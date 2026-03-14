ETV Bharat / state

2 ঘণ্টার ঝটিকা সফরে ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রী, কী বার্তা দেবেন মোদি ?

5 বছর পর ব্রিগেডে পা রাখতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ দুপুর 1.45 থেকে 3.40-এর মধ্যে রয়েছে তাঁর দু'টি সভা ৷ সফর ঘিরে রয়েছে বিশেষ আয়োজন ৷

মোদীর বার্তার দিকে নজর সবার (ফাইল ছবি: পিটিআই)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 14, 2026 at 11:33 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 14 মার্চ: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্য সফর। এসআইআরের চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর এই প্রথম বাংলায় মোদি ৷ শনিবার তাঁর জনসভা কলকাতার ঐতিহাসিক ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। বাংলা দখলকে এখন পাখির চোখ করেছে বিজেপি। আর তাই মোদির সফরকে কাজে লাগিয়ে ভোটারদের মধ্যে বিশেষ বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি কর্মীদের চাঙ্গা করার সুযোগ কোনওভাবেই হাত ছাড়া করতে রাজি নয় গেরুয়া শিবির। অন্যদিকে, সুকান্ত মজুমদারের পর একাদশতম রাজ্য সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা শমীক ভট্টাচার্য। স্বভাবতই মোদির সভায় মাঠ ভরানোর বিষয়টি চ্যালেঞ্জ হিসেবেই দেখছেন তিনি ।

ব্রিগেডে ব্যবস্থা- মোদির সভা উপলক্ষে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে হাজার হাজার চেয়ার পেতেছে বিজেপি। সবমিলিয়ে প্রায় 2 লক্ষ লোকের বসার ব্যবস্থা রয়েছে। বিজেপির দাবি, জমায়েত হবে প্রচুর। যারা মঞ্চের কাছ পর্যন্ত বসতে পারবেন না তাঁদের জন্য একাধিক বড় স্ক্রিনের ব্যবস্থাও করেছে গেরুয়া শিবির ৷

ব্রিগেডের মঞ্চ (ইটিভি ভারত)

মোদির সফরসূচি- অসমের শিলচর থেকে সোজা পশ্চিমবঙ্গে আসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। দুপুর 1.20 মিনিট নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে করে দুপুর 1.45 মিনিটে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে এসে পৌঁছবেন। দুপুর 2টো থেকে 2.30 এর মধ্যে কলকাতায় একাধিক ফ্লাইওভার তৈরির উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন নরেন্দ্র মোদি। সবমিলিয়ে এদিন 18 হাজার 680 কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্য়াস হবে ৷ তারপর দুপুর 2.40 মিনিটে সড়ক পথেই দলীয় সভাস্থলে পৌঁছবেন তিনি। বেলা 2.45 থেকে 3.35 মিনিট পর্যন্ত জনসভা করবেন। এরপর ঠিক বেলা 3.40 মিনিটে সভা স্থল থেকে বেরিয়ে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর ৷

একাধিক ফ্লাইওভার তৈরির উদ্বোধন ও শিলান্যাস করবেন নরেন্দ্র মোদি (ইটিভি ভারত)

বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উন্মাদনা- প্রধানমন্ত্রীর সভাকে কেন্দ্র করে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে উন্মাদনা এবারে তুঙ্গে। শুক্রবার থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলে দলে কর্মী-সমর্থকরা প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় যোগ দেওয়ার জন্য শহরে এসে গিয়েছেন। মোদির সমাবেশের আগে শিয়ালদা স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় বিজেপি কর্মীদের রাত্রিবাসের জন্য ক্যাম্প করা হয়। এর আগে ভূমি পূজো করে ব্রিগেডে শুরু হয়েছিল মঞ্চ বাঁধার কাজ। একাধিকবার ব্রিগেড মাঠ পরিদর্শনে করেছেন দলের নেতারা। কোথাও গানের তালে তালে, কোথাও ট্রেনে, কিংবা কোথাও নৌকাতে করে বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা প্রধানমন্ত্রীর আগমনে ব্রিগেডমুখী।

অসমের শিলচর থেকে সোজা পশ্চিমবঙ্গে আসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ইটিভি ভারত)

মমতা কি আসবেন মোদির সভায় ? জনসভার আগে সরকারি অনুষ্ঠান থেকে প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে হাইওয়ের একাধিক প্রকল্পের যে কাজ চলছে তার বেশ ক'য়েকটি শিলান্যাস এবং উদ্বোধন করবেন। তাই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করি।

স্বভাবতই মোদির সভায় মাঠ ভরানোর বিষয়টি চ্যালেঞ্জ হিসেবেই দেখছেন শমীক ভট্টাচার্য (ইটিভি ভারত)

নেতারা কী বলছেন ?

কয়েক দিন আগে রাজ্যজুড়ে 'পরিবর্তন রথ যাত্রা' শুরু করেছিল বিজেপি। এই কর্মসূচিতে উত্তর থেকে দক্ষিণবঙ্গে, 10টি রথ বেরিয়েছিল। সারা রাজ্য পরিক্রমা করে ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রীর সভা দিয়ে শেষ হতে চলেছে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা। আর আগে 2021 সালের মার্চ মাসেই বিধানসভা নির্বাচনের আগে ব্রিগেডে শেষ বার জনসভা করেছিলেন মোদি।

ব্রিগেডে ব্যবস্থা (ইটিভি ভারত)

এই প্রসঙ্গে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য জানিয়েছেন, বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে 1 মার্চ থেকে শুরু হয় 'পরিবর্তন যাত্রা'। মোট 9টি বড় জনসভা অনুষ্ঠিত হয় ৷ প্রায় 5000 কিলোমিটার দীর্ঘ এই যাত্রা সম্পন্ন হয়েছে। এই পরিবর্তন যাত্রা পশ্চিমবঙ্গের 237টি বিধানসভা কেন্দ্র অতিক্রম করেছে ৷ 10 লক্ষেরও বেশি মানুষ এই যাত্রাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি বলেন, "এমন অনেক বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে যেখানে শাসকদলের একটি নির্দিষ্ট ভোটব্যাঙ্ক রয়েছে কিন্তু সেখানেও মানুষ আন্তরিকভাবে এই যাত্রাকে স্বাগত জানিয়েছেন। তৃণমূলের বিরুদ্ধে জনমত এখন জনরোষে পরিণত হয়েছে।"

TAGGED:

মোদির বার্তা
MODIS MESSAGE
ব্রিগেডে প্রধানমন্ত্রী
NARENDRA MODI RALLY AT BRIGADE
MODIS BRIGADE RALLY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.