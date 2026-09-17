প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে জোড়াসাঁকোয় মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ, সুস্থতা-দীর্ঘায়ু কামনায় পুজো কালীঘাটে

প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে জোড়াসাঁকোয় মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞ, সুস্থতা-দীর্ঘায়ু কামনায় পুজো কালীঘাটে
Yajna on PM Narendra Modi Birthday Celebration at Jorasanko: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে জোড়াসাঁকোয় আয়োজন হল যজ্ঞের, রয়েছে কেক ৷ প্রতিবেদন সৌমিতা ভট্টাচার্যের ৷
Published : September 17, 2026 at 3:25 PM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি 76 বছরে পা রাখলেন ৷ বৃহস্পতিবার তাঁর জন্মদিন ঘিরে বাংলায় সকাল থেকেই সাজো সাজো রব ৷ প্রধানমন্ত্রীর সুস্থতা, দীর্ঘায়ু ও দেশের জন্য তাঁর কাজের সাফল্য কামনায় কোথাও যজ্ঞ, কোথাও মহামৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রপাঠ চলছে ৷ এই যজ্ঞে অংশ নেন মানিকতলার বিধায়ক তথা শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় থেকে জোড়াসাঁকোর বিধায়ক বিজয় ওঝা ।
উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতা— বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উদ্যোগে ধুমধাম করে পালিত হচ্ছে দিনটি ৷ জোড়াসাঁকো বিধানসভা এলাকায় সকাল 10টা থেকে প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে মহামৃত্যুঞ্জয় যজ্ঞের আয়োজন করা হয় ৷ 77তম জন্মদিনে সাধারণ মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয় 76টি তুলসী গাছ ৷ পাশাপাশি, আনা হয়েছিল একটি বড় কেক ৷ মোদির বিভিন্ন কাজের কথা তুলে ধরা হয় ওই কেকটিতে ৷
এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মানিকতলার বিধায়ক তথা শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় এবং জোড়াসাঁকোর বিধায়ক বিজয় ওঝা ৷ দু’জনেই যজ্ঞে অংশ নেন ৷ তাপস বলেন, “আমরা চাই প্রধানমন্ত্রী আরও শক্তিশালী হয়ে উঠুন ৷ ঈশ্বর তাঁকে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবন দিন ৷ আমাদের আয়ুও যেন তাঁর সঙ্গে যোগ হয়ে যায় ৷ এভাবে তিনি দেশের সেবা করুন এবং দেশমাতার মুখ উজ্জ্বল করুন ৷”
তিনি আরও বলেন, “বিশ্বের দরবারে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে ভারতকে তুলে ধরেছেন, আগামী দিনেও যেন সেইভাবে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যান ৷ ” বিধায়ক আরও জানান, এই কর্মসূচি কোনও ব্যক্তি বিশেষের জন্মদিন পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় ৷ সারা দেশে এক মাস ধরে ‘সেবা সংকল্প অভিযান’ চলবে ৷ জাতপাত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সাধারণ মানুষ এই কর্মসূচিতে অংশ নেবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি ৷
অন্যদিকে, প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিনে বিশ্বকর্মা পুজো হওয়া প্রসঙ্গে বিজয় ওঝা বলেন, “আজ মোদির জন্মদিন, পাশাপাশি বিশ্বকর্মা পুজো ৷ 17 সেপ্টেম্বর আমরা বিশ্বকর্মা পুজো পালন করি ৷ মোদিজি ভারতের নতুন বিশ্বকর্মার মতো ৷ তিনি সারা বিশ্বে ভারতমাতার নাম তুলে ধরেছেন ৷”
এদিন কালীঘাট মন্দিরেও প্রধানমন্ত্রীর সুস্থতা ও দীর্ঘায়ু কামনায় যজ্ঞের আয়োজন করা হয় ৷ মন্দিরে মোদির ছবিতে পদ্মের মালা পরিয়ে যজ্ঞ করতে দেখা যায় বিজেপি কর্মীদের ৷ সেখানে মহামৃত্যুঞ্জয়-সহ বিভিন্ন মন্ত্র পাঠ করা হয় ৷
এক বিজেপি কর্মী বলেন, “মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর মঙ্গল ও কুশল কামনা করছি ৷ তাঁর আয়ু আরও দীর্ঘ হোক ৷ তিনি যাতে আরও বেশি করে দেশের উন্নয়নের কাজ করতে পারেন, সেই প্রার্থনাই করা হচ্ছে ৷ প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন উপলক্ষে আজ মা কালীর মন্দিরে আমরা পুজো ও যজ্ঞের আয়োজন করেছি ৷”