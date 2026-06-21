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বিশ্বকে এক সুতোয় বাঁধছে যোগ, একদিনের উদযাপন নয় ; প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত করার বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

মহর্ষি অরবিন্দের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, "আমাদের জীবন পুরোটাই যোগ ৷ আমরা বুঝতে না পারলেও এটা সত্যি ৷ "

international yoga day 2026
আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে গোটা বিশ্বের সুস্থতা কামনায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ছবি : পিটিআই)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 21, 2026 at 8:37 AM IST

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Updated : June 21, 2026 at 10:32 AM IST

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কলকাতা, 21 জুন: আধুনিক জীবনযাত্রার কর্মব্যস্ততা ও মানসিক চাপের মধ্যে সুস্থ থাকার একমাত্র চাবিকাঠি যোগাভ্যাস। আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে গোটা বিশ্বকে এই বার্তাই দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

তিনি বলেন, “যোগ কেবল কোনও শারীরিক কসরত বা ব্যায়াম নয়, এটি জীবনকে দেখার এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। এটি আমাদের মন ও শরীরের মধ্যে একাত্মতা গড়ে তোলে।” মহর্ষি অরবিন্দের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, "আমাদের জীবন পুরোটাই যোগ ৷ আমরা বুঝতে না পারলেও এটা সত্যি ৷ যোগ মানুষের জীবনের চেতনার প্রকাশ ৷"

আজ, 21 জুন বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস। এই বিশেষ দিন উপলক্ষে কলকাতায় উপস্থিত হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। রেড রোডে তিনি বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে মিশে যোগ অভ্যাস করলেন। এই বিশেষ দিনটিকে সামনে রেখে দেশ তথা আন্তর্জাতিক মহলকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন বাংলায় থাকতে পেরে তিনি যে খুশি সেটাও বুঝিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী ৷

international yoga day 2026
আজ, 21 জুন বিশ্বজুড়ে পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক যোগ দিবস (ছবি : পিটিআই)

তিনি বলেন, "যোগ দিবসে বাংলার পবিত্র ভূমিতে থাকতে পারা আমার কাছে এক বিশেষ ব্যাপার ৷ এখানে রামকৃষ্ণ পরমহংসের মতো মহাপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছিল ৷ এখান থেকে স্বামী বিবেকানন্দ যোগকে সমগ্র বিশ্বের কাছে পরিচিত করেছিলেন এবং এখানেই লাহিড়ী মহাশয়ের মতো মহান যোগীরা যোগ-পরম্পরাকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন ৷" প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে যোগের বিশ্বজনীন আবেদনের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি উল্লেখ করেন, কীভাবে ভারতের এই প্রাচীন ঐতিহ্য আজ ভৌগোলিক সীমানা পেরিয়ে গোটা বিশ্বের দরবারে সমাদৃত হয়েছে।

তাঁর কথায়, “আজকের দিনে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ একসঙ্গে যোগব্যায়াম করছেন। এই দৃশ্য প্রমাণ করে যোগ কীভাবে বিশ্ববাসীকে এক সুতোয় বেঁধে ফেলেছে।” তিনি আরও যোগ করেন, বর্তমান বিশ্বের অস্থিরতা এবং দৈনন্দিন টানাপোড়েনের মধ্যে মানসিক শান্তি ও শারীরিক সুস্থতা বজায় রাখতে যোগের বিকল্প নেই।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে তরুণ প্রজন্মের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। বর্তমানের প্রতিযোগিতার যুগে যুবসমাজের মানসিক স্বাস্থ্যের অবক্ষয় নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, “আমাদের তরুণ প্রজন্মকে সুস্থ ও সবল রাখতে যোগকে দৈনন্দিন জীবনের অংশ করে নিতে হবে। এটি মনোযোগ বৃদ্ধি করতে এবং জীবনের কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে অভ্যন্তরীণ শক্তি জোগায়।”

international yoga day 2026
যোগ দিবস পরিণত হয়েছে উৎসবে (ছবি : পিটিআই)

এর পাশাপাশি যোগ দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বার্তা, বয়স বাড়া মানেই অসুস্থ হওয়া নয় ৷ তিনি বলেন, "যোগ বেশি সময়ে সুস্থ থাকার শিক্ষা দেয় ৷ বয়স বেড়ে গেলে কাজের ক্ষমতা কমে যায় এই ভাবনা বদলে দিতে পারে যোগ ৷ বয়স বাড়লেও কম বয়সের মতোই ভালো থাকা যায় ৷ তাঁকে বলতে শোনা যায়, "আমাদের জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত যোগ চর্চা এমন পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া যার ফলে 40 বছর বয়সে এসে 20 বছরের চেয়েও বেশি সুস্থ থাকা সম্ভব ৷ "

চলতি বছরের আন্তর্জাতিক যোগ দিবসকে কেন্দ্র করে দেশজুড়ে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী— সর্বত্রই সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিশিষ্ট সকলেই যোগাভ্যাসে সামিল হন। প্রধানমন্ত্রীর নিজে কলকাতার রাজপথে নেমে এই আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করছেন। পাশাপাশি তিনি স্পষ্ট করে দেন, প্রাচীন মুনি-ঋষিদের এই সাধনা আজ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রমাণিত এবং এটি সম্পূর্ণ ধর্মনিরপেক্ষ ও সর্বজনীন।

Last Updated : June 21, 2026 at 10:32 AM IST

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যোগ দিবসে মোদির বার্তা
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