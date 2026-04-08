বৃহস্পতিতে আসানসোলে প্রধানমন্ত্রীর সভা, চলছে চূড়ান্ত প্রস্তুতি
একদিকে প্রচণ্ড গরম, অন্যদিকে বৃষ্টির পূর্বাভাস । সেইদিকে লক্ষ্য রেখে প্রধানমন্ত্রীর সভার জন্য একাধিক ব্যবস্থা করা হচ্ছে ৷
Published : April 8, 2026 at 3:30 PM IST
আসানসোল, 8 এপ্রিল: ফের রাজ্যে নির্বাচনী সভা করতে আসছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ বৃহস্পতিবার আসানসোলের পোলো গ্রাউন্ডে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জনসভা করবেন বলে জানা গিয়েছে। তার প্রস্তুতি ঘিরে ইতিমধ্যেই সাজসাজ রব। আবহাওয়ার খামখেয়ালীপনায় প্রচণ্ড রোদ্দুর কিংবা আচমকা বৃষ্টির হাত থেকে বাঁচতে বিরাট সেড করা হচ্ছে পোলো গ্রাউন্ডের মাঠে ৷ এছাড়াও আরও একাধিক ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে জেলা বিজেপি নেতৃত্ব।
বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য বলেন, "প্রধানমন্ত্রীর আসানসোল সফরকে কেন্দ্র করে আমাদের সাংগঠনিক জেলার সাতটা বিধানসভার মানুষ, এছাড়া দুর্গাপুর পূর্ব, দুর্গাপুর পশ্চিম, বাঁকুড়ার বড়জোড়া, শালতোড়া এবং পুরুলিতার রঘুনাথপুর বিধানসভা থেকে লোকজন এই সভায় অংশগ্রহণ করবেন।" কেন পোলো গ্রাউন্ডকেই বেছে নেওয়া হল প্রধানমন্ত্রীর সভার জন্য ?
দেবতনু ভট্টাচার্য বলেন, "আসানসোল স্টেডিয়াম বা পোলো গ্রাউন্ড, সেখানে এর আগেও নরেন্দ্র মোদিজির সভা হয়েছে একাধিকবার ৷ এবারও পোলো গ্রাউন্ডকে আমরা বেছে নিয়েছি, তার কারণ আসানসোলের একদম মধ্যবর্তি এলাকায় পোলো গ্রাউন্ড অবস্থিত। এটি এক ঐতিহাসিক জনসভা হবে ৷ এই জনসভার প্রভাব আমাদের আসানসোল জেলা-সহ আশেপাশে সমস্ত জেলায় পড়বে ৷ এক লক্ষেরও বেশি জনসমাগম এই সভাতে হবে।"
বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, রাঢ়বঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ভোটপ্রচারে দু'টি সভা করবেন। আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য বলেন, "অত্যন্ত ব্যস্ত সময়ের মধ্যে উনি আমাদের দুটো সভার জন্য সময় দিয়েছেন। এর থেকে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে 2026-এর নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার গঠনের ক্ষেত্রে আমাদের এই রাঢ়বঙ্গ জোন থেকে বিশেষ করে আসানসোল এবং পুরুলিয়াকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত অঞ্চলগুলি রয়েছে, সেই সমস্ত আসনকে বিজেপি কতটা গুরুত্ব দিচ্ছে।"
একদিকে প্রচণ্ড গরম, অন্যদিকে কাল পর্যন্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে প্রধানমন্ত্রীর সভার জন্য কী কী ব্যবস্থা করা হচ্ছে ? দেবতনু বলেন, "শেড লাগানো হয়েছে উপরে, যাতে সরাসরি রোদ বা বৃষ্টি না পড়ে ৷ পর্যাপ্ত জলের ব্যবস্থা থাকবে। ব্যারিকেডের ভিতরে আমাদের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকবে ৷ জল ও গ্লাস পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকবে এবং সাধারণ মানুষের যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয়, প্রতি ব্লকের জন্য সেখানে একজন করে ভলান্টিয়ার থাকবে। এটাই সবথেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জলের ব্যবস্থার দিকে আমরা বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছি। থাকবে হেলথ টিমও ৷"
এছাড়াও তিনি আরও জানান, "হেলথ টিমের পাশাপাশি সভাস্থলে 10টা অ্যাম্বুলেন্স থাকবে। স্থানীয় কয়েকটি হাসপাতালের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা হয়েছে, যদি কেউ অসুস্থ হয়ে পড়েন তাহলে জরুরি ভিত্তিতে হাসপাতালে তাঁদের যাতে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হবে। এছাড়াও প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থার থাকছে স্টেডিয়ামের ভিতরে । সব ধরনের ব্যবস্থা আমরা নিচ্ছি।"