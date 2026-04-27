বাংলার বাতাসে পরিবর্তনের হাওয়া, বিজেপি সরকারের শপথে আসব; কথা দিলেন আত্মবিশ্বাসী মোদি

বাংলার বাতাসে পরিবর্তনের হাওয়া, বিজেপি সরকারের শপথে আসব; কথা দিলেন আত্মবিশ্বাসী মোদি
প্রধানমন্ত্রী মোদির কথায়, অঙ্গ, কলিঙ্গের পর এবার বঙ্গে পদ্ম ফোটার পালা। 4 মে ফল প্রকাশের পর বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে আসবেন বলেও কথা দেন মোদি।
Published : April 27, 2026 at 1:42 PM IST
জগদ্দল, 27 এপ্রিল: ছাব্বিশের বঙ্গভোটে প্রচারের শেষদিন আজ। শেষবেলায় সব রাজনৈতিক দলেরই প্রচারের সুর সপ্তমে। সোমবার সকালে এবারের মতো শেষ নির্বাচনী সভা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ ব্যারকাপুর শিল্পাঞ্চলের সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের হয়ে করা এই জনসভা থেকে চূড়ান্ত আত্মবিশ্বাসের সুর শোনা গেল প্রধানমন্ত্রী মোদির গলায়।
বাংলায় যে 'পদ্ম ফুটবে' তা আরও একবার জোরের সঙ্গে বলে দিলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ এদিন তিনি বলেন, "বাংলার মেজাজ বলছে, এবার পদ্ম ফুটছেই। অঙ্গ, কলিঙ্গের পর এবার বঙ্গে পদ্ম ফোটার পালা। নিশ্চিন্তে থাকুন, মে মাসের চার তারিখ ফল প্রকাশের পর বিজেপির সরকার শপথ নেবে ৷ সেই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে আমি আসব। কথা দিয়ে গেলাম।"
সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতি বিজড়িত ব্যারাকপুর থেকে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে জগদ্দলের সভা থেকে মঙ্গল পাণ্ডে আবেগেও শাণ দিলেন প্রধানমন্ত্রী। পাশাপাশি শেষ দিনের ভোট প্রচারে আবেগপ্রবণও হতে দেখা গেল মোদিকে ৷ দ্বিতীয় দফা ভোটে দলীয় কর্মী, সমর্থকদের মনোবল চাঙ্গা করতেও চরম আত্মবিশ্বাসের সুরে একের পর এক দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷
তিনি বলেন, "1857 এই ব্যারাকপুরের মাটি থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সূচনা হয়েছিল ৷ সেই ভূমি থেকেই রাজ্যের পরিবর্তন যাত্রা আরও প্রশস্ত হচ্ছে ৷" তিনি আরও বলেন, "এটাই বাংলায় আমার শেষ নির্বাচনী জনসভা ৷ আর এতদিন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে জনসভা, রোড শো করে আমি বাংলার যে মেজাজ দেখেছি, তা দেখে বাংলায় বিজেপির জয় সম্পর্কে নিশ্চিত ৷ একানে সরকার গঠন করতে চলেছে বিজেপি ৷ এই বিশ্বাস নিয়ে ফেরত যাচ্ছি যে, 4 মে'র পর বিজেপির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আমাকে আসতেই হবে ৷"
এদিনের সভা থেকে তৃণমূলকে আক্রমণ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বোমা, গুলির প্রসঙ্গও টেনে আনেন ৷ তিনি বলেন, "সাধারণ মানুষের রোজগার বন্ধ হচ্ছে। গুন্ডাদের রোজগার বাড়ছে ৷ বাংলায় বোমার কারখানা ফুলেফেঁপে উঠছে। তৃণমূলের সিন্ডিকেট রাজের পরিধি বাড়ছে ৷ এটাই ওদের জঙ্গলরাজ। নিজের বাড়ি বা দোকানে কোনও কাজ করতে হলেও সিন্ডিকেটকে জিজ্ঞেস করতে হয়। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে তৃণমূলের সিন্ডিকেটকে ভাগাতে হবে, ওদের হারাতে হবে।"
তাঁর কথায়, "বাংলার সেবা করা, বাংলাকে সুরক্ষিত করা আমার কাছে বড় চ্যালেঞ্জ ৷ আমার পক্ষে সৌভাগ্যের বিষয় ৷ একইসঙ্গে দায়িত্বও বটে ৷ আমি এই দায়িত্ব পালন করেই ছাড়ব ৷ বাংলার সঙ্গে এই ভোটের ফলে গোটা পূর্ব ভারতের ভাগ্য বদল হবে ৷ ভারতের ভাগ্যোদয় তখনই হবে যখন পূর্বের রাজ্যগুলির উন্নয়ন হবে ৷ অঙ্গ, কলিঙ্গের পর এবার বঙ্গের পালা বদলের পালা ৷ এবার বাংলায় পদ্ম ফুটবেই ৷ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সংকল্পকে পূরণ করবে বিজেপি ৷ "