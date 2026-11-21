IIT খড়গপুরের প্ল্যাটিনাম জুবিলি কয়েন উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর, অংশ নিলেন 'ভয়েসেস ফর বিকশিত ভারতে'
Narendra Modi Participates in 'Voices for Viksit Bharat': দেশের প্রথম আইআইটি-র প্ল্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষে স্মারক কয়েনের উদ্বোধন করেন নরেন্দ্র মোদি ৷
Published : November 21, 2026 at 11:04 AM IST
খড়গপুর, 21 নভেম্বর: খড়গপুর আইআইটি-র 75 বছর পূর্তি অর্থাৎ প্ল্যাটিনাম জুবিলি উপলক্ষে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ দেশের অন্যতম সেরা আইআইটি-র 75 জন পড়ুয়ার সঙ্গে 'মন কি বাত'-এ অংশ নেন তিনি ৷ যার পোশাকি নাম- 'ভয়েসেস ফর বিকশিত ভারত' ৷
শনিবার সকাল সাড়ে 10টা নাগাদ আইআইটি খড়গপুরে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী ৷ সেখানে 'ভয়েসেস ফর বিকশিত ভারত' কর্মসূচি আইআইটি-র 75 জন পড়ুয়ার সঙ্গে একটি আলোচনাসভায় অংশ নেন তিনি ৷ প্রযুক্তি ক্ষেত্রে দেশে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা নিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী ৷
এদিন কলাইকুণ্ডা বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত ভট্টাচার্য, উচ্চশিক্ষামন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ৷
এরপর তিনি স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত একটি প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন ৷ সেখান থেকে খড়গপুর আইআইটি-র নেতাজি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মঞ্চে যান মোদি ৷ সেখানে তাঁকে স্বাগত জানানো হয় আইআইটি খড়গপুর কর্তৃপক্ষের তরফে ৷ প্রায় দেড় ঘণ্টার এই কর্মসূচিতে আইআইটি-র প্ল্যাটিনাম জুবিলি কয়েন বা স্মারক মুদ্রার উদ্বোধন করেন মোদি ৷
প্রধানমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে এদিন নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয় গোটা আইআইটি চত্বর । মেন গেট থেকে শুরু করে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কড়া নজরদারি ছিল রাজ্য ও কেন্দ্রের গোয়েন্দা দফতরের ৷ কেন্দ্র ও রাজ্যের অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয় নিরাপত্তার জন্য ৷ আইআইটি-র পড়ুয়া এবং শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী ছাড়া বহিরাগতদের প্রবেশেও নিষেধাজ্ঞা জারি ছিল ৷ প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তার স্বার্থে এদিন ভোর 5টা থেকে দুপুর 2টো পর্যন্ত পশ্চিম মোদিনীপুর জেলার আকাশে কোনওরকম ড্রোন ওড়ানোর উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় ৷