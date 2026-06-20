শুভেন্দুর বাংলায় 'পশ্চিমবঙ্গ দিবসে' তারকেশ্বরে মোদি, আর কী কী করবেন প্রধানমন্ত্রী ?
ইতিহাস, রাজনীতি ও উন্নয়নের মেলবন্ধন ! তারকেশ্বরের সভা থেকে কী বার্তা দেবেন মোদি-শুভেন্দু ? কৌতূহল সব মহলে ৷
Published : June 20, 2026 at 1:40 PM IST
কলকাতা, 20 জুন: পশ্চিমবঙ্গ দিবসের আবহে শনিবার রাজ্যে পা রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । সদ্য গঠিত বিজেপি সরকারের আমলে এই প্রথম রাজ্যজুড়ে সরকারি উদ্যোগে 20 জুন 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' পালিত হচ্ছে । আর সেই উদযাপনের কেন্দ্রে থাকছে হুগলির তারকেশ্বর । একদিকে ঐতিহাসিক স্মৃতিচারণ, অন্যদিকে একাধিক উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস- সবমিলিয়ে আজকের দিনটিকে ঘিরে বিজেপি শিবিরে উৎসবের আবহ স্পষ্ট ।
গত 9 মে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে রাজ্যের নতুন সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তার পর এই প্রথম বড় সরকারি কর্মসূচি নিয়ে বাংলায়। রাজনৈতিক মহলের মতে, পশ্চিমবঙ্গ দিবসকে কেন্দ্র করে এই সফর কেবল প্রশাসনিক নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ইতিহাস, আদর্শ এবং ভবিষ্যতের রাজনৈতিক বার্তাও ।
পশ্চিমবঙ্গ দিবসের তারিখ ঠিক করা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই রাজ্য রাজনীতিতে বিতর্ক ছিল । পূর্বতন তৃণমূল সরকার 1 এপ্রিলকে 'পশ্চিমবঙ্গ দিবস' হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল । অন্যদিকে বিজেপি 20 জুনকেই বাংলার ভাগ্যনির্ধারণকারী দিন হিসেবে তুলে ধরত । কারণ, 1947 সালের 20 জুন অবিভক্ত বাংলার আইনসভায় একটি ঐতিহাসিক ভোটাভুটিতে বাংলা বিভাজনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল । সেই সিদ্ধান্তের ফলেই ভারতের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিমবঙ্গের জন্মের পথ প্রশস্ত হয় ।
বিজেপি মনে করে, পশ্চিমবঙ্গের ভারতের অংশ হওয়ার পিছনে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের । বঙ্গভাগের দাবিতে তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলন এবং সাংগঠনিক প্রচেষ্টার ফলেই বাংলার একটি অংশ ভারতের সঙ্গে থেকে যায় । সেই ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখেই এ বছর 20 জুনকে রাজ্য সরকারের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে ‘পশ্চিমবঙ্গ দিবস’ হিসেবে উদযাপন করা হচ্ছে ।
এই আবহে তারকেশ্বরকে অনুষ্ঠানস্থল হিসেবে বেছে নেওয়াও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ । ইতিহাস বলছে, এখানেই বঙ্গীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার এক সম্মেলনে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'আমাদের মাতৃভূমি চাই এবং আমরা তা অর্জন করব' স্লোগান তুলেছিলেন । বিজেপি নেতৃত্বের মতে, বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এই স্থান এক বিশেষ গুরুত্ব বহন করে । সেই কারণেই পশ্চিমবঙ্গ দিবসের মূল অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছে তারকেশ্বরেই ।
প্রধানমন্ত্রীর সূচি
সরকারি সূচি অনুযায়ী, এদিন বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ ওড়িশার কর্মসূচি শেষ করে হেলিকপ্টারে তারকেশ্বর পৌঁছবেন প্রধানমন্ত্রী । বিকেল 3টা 45 মিনিট থেকে প্রায় সওয়া পাঁচটা পর্যন্ত তিনি পশ্চিমবঙ্গ দিবসের মূল অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন । পাশাপাশি একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাসও করবেন । অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং রাজ্যের শীর্ষ নেতৃত্ব ।
সন্ধ্যায় কলকাতায় ফিরে লোকভবনে রাত্রিবাস করবেন প্রধানমন্ত্রী । আগামিকাল 21 জুন রবিবার আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে রেড রোডে আয়োজিত গণযোগ কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে তাঁর । সেখানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী-সহ রাজ্য ও কেন্দ্রের একাধিক শীর্ষ বিজেপি নেতা । এরপর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি বন্দরে নৌবাহিনীর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধজাহাজ ও গবেষণা নৌযানের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী । সবশেষে কলকাতা বিমানবন্দর থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, পশ্চিমবঙ্গ দিবসকে কেন্দ্র করে মোদির এই সফর কেবল একটি আনুষ্ঠানিক উদযাপন নয়; বরং নতুন সরকারের অধীনে বাংলার ইতিহাসচর্চা, সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং উন্নয়নের রূপরেখা তুলে ধরার এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠতে চলেছে । 20 জুনের এই উদযাপন তাই আগামী দিনে বাংলার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিসরে নতুন বিতর্ক এবং নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে বলেই মনে করা হচ্ছে ।