যোগ দিবসে রেড রোডে মোদির মেগা-ইভেন্ট! সরকারি কর্মীদের জন্য কড়া নির্দেশ নবান্নের
সকাল সাড়ে 6টা থেকে 7টা 45 মিনিট পর্যন্ত যোগ দিবসের কর্মসূচি চলবে । প্রধানমন্ত্রীর মেগা ইভেন্টে হাজির থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুও ৷
Published : June 15, 2026 at 7:26 PM IST
কলকাতা, 15 জুন: আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে সামনে রেখে এ বার নজিরবিহীন প্রস্তুতি রাজ্যে । আগামী 21 জুন কলকাতার রেড রোডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে আয়োজিত হতে চলেছে যোগ দিবসের মেগা অনুষ্ঠান । সেই অনুষ্ঠানকে ঘিরেই রাজ্যের সমস্ত সরকারি কর্মী ও আধিকারিকদের জন্য কড়া নির্দেশিকা জারি করল নবান্ন । নির্দেশ অনুযায়ী, স্থায়ী থেকে অস্থায়ী, চুক্তিভিত্তিক থেকে আউটসোর্সড- সব স্তরের কর্মীকেই যোগ দিবসের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে হবে ।
গত 14 জুন মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়ালের দফতর থেকে জারি হওয়া বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য যোগাভ্যাসের গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেতনতা গড়ে তুলতেই এই উদ্যোগ । সেই কারণে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতর, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা, স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, পুরসভা এবং পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত সকল কর্মীকে যোগাভ্যাসে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ।
নির্দেশিকা অনুযায়ী, 21 জুন সকাল সাড়ে 6টা থেকে 7টা 45 মিনিট পর্যন্ত যোগ দিবসের কর্মসূচি চলবে । মনোনীত কর্মীদের একাংশ রেড রোড এবং মিলন মেলা প্রাঙ্গণে উপস্থিত থাকবেন । বাকিদের নিজ নিজ কর্মস্থল বা বাসভবন থেকে যোগাভ্যাসে অংশ নিতে হবে । পাশাপাশি বিভিন্ন দফতরের সচিব, কমিশনার, জেলাশাসক ও বিভাগীয় প্রধানদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যাতে কোনও কর্মী এই কর্মসূচির বাইরে না থাকেন ।
এ বার আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অন্যতম আকর্ষণ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির কলকাতা সফর । সূত্রের খবর, 20 জুন শহরে পৌঁছবেন প্রধানমন্ত্রী । পরদিন রেড রোডের অনুষ্ঠানে তাঁর সঙ্গে উপস্থিত থাকার কথা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীরও । ইতিমধ্যেই এই কর্মসূচিকে ঘিরে প্রচার শুরু করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ।
কলকাতা পুরসভার এক অনুষ্ঠানে এদিন তিনি জানান, প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে শহরকে নতুন সাজে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে । একই সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী ভবনগুলির সংস্কার ও পরিচ্ছন্নতার ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে । মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, "আগের সব রেকর্ড ভেঙে যাবে এ বারের যোগ দিবস । গোটা রাজ্য জুড়ে উৎসবের আবহে পালিত হবে যোগা অনুষ্ঠান ।"
উল্লেখ্য, 2014 সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উদ্যোগেই রাষ্ট্রপুঞ্জ 21 জুনকে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয় । তারপর থেকেই বিশ্বজুড়ে দিনটি পালিত হয়ে আসছে । প্রতি বছর দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যোগাভ্যাসের মাধ্যমে সুস্থতার বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী । গত বছর অর্থাৎ 2025 সালে তিনি অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমে যোগ দিবস পালন করেছিলেন । তার আগে 2024 সালে কাশ্মীরের শ্রীনগরে ডাল লেকের ধারে শের-ই-কাশ্মীর আন্তর্জাতিক কনফারেন্স সেন্টারে এবং 2023 সালে খোদ রাষ্ট্রপুঞ্জের সদর দফতরে আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন তিনি। এ বার সেই আন্তর্জাতিক মঞ্চের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হতে চলেছে কলকাতার রেড রোড ।
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