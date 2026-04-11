তৃণমূল বামেদের কার্বন কপি ! বিজেপি সরকারে এলে বাংলার মেয়েরা আর ভয় পাবে না, আশ্বাস মোদির

তৃণমূল বামেদের কার্বন কপি ! বিজেপি সরকারে এলে বাংলার মেয়েরা আর ভয় পাবে না, আশ্বাস মোদির
প্রধানমন্ত্রী মনে করেন, বামেদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে তৃণমূলকে ক্ষমতায় এনেছিল বাংলা ৷ কিন্তু এখন সবাই বুঝতে পারছে বামেদের সঙ্গে তৃণমূলের কোনও তফাত নেই ৷
Published : April 11, 2026 at 3:24 PM IST
জঙ্গিপুর, 11 এপ্রিল: মুর্শিদাবাদে প্রথমবার নির্বাচনী জনসভা করতে এসে আরও একবার নারী নিরাপত্তা নিয়ে সরব হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাঁর আশ্বাস, বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলার মেয়েরা আর ভয় পাবে না ৷ তারা নির্ভয়ে যেখানে খুশি যেতে পারবে ৷ এই সভা থেকে অন্য একটি প্রসঙ্গে মোদি দাবি করেন, তৃণমূল বামেদের কার্বন কপি ৷ বামেদের অত্যাচারের হাত থেকে বাঁচতে তৃণমূলকে বাংলার ভোটাররা ক্ষমতায় এনেছিলেন ৷ কিন্তু সরকার বদলের পর বামেদের গুন্ডারা তৃণমূলে চলে গিয়েছে ৷ তারাই এখন সাধারণ মানুষকে তৃণমলকে ভোট দিতে হুমকি দেয় ৷
এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "দেশের সুরক্ষা আমাদের কাছে সবথেকে বড় কথা ৷ ইউসিসি লাগু করে বাংলায় তোষণের রাজনীতি শেষ করা হবে ৷ ইতিহাস বলছে, বাংলা পরিবর্তন করতে চাইলে কেউ আটকাতে পারে না ৷ স্বাধীনতার আগে থেকে এখনও পর্যন্ত কেউ চোখ রাঙালে তাকে বাংলা ছাড়ে না ৷ ব্রিটিশ-কংগ্রেস-বাম কেউ ছাড় পায়নি ৷ তৃণমূলও ছাড় পাবে না ৷ সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে তিরিশ বছর ক্ষমতায় থাকার সময় বামেরা ভাবত তাদের কেউ হারাতে পারবে না ৷ কিন্তু বাংলার মানুষ বামেদের হারিয়েছে ৷ কিন্তু তৃণমূল ক্ষমতায় এসে বামেদের কার্বন কপি হয়ে গিয়েছে ৷"
ভাষণের একটি অংশে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সন্দেশখালি থেকে শুরু করে আরজি করে ঘটনা বাংলা ভোলেনি ৷ আর বিজেপি সরকারের হাত ধরে এখন বাংলার মহাবিজয়ের সময় ৷ এখানেই তাঁর নতুন স্লোগান, ভয়ের অন্ত, ভরসার উদায় ৷" তিনি মনে করেন, বাংলার ক্ষমতা অন্যদের থেকে বেশি ৷ কিন্তু তৃণমূল বাংলাকে কয়েক দশক পিছিয়ে দিয়েছে ৷
এই প্রসঙ্গে বিজেপির সংকল্প পত্রের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "এই সংকল্প পত্র বাংলার উন্নয়নে দিশা দেখাবে ৷ এটা তৃণমূলের মহা-জঙ্গলরাজ সিন্ডিকেট রাজের অবসানের শঙ্খনাদ ৷ বিজেপির সরকার ক্ষমতায় এলেই বাংলার মহিলাদের অ্য়াকাউন্টে তিন হাজার টাকা করে পৌঁছবে ৷ বাংলার মেয়েরা আর ভয় পাবে না ৷ বাংলার মেয়ের আত্মসম্মানের সঙ্গে বাঁচবে ৷"
অনুপ্রবেশ প্রসঙ্গে আরও একবার তৃণমূলকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, " তৃণমূল অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে অনুপ্রবেশকারীদের জন্য অনুপ্রবেশের সরকার গড়তে চায় ৷ আর তাই এই নির্বাচন শুধু ক্ষমতা বদলের সরকার নয়, বাংলার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার সুযোগ ৷ এখন বাংলায় রামনবমীর মিছিলে পাথর পড়ে ৷ দোকানে হামলা হয় ৷ আগুন জ্বলে ৷ কিন্তু অপরাধীরা কাউকে ভয় পায় না ৷ কারণ তারা জানে শাস্তি হবে না ৷ এসব বাংলায় আর চলবে না ৷ বাংলায় বাঙালিদের সংখ্যালঘু হতে দেব না ৷"
ভাষণের একেবারে শেষের দিকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "নির্বাচন যত এগিয়ে আসছে তৃণমূল বুঝতে পারছে তাদের হার নিশ্চিত ৷ তাই তারা চক্রান্ত করতে পারে ৷ অসমকেও একই কাজ হয়েছে ৷ ওরা এআই ব্যবহার করে ফেক ভিডিয়ো বানাবে ৷ আমাদের এই চক্রান্ত ব্যর্থ করতে হবে ৷" নির্দিষ্ট কোনও প্রসঙ্গের কথা না বললেও তিনি যে ঘুরপথে তৃণমূলের তরফে প্রকাশ্যে আনা হুমায়ুন কবীরের ভিডিয়োর কথা বলেছেন তা স্পষ্ট ৷