, নাগরিকত্ব হরণের সভা ৷ এমনকি কোথাও আবার বিজেপির লোগো উলটো করে পোস্টারে লাগানো হয়েছে । আর এ নিয়েই বিজেপি ও তৃণমূলের তরজা শুরু হয়েছে ।

Modi meeting in singur
রাস্তার ধারে ফেলা হয়েছে পোস্টার (নিজস্ব ছবি)

বিজেপির দাবি, তৃণমূল রাতের অন্ধকারে পোস্টার ছাপিয়ে বিভিন্ন জায়গায় লাগিয়েছে । বিজেপি নেতা সঞ্জয় পাণ্ডে বলেন, "ছাপাখানায় সবাইয়ের ছাপার অধিকার আছে । সেখানে তৃণমূলের লোকেরা বিজেপির লোগো ইচ্ছাকৃত উলটো করে ছাপিয়েছে, টাঙিয়েছে রাতের অন্ধকারে । তৃণমূল বাংলার সংস্কৃতি ধ্বংস করছে আর সেটা সাধারণ মানুষ দেখছে । দেশের প্রধানমন্ত্রী সিঙ্গুরে আসছেন সেটা দেখে তৃণমূলের সহ্য হচ্ছে না । আসলে ওরা বাংলার উন্নতি চায় না । এটা তৃণমূলের ঘৃন্য রাজনীতি । একে ধিক্কার জানাই ।"

Modi meeting in singur
প্রধানমন্ত্রী ও বিজেপির বিরুদ্ধে পোস্টার (নিজস্ব ছবি)

যদিও এই পোস্টার রাজনীতির বিষয়টিকে অস্বীকার করেছে তৃণমূল । স্থানীয় তৃণমূল নেতা কার্তিক মাঝি বলেন, "বাংলার মানুষ আজ বঞ্চিত । কেন্দ্র সরকার বাংলার উন্নতি স্তব্ধ করে রেখেছে । 100 দিনের কাজ সহ একাধিক প্রকল্প আটকে রেখেছে ৷ রাজ্য সরকার নিজের তহবিল থেকে বাংলার উন্নতি করার চেষ্টা করছে । তাই সাধারণ মানুষ ক্ষিপ্ত হয়ে এই কাজ করেছেন । এর সঙ্গে তৃণমূলের কোনও যোগাযোগ নেই । বিজেপি ভুল বকছে । তৃণমূলের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করছে ।"

Modi meeting in singur
সিঙ্গুর ও শেওড়াফুলিতে পড়েছে পোস্টার (নিজস্ব ছবি)
Modi meeting in singur
সিঙ্গুরে জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী (নিজস্ব ছবি)

