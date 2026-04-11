মতুয়া-নম:শূদ্রদের নাগরিকত্বের প্রতিশ্রুতি মোদির, বিজেপি জিতলেই বাংলায় চালু আয়ুষ্মান ভারত

মতুয়া-নম:শূদ্রদের নাগরিকত্বের প্রতিশ্রুতি মোদির, বিজেপি জিতলেই বাংলায় চালু আয়ুষ্মান ভারত
বাংলায় ক্ষমতায় আসার পর প্রত্যয়ী প্রধানমন্ত্রী জানান, বিজেপি জিতলে তৃণমূলের অন্যায় নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করবে বিজেপি ৷
Published : April 11, 2026 at 1:16 PM IST
কালনা, 11 এপ্রিল: নির্বাচনী জনসভা থেকে মতুয়া-নম:শূদ্র পরিবারের সদস্যদের জন্য বড় ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তিনি জানান, মতুয়া-নম:শূদ্র থেকে শুরু করে বাকি শরণার্থী পরিবার তৃণমূল নেতার কৃপার পাত্র নন ৷ আপনাদের দেশে থাকার অধিকার দিয়েছে সংবিধান ৷ মোদি সরকার সিএএ করেছে, যাতে শরণার্থী পরিবারের সদস্যরা নাগরিকত্ব পান ৷ বিজেপি ক্ষমতায় এলে এ ব্যাপারে উদ্য়োগ নেওয়া হবে ৷ পাশাপাশি এই সভা থেকেই প্রত্যয়ী প্রধানমন্ত্রী জানান, বাংলায় বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প চালুর জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন দেওয়া হবে ৷
ভাষণের একটি অংশে মোদি দাবি করেন, বাংলায় অন্যায় করেছে তৃণমূল ৷ বিজেপির গ্যারান্টি রাজ্যে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা ৷ বিজেপির ঘোষণাপত্রে নতুন বাংলা নির্মাণের দিশা আছে ৷ তৃণমূলের আমলে যা যা অন্যায় হয়েছে, তা নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশ করবে বিজেপি ৷ যারা অন্যায় করেছে তাদের শাস্তি হবে ৷ রাজনৈতিক হিংসার জন্য় সুপ্রিম কোর্টের অবসর প্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে কমিশন তৈরি হবে ৷ প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস, বিজেপির সরকারে গ্রামের সরকারি দফতর থেকে সচিবালয় নবান্ন পর্যন্ত ভয়মুক্ত পরিবেশ তৈরি হবে ৷ স্বচ্ছতা বজায় রেখে সমস্ত কাজ হবে ৷
এদিনের সভা থেকে আরও একটি স্লোগান দেন প্রধানমন্ত্রী- 'ভয় আউট ভরসা ইন বিজেপিকে ভোট দিন' ৷ একইসঙ্গে অনুপ্রেবশ রোখা নিয়ে আরও একবার কড়া আক্রমণও করেন মোদি ৷ তাঁর স্পষ্ট কথা অনুপ্রবেশকারীদের ভারত থেকে বের করে দেওয়া হবে ৷ অনুপ্রবেশকারীদের যারা ভারতীয় নথি তৈরি করতে বা অন্য কোনওভাবে সাহায্য় করেছে তাদের হিসেব হবে ৷ বাংলায় সবকা সাথ সবকা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সবকা হিসাব হবে ৷
অন্য একটি প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জানান, তৃণমূলের দুর্নীতির জন্য যাঁরা এতদিন সরকারি চাকরি পাননি তাঁদের চাকরি পাওয়ার সময় বাড়ানো হবে ৷ রাজ্যে সপ্তম পে কমিশন চালু হবে ৷ এখানকার তৃণমূল সরকার অনেক কেন্দ্রীয় প্রকল্প বন্ধ রেখেছে বিজেপি ক্ষমতায় এলে সব চালু হবে ৷ তার মধ্যে অন্যতম হল পিএন বিশ্বকর্মা যোজনা ৷ এই যোজনায় অসমে 1 লাখ লোকের প্রশিক্ষণ হয়েছে ৷ তাঁরা 15 হাজার আধুনিক সামগ্রী পেয়েছেন ৷ কিন্তু এই প্রকল্প চালু না-হতে দিয়ে বাংলার বড় ক্ষতি করেছে তৃণমূল ৷