শনিতে বঙ্গে মোদি, নিরাপত্তার ঘেরাটোপে তাহেরপুর ! জানুন সফরসূচি
নদিয়ার মাটি থেকে মতুয়াদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ কোনও বার্তা থাকে কি না, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চর্চা চলছে ৷
Published : December 19, 2025 at 5:53 PM IST
তাহেরপুর, 19 ডিসেম্বর: আগামিকাল, শনিবার রাজ্যে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ সকালে কলকাতা বিমানবন্দরে নেমে তিনি রওনা দেবেন রানাঘাটের তাহেরপুরের দিকে ৷ সেখানে সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাসের পাশাপাশি জনসভায় বক্তব্যও রাখবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এসআইআর আবহে নদিয়ার মাটি থেকে মতুয়াদের জন্য তাঁর বিশেষ কোনও বার্তা থাকে কি না, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে চর্চা তুঙ্গে ৷ প্রধানমন্ত্রীর সফরের আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে সভাস্থলে ৷ কড়া নিরাপত্তায় ঘিরে ফেলা হয়েছে গোটা এলাকা ৷
বঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সফরসূচি
প্রধানমন্ত্রীর আগামিকালের সফরসূচি এখনও পর্যন্ত যেমনটা স্থির হয়েছে, তাতে জানা যায় যে, শনিবার সকাল 8.30 মিনিটে দিল্লি থেকে বাংলার উদ্দেশে রওনা দেবেন তিনি । এরপর সকাল 10.30টায় কলকাতা বিমানবন্দরে এসে পৌঁছবেন । তার ঠিক পাঁচ মিনিট পরেই অর্থাৎ 10.35-এ MI-17 হেলিকপ্টারে করে তিনি নদিয়া জেলার রানাঘাটের উদ্দেশে রওনা দেবেন । বেলা 11.10 মিনিটে তিনি রানাঘাটের হেলিপ্যাডে নামবেন । সেখান থেকে মোদি সভাস্থলে পৌঁছবেন সড়কপথে ।
প্রসঙ্গত, রানাঘাটের তাহেরপুরে দুটি আলাদা মঞ্চ করা হয়েছে । একটি মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন এবং অপর মঞ্চ থেকে তিনি জনসভায় বক্তৃতা দেবেন ৷ প্রধানমন্ত্রীর অনুষ্ঠানস্থলে পৌঁছনোর সময় 11.15 । এরপর 11.15 মিনিট থেকে 11.45 মিনিট পর্যন্ত তিনি রানাঘাটে একাধিক সরকারি প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন ।
সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন-শিলান্যাসের পাশাপাশি জনসভা
মূলত শিল্প ও পরিকাঠামো সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি প্রকল্পের উদ্বোধন করতে পারেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি । দলীয় সূত্রে এখনও পর্যন্ত জানা গিয়েছে যে, প্রথমে মঞ্চ থেকে তিনি NH-12-র বারাসত-বড়জাগুলি বিভাগে চার লেনের কাজের শিলান্যাস করবেন । পাশাপাশি তিনি জাতীয় সড়ক প্রকল্পের অন্তর্গত NH-12 বড়জাগুলি-কৃষ্ণনগর বিভাগের চার লেনের কাজের শিলান্যাস করবেন । এছাড়াও আরও কয়েকটি প্রকল্পের শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তবে সেগুলি এখনও সরকারিভাবে জানানো হয়নি ।
এরপর রানাঘাটের নেহরু স্টেডিয়ামে জনসভা করার কথা রয়েছে তাঁর । শিলান্যাসের অনুষ্ঠান শেষ করে তিনি সড়কপথে জনসভার স্থলে পৌঁছবেন । বেলা 12টা থেকে 12.45 মিনিট পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী জনসভায় বক্তব্য রাখবেন । এরপর 12.55 মিনিটে তিনি পুনরায় রানাঘাট হেলিপ্যাডে পৌঁছবেন । বাংলার অনুষ্ঠান শেষ করে তিনি সোজা পৌঁছে যাবেন অসমের গুয়াহাটি শহরে ।
নিরাপত্তার ঘেরাটোপে সভাস্থল
ইতিমধ্যেই দফায় দফায় রানাঘাটের নেহরু স্টেডিয়ামের প্রস্তুতি পর্ব খতিয়ে দেখেছেন স্থানীয় পুলিশ কর্তা এবং বিজেপির নেতা-কর্মীরা । নিরাপত্তার বজ্র আঁটুনিতে ঘিরে ফেলা হয়েছে তাহেরপুরকে ৷ সভাস্থলের হেলিপ্যাডে চপারের মাধ্যমে মহড়া চালায় বায়ুসেনা । অতিরিক্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা খতিয়ে দেখছে এসপিজি ।
প্রসঙ্গত, সামনেই বিধানসভা নির্বাচন ৷ তার আগে দলীয় কর্মীদের প্রধানমন্ত্রী একাধিক বার্তা দিতে পারেন বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷ এছাড়াও তাঁর বক্তব্যে এসআইআর নিয়েও তাৎপর্যপূর্ণ বার্তা থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ সভাস্থল পরিদর্শন করতে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার ।
প্রস্তুতি তদারকিতে বিজেপি সাংসদ
তাঁর দাবি, "বাংলায় উন্নয়ন দরকার, তাই বাংলায় পরিবর্তন দরকার । সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রী আসছেন নদিয়ায় । শুধু তাই নয়, এখনও পর্যন্ত যে সমস্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন হয়েছে, সেগুলির উন্মোচন করবেন তিনি ৷ পাশাপাশি আগামী বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বাংলার যে ভবিষ্যৎ, সেটাও তিনি এই মঞ্চ থেকে নির্ধারণ করে যাবেন ।"
এসআইআর আবহে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়ার আশঙ্কায় রয়েছেন মতুয়ারা ৷ তাঁদের চিন্তা নিরসনে প্রধানমন্ত্রীর কোনও বার্তা থাকবে কি না, সে বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে বিজেপি সাংসদের দাবি, "মোদিজি বহু সমস্যার মুশকিল আসান করেছেন ৷ মোদি হ্যায় তো মুমকিন হ্যায় ৷"