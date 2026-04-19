'তৃণমূল মহিলাদের ক্ষমতায়ন চায় না, মহিলারা এর উত্তর দেবে', সংরক্ষণ নিয়ে কড়া আক্রমণ প্রধানমন্ত্রীর

'তৃণমূল মহিলাদের ক্ষমতায়ন চায় না, মহিলারা এর উত্তর দেবে', সংরক্ষণ নিয়ে কড়া আক্রমণ প্রধানমন্ত্রীর
লোকসভায় বিল পাসে ব্যর্থ হয়ে তৃণমূলকে কড়া আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ পশ্চিমবঙ্গের মহিলারা আসন্ন ভোটে এর উত্তর দেবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন তিনি ৷
Published : April 19, 2026 at 2:49 PM IST
বড়জোড়া (বাঁকুড়া), 19 এপ্রিল: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মহিলারা তৃণমূলকে যথোপযুক্ত শাস্তি দেবে ৷ বাঁকুড়ার বড়জোড়ায় জনসভা থেকে আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ গত 16-17 এপ্রিল কংগ্রেস, তৃণমূল, ডিএমকে, সমাজবাদী পার্টির বিরোধিতায় লোকসভায় সংবিধান সংশোধনী (131 সংশোধন) বিল পাসে ব্যর্থ হয়েছে মোদি সরকার ৷ এনডিএ সরকারের আমলে এমন ঘটনা এই প্রথম ৷
লোকসভায় মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ আসন নিশ্চিত করতে সংবিধান সংশোধনী (131 সংশোধন) বিল পাস করাতে চেয়েছিল কেন্দ্রের এনডিএ সরকার ৷ এই বিল পাস হল আসন পুনর্বিন্যাস করে লোকসভায় আসন সংখ্যা 543 থেকে 816 করে সেখান থেকে 33 শতাংশ আসন মহিলাদের দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ৷ এর ফলে আগামী অর্থাৎ 2029 সালের লোকসভা নির্বাচনেই তা কার্যকর করা সম্ভব হত ৷ কিন্তু প্রথম থেকেই এই বিলের বিরোধিতা করে কংগ্রেস-সহ ইন্ডিয়া শিবিরের অন্য দলগুলি ৷
তাদের পাল্টা অভিযোগ, মহিলা সংরক্ষণ কার্যকর করার বিষয়টি সামনে রেখে নেপথ্যে আসন পুনর্বিন্যাস করে আগামী নির্বাচনের আগে বিজেপি নিজের জমি পোক্ত করতে চাইছে ৷ কেন্দ্রের শাসক জোটের ইচ্ছেমতো পুনর্বিন্যাস হলে উত্তরভারতে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে দক্ষিণ ও পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি আসন বৃদ্ধি পাবে ৷ সংসদে বিজেপির আসন সংখ্যা আরও বাড়বে ৷ বিরোধীদের পরাস্ত করতে এই বিল পাস করানো একটি চক্রান্ত ৷ এমনকী পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, কেরলে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার যখন তুঙ্গে, এরই মধ্যে 16 তারিখ বিশেষ অধিবেশন ডাকা নিয়ে মোদি সরকারের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলে বিরোধীরা ৷
17 এপ্রিল লোকসভায় ভোটাভুটিতে বিলের সমর্থনে 298টি ভোট পড়লেও বিরোধিতায় 230টি ভোট পড়েছিল ৷ বিল পাস করতে 352টি ভোটের প্রয়োজন ছিল ৷ তাই বিল পাস করতে গিয়ে বিরোধীদের কাছে পরাজিত হয় মোদি সরকার ৷ এরপরই কংগ্রেস-সহ ইন্ডিয়া শিবিরের অন্য দলগুলিকে মহিলা বিরোধী বলে আক্রমণ শানিয়ে প্রচারে নেমেছে বিজেপি ৷
রবিবার সকালে বাঁকুড়ার বড়জোড়ায় সভামঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানান, বাংলার শাসকদল তৃণমূল মহিলাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে ৷ তিনি বলেন, "তৃণমূল মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও সংরক্ষণ চায় না ৷ শাসকদল চায় না যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিপুল সংখ্যায় মহিলারা সাংসদ বা বিধায়ক নির্বাচিত হন ৷ কারণ মহিলারা তৃণমূলের 'মহাজঙ্গলরাজ'কে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন ৷ এই জন্য কংগ্রেসের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে বিলের বিরোধিতা করেছে তৃণমূল ৷ পশ্চিমবঙ্গের মহিলারা আসন্ন নির্বাচনে তৃণমূলকে যথাযথ শাস্তি দেবে ৷"
বিজেপির মহিলাদের ক্ষমতায়নের রাজনীতি এবং তৃণমূলের মহিলাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার তুলনা টানেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ তিনি বলেন, "বিজেপির পরিচয় মহিলাদের ক্ষমতায়ন এবং তাদের নিরাপত্তার সঙ্গে যুক্ত ৷ আমরা চাই, মেয়েরা ভারতের উন্নয়নে আরও বেশি কাজ করুক ৷ আরও আরও মহিলারা রাজনীতিতে আসুক ৷ কিন্তু আপনারাই দেখুন, সংসদে কী হল ৷ তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গের বোনেদের সঙ্গে আরও একবার বিশ্বাসঘাতকতা করল ৷"
মহিলা সংরক্ষণ ও সংবিধান সংশোধনী বিল পাসের বিতর্কে তৃণমূলের লোকসভা সাংসদ কাকলি ঘোষদস্তিদার বলেছিলেন, "আমাদের তো রাজ্যসভা, লোকসভায় মহিলারা আছেন ৷ আপনারা কেন দিচ্ছেন না ? কারণ, আপনাদের পিছনের চিন্তাটা অন্য, কিন্তু সামনে আপনারা অন্য কিছু আনছেন ৷ লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল 41 শতাংশ মহিলা প্রার্থী দিয়েছে ৷ আর বিজেপি দিয়েছে মাত্র 14 শতাংশ ৷ আপনারা কেন 33 শতাংশ দেননি ? এটা ছদ্মবেশী আইন ৷ 50 শতাংশ দিলে আমরা আপনাদের সঙ্গে থাকব ৷"
সংসদে বিল পাস না-হওয়ায় নতুন উদ্যমে এই ইস্যুকে হাতিয়ার কর কংগ্রেস-তৃণমূলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছে বিজেপি ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদির কথায়, "এটা সেই তৃণমূল, যারা সবসময় আইন ভাঙে এবং অনুপ্রবেশকারীদের সুবিধে করে দেয় ৷ এদিকে এরাই মহিলাদের ক্ষমতায়নের বিরোধিতা করে ৷ এটাই সেই পার্টি যারা ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণের সমর্থনে প্রচার করে ৷ এরা সংবিধানকে খাটো করছে ৷" তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর পশ্চিমবঙ্গে আসার প্রসঙ্গ ৷ প্রধানমন্ত্রী তৃণমূলের বিরুদ্ধে আদিবাসী সমাজকে অসম্মানের অভিযোগ তোলেন ৷ আগামী 23 ও 29 এপ্রিল রাজ্যের 294টি আসনে বিধানসভা ভোট ৷ ফলাফল ঘোষণা 4 মে ৷