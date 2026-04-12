পাহাড়ে বিপর্যয়ের সময় কার্নিভালে মত্ত তৃণমূল, দাবি মোদির; শিলিগুড়ির নিরাপত্তা নিয়ে আপসের অভিযোগ

পাহাড়ে বিপর্যয়ের সময় কার্নিভালে মত্ত তৃণমূল, দাবি মোদির; শিলিগুড়ির নিরাপত্তা নিয়ে আপসের অভিযোগ
অক্টোবরে প্রবল বৃষ্টিতে ধস নামে পাহাড়ে ৷ হড়পা বানে বহু মানুষের মৃত্যু হয় ৷ মোদির অভিযোগ, তখনও দুর্গা পুজোর কার্নিভাল নিয়েই ব্যস্ত ছিল সরকার ৷
Published : April 12, 2026 at 2:40 PM IST
শিলিগুড়ি, 12 এপ্রিল: গত অক্টোবর মাসে উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টির জেরে ধস, বিপর্যয়ের সময় কলকাতায় উৎসবে মেতেছিলেন তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা ৷ শিলিগুড়ির জনসভা থেকে এভাবেই তীব্র কটাক্ষ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ রবিবার শিলিগুড়ির নির্বাচনী সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "যখন উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে মানুষ হাহাকার করছে তখন তৃণমূল সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা কলকাতায় উৎসবে মেতেছিলেন ৷" একইসঙ্গে তোষণের রাজনীতির জন্য তৃণমূল শিলিগুড়ি করিডরের নিরাপত্তা নিয়েও ছিনিমিনি খেলছে বলেও অভিযোগ মোদির ৷
গত অক্টোবরে রাতভর প্রবল বৃষ্টিতে ধস নামে পাহাড়ের বিভিন্ন অংশে ৷ হড়পা বানে প্রায় 25 জন মানুষের মৃত্যু হয় ৷ ভেসে গিয়েছিল ঘর বাড়ি, গবাদি পশুও ৷ এরইমধ্যে 5 অক্টোবর ছিল কলকাতায় দুর্গা পুজোর কার্নিভাল ৷ একদিন পর উত্তরবঙ্গে দুর্যোগকবলিত এলাকা পরিদর্শনে যান খোদ মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা ৷ তা নিয়েই প্রবল সমালোচনাও হয় বিভিন্ন মহলে ৷ নির্বাচনী জনসভা থেকে সেই প্রসঙ্গ উঠে এল প্রধানমন্ত্রীর গলায় ৷ এদিন মোদি বলেন, "তৃণমূল ইচ্ছাকরে উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন করেনি ৷ পরিবহণ, পর্যটন, শিল্প সব ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের মানুষ উপেক্ষিত ৷ কেন্দ্র যে টাকা পাঠিয়েছে সব সিন্ডিকেট খেয়ে নিয়েছে !"
এরপরই মোদি বলেন, "এই সরকার মাদ্রাসার জন্য 6 হাজার কোটির বাজেট বরাদ্দ করে অথচ উত্তরবঙ্গ উন্নয়নের জন্য বাজেটে কোনও বিশেষ ঘোষণা নেই ৷ তৃণমূল শুধু নিজের ভোটব্যাঙ্কের দিকেই নজর রেখেছে ৷ তোষণের রাজনীতি করে ৷ যখন উত্তরবঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগের জেরে মানুষ হাহাকার করছে তখন তৃণমূল সরকারের নেতা-মন্ত্রীরা কলকাতায় উৎসব করছে !" পাশাপাশি তৃণমূলকে আক্রমণ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "তৃণমূল আদিবাসী বিরোধী, উত্তরবঙ্গ বিরোধী, চা বাগান বিরোধী দল ৷" উত্তরবঙ্গের সঙ্গে তৃণমূল কী কী 'অন্যায়' করেছে তারও বিস্তারিত বিবরণ তুলে ধরেন মোদি ৷ তিনি বলেন, " তৃণমূলের লক্ষ্য সর্বস্তরে দুর্নীতি করা, লোককে ভয় দেখানো, মানুষকে উপেক্ষা করা, রাজনৈতিক হিংসা করা, বিরোধী রাজনৈতিক নেতাদের খুন করা, বিরোধী কণ্ঠস্বরকে দমিয়ে রাখা ৷ তারা সেই কাজটাই করে চলেছে ৷ কিন্তু বিজেপি ক্ষমতায় এলে তৃণমূলের লুটেরাদের পুরো হিসাব হবে ৷" এই প্রসঙ্গে তিনি আরও একবার জানান, তৃণমূলের আমলে নারী নির্যাতন থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের যত অপরাধ হয়েছে সে সবের তদন্ত হবে ৷
অন্যদিকে, শিলিগুড়ি করিডর প্রসঙ্গেও এদিন মুখ খুলেছেন মোদি ৷ 'টুকরে টুকরে গ্যাং' ইস্যুকে সামনে রেখে তৃণমূলকে আক্রমণ শানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এদিন তিনি বলেন, "শিলিগুড়ি করিডর শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা ভারতের নিরাপত্তার দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ তোষণের রাজনীতি করতে গিয়ে দেশের সুরক্ষা নিয়েও খেলা করেছে তৃণমূল ৷ টুকরে টুকরে গ্যাং শিলিগুড়ি করিডরকে কেটে ফেলার হুমকি দিয়েছিল, নর্থ-ইস্টকে আলাদা করার কথা বলেছে ৷ আর তাদেরই আশ্রয় দেয়, তোষণ করে তৃণমূল ৷ সংসদেও তাদের সমর্থন করে তৃণমূল ৷ বিজেপি ক্ষমতায় এলে এই অবস্থার পরিবর্তন হবে বলে আশ্বাস দেন প্রধানমন্ত্রী ৷ দেশের নিরাপত্তা থেকে শুরু করে নারী সুরক্ষা নিয়ে বলতে গিয়ে আরও একবার বিজেপির সংকল্প পত্রের ঘোষণাগুলির কথা মনে করিয়ে দেন তিনি ৷
অন্য একটি প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, "গত 15 বছরের কাজের কোনও হিসাব দিতে পারছে না তৃণমূল ৷ কারণ দুর্নীতি ছাড়া আর কিছুই করেনি ৷ আর তাই কোন মুখে তারা হিসাব দেবে ! কিন্তু বাংলার মানুষ তৃণমূলের থেকে পাই পাই হিসেব চাইছে ৷ রাজ্য়ের বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে আমি বারবার এই ছবিটাই দেখছি ৷"