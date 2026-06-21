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এটাই নতুন ভারত ! দেশে তৈরি তিন যুদ্ধজাহাজের উদ্বোধনে মোদির মুখে সঙ্কল্পের কাহিনি

শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরে নৌবাহিনীর এই তিনটি যুদ্ধ জাহাজের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এই জাহাজগুলি তৈরিতে 75 শতাংশেরও বেশি দেশীয় জিনিস ব্যবহৃত হয়েছে ৷

PM MODI COMMISSION THREE NAVAL SHIPS AT SYAMA PRASAD MOOKERJEE PORT
শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরে তিন যুদ্ধজাহাজ উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 21, 2026 at 10:55 AM IST

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কলকাতা, 21 জুন: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরে দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত নৌ-বাহিনীর তিনটি যুদ্ধজাহাজ উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ দুনাগিরি (Dunagiri), সংশোধক (Sanshodhak) এবং অগ্রেয় (Agray)-এই তিনটি জাহাজ নৌবাহিনীর অংশ হল রবিবার থেকেই ৷ গার্ডেন রিচ শিপ বিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (GRSE)-এর নির্মিত এই জাহাজগুলো ভারতের সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষায় আত্মনির্ভরতার প্রতীক ।

এদিন উদ্বোধনের পর প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই যুদ্ধজাহাজগুলি ভারতের তিনটি সঙ্কল্পের কথা বলে ৷ এগুলি ভারতে তৈরি ৷ এর ডিজাইনও ভারতের ৷ ইঞ্জিনিয়ার থেকে অন্য কর্মী সকলেই ভারতীয় ৷ এটাই নতুন ভারত ৷ এখানে অস্ত্রের জন্য অন্য দেশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে না ৷ ভারতের সামরিক বাহিনী বিশ্বের জন্য বাজার হতে পারে না ৷ আমাদের সক্ষমতার প্রকৃত স্বীকৃতি নিহিত রয়েছে আমাদের আত্মনির্ভরশীলতার মধ্যে, বিশ্বের জন্য কেবল একটি বাজার হয়ে ওঠার মধ্যে নয় ৷ অস্ত্র নির্মাণে ভারত ক্রেতা নয়, বিক্রেতা হতে চায় ৷"

তাঁর কথায়, "কোনও দেশের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত প্রভাব বিস্তারের ক্ষেত্রে শক্তিশালী সামুদ্রিক সক্ষমতা একটি নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করে ৷ সামুদ্রিক শক্তি ছাড়া কোনও দেশই বড় শক্তিতে পরিণত হতে পারে না । উন্নয়ন, নিরাপত্তা এবং সমৃদ্ধি—সবই সমুদ্রের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । ভারত বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন করে এবং সেই অনুযায়ী প্রস্তুতি নিচ্ছে ।"

Dunagiri
2026 সালের 19 জুন প্রাপ্ত এই ছবিতে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় নৌবাহিনী উন্নত অস্ত্রে সজ্জিত পঞ্চম প্রজেক্ট 17A স্টেলথ ফ্রিগেট ‘দুনাগিরি’-কে নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার মুহূর্ত (পিটিআই)

এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গের ভূমিকা নিয়ে তিনি বলেন, "ভারতের নতুন সমুদ্র-সঙ্কল্পে বড় ভূমিকা পালন করবে পশ্চিমবঙ্গ ৷ এখানে বন্দর থেকে শুরু করে অনুসারী শিল্প, দক্ষ শ্রমিক এবং প্রতিভা সবই আছে ৷ বাংলা ভারতের সমুদ্র-অর্থনীতিকে এক বিশেষ উচ্চতায় নিয়ে যেতে সক্ষম ৷ আমি বিশ্বাস করি আগামী কয়েক বছরের মধ্যে ভারতের সমুদ্র অর্থনীতিতে পশ্চিমবঙ্গ একটি বিশেষ জায়গায় পৌঁছে যাবে ৷ ভারত সবসময় সমুদ্রকে সহযোগিতার মাধ্যম হিসেবে গণ্য করে এসেছে ৷ কিন্তু ভারত জানে শক্তি ছাড়া শান্তি স্থাপন করাও সম্ভব নয় ৷ সমৃদ্ধিকে রক্ষা করতে প্রয়োজন পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ৷ আর আত্মনির্ভরতা ছাড়া আগামিদিন কখনও সুনিশ্চিত হতে পারে না ৷ আজ উদ্বোধন হওয়া এই তিন যুদ্ধজাহাজ ভারতের নৌশক্তির বিজ্ঞাপন ৷ এই শক্তি বুঝিয়ে দেয় একুশ শতকের ভারত নিজের সক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন ৷ নিজের প্রতিভায় তাঁর আস্থা আছে ৷"

মোদি উল্লেখ করেন যে, কয়েক বছর আগে বিমানবাহী রণতরী 'আইএনএস বিক্রান্ত' (INS Vikrant)-কে নৌবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে ভারত তার সামুদ্রিক সক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছে । গত কয়েক বছরে 40টিরও বেশি যুদ্ধজাহাজ ও সাবমেরিন নৌবাহিনীতে যুক্ত হয়েছে ৷ 45টি বড় নৌ-প্ল্যাটফর্ম বর্তমানে নির্মাণাধীন রয়েছে ।

দেশীয় প্রযুক্তিতে নির্মিত স্টিলথ ফ্রিগেট 'দুনাগিরি' (Dunagiri), জরিপকারী জাহাজ 'সংশোধক' (Sanshodhak) এবং অগভীর জলে সাবমেরিন-বিধ্বংসী অভিযানের উপযোগী জলযান 'অগ্রেয়' (Agray)-কে নৌ-বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "এই অত্যাধুনিক জলযানগুলি সামুদ্রিক যুদ্ধ, হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ এবং সাবমেরিন-বিধ্বংসী অভিযানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় ।" এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল আরএন রবি, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং ভারতীয় নৌ-বাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল কৃষ্ণ স্বামীনাথন ।

sansodhak
2026 সালের 19 জুনের এই ছবিতে ভারতীয় নৌবাহিনী উপকূলীয় এবং গভীর জলের হাই-স্কিমেশনের জন্য ডিজাইন করা চতুর্থ জরিপ যুদ্ধজাহাজ সংশোধক (পিটিআই)

জাহাজ-পরিচয়

এই তিনটি যুদ্ধজাহাজ ভারতের জাহাজ নির্মাণ ইকোসিস্টেম এবং দক্ষতাকে বিশ্বমঞ্চে প্রদর্শন করে ৷ এই তিনটি জাহাজ তৈরি তে যে সমস্ত উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে তার 75 শতাংশেরও বেশি ভারতে তৈরি। এগুলি তৈরি করতে 200টিরও বেশি এমএসএমই (MSME)-সহ ভারতীয় শিল্পক্ষেত্রের ব্যাপক অংশগ্রহণ ছিল ।

নৌবাহিনীর এক আধিকারিকের কথায়, "এই তিনটি জাহাজ নৌবাহিনীর ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে, যা গভীর সমুদ্রে অভিযানকে শক্তিশালী করে, সামুদ্রিক ডোমেইন সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং ক্রমবর্ধমান নিরাপত্তা জনিত হুমকির বিরুদ্ধে উপকূলীয় জলসীমাকে সুরক্ষিত করে ।"

প্রোজেক্ট 17A-এর অন্তর্গত পঞ্চম স্টেলথ ফ্রিগেট গোত্রীয় জাহাজ দুনাগিরি ৷ এটি উন্নত অস্ত্র ও সেন্সরে সজ্জিত ৷ যার মধ্যে রয়েছে ব্রহ্মস সারফেস-টু-সারফেস মিসাইল এবং মাঝারি পাল্লার সারফেস-টু-এয়ার মিসাইল সিস্টেম, যা নৌ-বাহিনীর ক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করেছে ।

আবার সংশোধক হল চতুর্থ বৃহৎ জরিপ জাহাজ ৷ উপকূলের পাশাপাশি সমুুদ্রের গভীর জলের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ করতে সক্ষম এই জাহাজ ৷ এর পাশাপাশি প্রতিরক্ষা ও অসামরিক ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য সমুদ্রবিজ্ঞান ও ভূ-পদার্থবিজ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করার ব্যাপারেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে সংশোধক ৷

অন্যদিকে, অগ্রেয় উপকূলের কাছাকাছি সমুদ্রের জলের নিচের কোনও বিপদ লুকিয়ে আছে কি না সেটা চিহ্নিত করতে সক্ষম ৷ পরিস্থিতির সামাল দিতে হালকা টর্পেডো থেকে শুরু করে দেশীয় রকেট লঞ্চার ব্যবহার করে আঘাত হানতে পারে এই যুদ্ধজাহাজ ৷

TAGGED:

MODI COMMISSION THREE NAVAL SHIPS
SHYAMA PRASAD MUKHERJEE PORT
যুদ্ধজাহাজের উদ্বোধনে প্রধানমন্ত্রী
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MODI AT SYAMA PRASAD MOOKERJEE PORT

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