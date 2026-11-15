মোদি-শুভেন্দুর ছবি দিয়ে এনসিপিআইয়ের ব্যানার তৃণমূল নেতার, খুলে দিল বিজেপি

মোদি-শুভেন্দুর ছবি দিয়ে এনসিপিআইয়ের ব্যানার তৃণমূল নেতার, খুলে দিল বিজেপি
NCPI Banner in Birbhum: প্রধানমন্ত্রী-মুখ্যমন্ত্রীর ছবি ব্যবহার করে রাজনৈতিক সুবিধা পেতেই শহরজুড়ে ব্যানার দেওয়া হচ্ছে বলে দাবি ৷ তাই বিজেপি তা খুলে দেয় ৷
Published : November 15, 2026 at 10:42 AM IST
বোলপুর, 15 নভেম্বর: বোলপুরে নরেন্দ্র মোদি ও শুভেন্দু অধিকারীর ছবি দিয়ে এনসিপিআই-এর বড় বড় ব্যানারের গেট। সৌজন্যে তৃণমূল কাউন্সিলরের স্বামী বাবু দাস। ছটপুজো ও জগদ্ধাত্রী পুজোর শুভেচ্ছা জানিয়ে বোলপুর শহরজুড়ে ব্যানার লাগানো হয়েছে। এদিন, বিজেপির যুব মোর্চার নেতৃত্ব এসে সেই সব ব্যানার লাগানো গেট খুলে দেয় ৷ তাদের অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর ছবি ব্যবহার করে রাজনৈতিক সুবিধা পেতে শহরজুড়ে ব্যানার দেওয়া হচ্ছে ৷
বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলার যুব মোর্চার সভাপতি শম্ভুনাথ রায় বলেন, "এই বাবু দাস তৃণমূলের দুষ্কৃতী ছিল ৷ চাঁদুর (প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ) খাস লোক ৷ সে আজ এনসিপিআই-এর ব্যানার লাগাচ্ছে চারিদিকে ৷ আমরা এই সব ব্যানার খুলে দেব ৷ এক সময় সে এলাকায় দেহব্যবসার কারবার শুরু করেছিল ৷ বোমাও উদ্ধার হয়েছিল তার রিসর্ট থেকে ৷ সে প্রকাশ্য মঞ্চ থেকে বিজেপি কর্মীদের শেষ করে দেওয়ার হুমকি দিয়েছিল ৷ আজ সে বোলপুরে ব্যানার লাগাচ্ছে, এটা হতে দেব না ৷"
রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূল-কংগ্রেসের টিকিটে জয়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিরোধী সাংসদরা ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এনসিপিআই) -র দলে নাম লিখিয়েছে। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের সঙ্গে আঁতাতও প্রকাশ্যে এসেছে ৷ কিন্তু, কোনও নিচুতলার তৃণমূল কর্মীকে দেখা যায়নি এনসিপিআই-তে যোগ দিতে ৷
বীরভূম জেলার বোলপুর পুরসভার 1 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর হলেন সঙ্গীতা দাস ৷ তাঁর স্বামী বাবু দাস দলের সক্রিয় বিতর্কিত নেতা হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত ৷ শুধু তাই নয়, তৃণমূল সরকারের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহর অতি ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত বাবু ৷ তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে।
রাজ্যে পালাবদলের পর ভোট পরবর্তী হিংসায় জেল যাত্রা কাটিয়ে বর্তমানে তিনি জামিনে মুক্ত ৷ এই বাবু এনসিপিআই-তে যোগ দিয়েছেন ৷ এদিন, বোলপুর শহরজুড়ে দেখা যায় এনসিপিআই-এর নেতাদের সঙ্গে মোদি ও শুভেন্দুর ছবি দিয়ে ছট ও জগদ্ধাত্রী পুজোর শুভেচ্ছা জানিয়ে বড় বড় অস্থায়ী তোরণ বানানো হয়েছে। তাতে লেখা-সৌজন্যে বাবু দাস, বোলপুর, বীরভূম।
এতেই বেজায় চটেছে বোলপুরের বিজেপি নেতৃত্ব ৷ তাদের অভিযোগ, তৃণমূলের বাবু বিজেপির লোকজনকে এক সময় অপদস্থ করে ছেড়েছে, সে আজ এনসিপিআই-তে যোগ দিয়ে বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দিয়ে ব্যানার বানিয়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে! তাই এদিন, বোলপুর শহরজুড়ে এহেন সব ব্যানার খুলে দেন ভারতীয় যুব মোর্চার সদস্যরা ৷
তাঁদের অভিযোগ, বোলপুর পুরসভার অনুমতি ছাড়াই এই ধরনের ব্যানার দিয়ে গেট তৈরি করা হয়েছে। যদিও, বাবুকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী সকলের ৷ এতে কারও আপত্তি থাকলে কিছু করার নেই।"