যুবভারতীর বিশৃঙ্খলা তৃণমূলের মহাজঙ্গলরাজের নমুনা, তোপ মোদির; মহিলা ভোট কাছে টানার চেষ্টা

মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের কথা বলে তিনি জানান, একে অপরের মধ্য়ে হাজারো বিরোধিতা থাকলেও এই দুই দলের সমর্থকরা এক স্বরে আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদ করেছেন ৷

মহিলা ভোট কাছে টানার চেষ্টা মোদির (ছবি:পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 11, 2026 at 5:32 PM IST

কুশমণ্ডি, 11 এপ্রিল: কালনার সভা থেকে বাংলার নির্বাচনী প্রচার শুরু করেছিলেন মহিলা ভোট কাছে টানার চেষ্টা দিয়ে ৷ শনিবার বিকেলে কুশমুণ্ডির সভা পর্যন্ত সেই রেশ বজায় রইল ৷ কখনও নারী নির্যাতনের কথা বললেন ৷ আবার কখনও বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলার মহিলাদের জীবনে কতটা বদল আসবে জানিয়ে দিলেন সেটাও ৷

দক্ষিণ দিনাজপুরের কুশমণ্ডির সভা থেকে কোনও নির্দিষ্ট ঘটনার কথা উল্লেখ না করলেও 13 ডিসেম্বর যুবভারতীতে হওয়া বিশৃ্ঙ্খলা নিয়ে তোপ দাগেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ বাংলায় তৃণমূলের আমলে সিন্ডিকেট রাজটাই উন্নয়নের মডেল হয়ে উঠেছে বলে দাবি করে প্রধানমন্ত্রী জানান, তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা ফুটবলটাকেও সিন্ডিকেট রাজের বিষয়বস্তুতে পরিণত করেছেন ৷ সেদিন যুবভারতীর লজ্জাজনক ঘটনা গোটী বিশ্ব দেখেছিল বলে দাবি প্রধানমন্ত্রীর ৷ তাঁর মতে, আর এটা তৃণমূলের মহা-জঙ্গলরাজের নমুনা ৷

এরপর মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের কথাও উঠে আসে তাঁর মুখে ৷ তিনি জানান, ফুটবল মাঠে এই দুটো দলের লড়াই ঐতিহাসিক ৷ তারা সর্বদা একে অন্যকে হারাতে চায় ৷ কিন্তু আরজি করের ঘটনা নিয়ে মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল এক হয়ে প্রতিবাদ করেছে ৷ এ প্রসঙ্গেই আরও একবার তিনি জানান, বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে নারীদের প্রকৃত উন্নয়ন হবে ৷

এই সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন, বাংলাকে উন্নত করতে বিজেপি সংকল্প পত্র প্রকাশ করেছে ৷ বিজেপির এই সংকল্প পত্র মানে ভরসা পত্র ৷ এর আগে পরশু দিন বাংলায় সভা করে 6টি গ্যারেন্টির কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এদিন সেই প্রসঙ্গ তুলে তিনি মনে করেন, তাঁর দেওয়া গ্যারেন্টি পূরণ করার দিশা আছে বঙ্গ বিজেপির সংকল্প পত্রে ৷ তৃণমূলের সময় হওয়া খুন-ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশিত হবে বলে এদিন আরও একবার জানান প্রধানমন্ত্রী ৷

এই সংকল্প পত্রে উত্তরবঙ্গের জন্য একাধিক ঘোষণা করা হয়েছে ৷ বলা হয়েছে, উত্তরবঙ্গে AIIMS থেকে শুরু করে NIFT তৈরি হবে ৷ এ কথা আরও একবার স্মরণ করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি বলতে ওঠার আগে বালুরঘাটের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারও সংকল্প পত্রে থাকা প্রতিশ্রুতিকে হাতিয়ার করে জানান, প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং তাঁর সরকার যেভাবে উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের কথা ভেবেছে সেভাবে এর আগে কেউ সেভাবে ভাবেনি ৷

ভাষণের একটি অংশে বিহারে কত সংখ্য়ক মহিলা পুলিশ কর্মী আছেন সে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তিনি জানান, সেখানে মহিলা পুলিশ কর্মীর সংখ্যা 24-25 শতাংশ ৷ কিন্তু বাংলার মতো বড় রাজ্যে 10 শতাংশের বেশি মহিলা পুলিশ কর্মী নেই ৷ তাঁদেরও বেশিরভাগই অবসর নিতে চলেছেন ৷ বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই অবস্থার বদল হবে ৷ গোটা দেশে নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হলেও বাংলার শিক্ষা ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অরাজক বলে এদিন দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এই প্রসঙ্গে দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস না থাকার কথা জানন ৷ তাই বাধ্য হয়ে পড়ুয়াদের হস্টেলের ঘর থেকে বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে হচ্ছে বলে মনে করেন তিনি ৷

আদিবাসীদের জন্য় বিজেপি কী কী করেছে তার বিস্তারিত বিবরণ দেন প্রধানমন্ত্রী ৷ তাঁর কথায়, "বিজেপির সরকার ভগবান বিরসা মুণ্ডার জন্মদিবসকে জনজাতি গৌরব দিবস হিসেবে পালন করে ৷ আমাদের সরকার আদিবাসীদের মাওবাদের হাত থেকে মুক্তি দিয়েছে ৷ ঝাড়খণ্ড-ওড়িশা-ছত্তিশগড়ে আদিবাসী মুখ্যমন্ত্রী আছেন ৷ কিছুদিন আগে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু বাংলায় এসেছিলেন ৷ তিনি আদিবাসী পরিবারের মেয়ে ৷ তাঁকেও এই সরকার অপমান করা হয়েছে ৷ তৃণমূল আদিাবাসীদের উন্নয়ন করবে না ৷ একমাত্র বিজেপি পারে তাদের যথার্থ উন্নয়ন করতে ৷ "

