'নন্দীগ্রামের পুনাবৃত্তি হবে ভবানীপুরে', মোদির 6 গ্যারান্টিতে আইনশৃঙ্খলা থেকে 7তম পে-কমিশন
মোদি স্পষ্ট জানান, ক্ষমতায় এলে রাজ্যে নারী নির্যাতন বা ধর্ষণের সব ফাইল খুলবে বিজেপি ৷ দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রী-সান্ত্রীদের জেল যাত্রাও নিশ্চিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী ৷
Published : April 9, 2026 at 1:36 PM IST
হলদিয়া, 9 এপ্রিল: হলদিয়ার সভা থেকে নন্দীগ্রাম-ভবানীপুরকে এক সুতোয় বাঁধলেন প্রধানমন্ত্রী ৷ দিলেন নারী নির্যাতন বা ধর্ষণের সব ফাইল খোলার পাশাপাশি দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রীদের জেলযাত্রা'র মতো ছয় গ্যারান্টিও ৷ আর পাল্টা মঞ্চ থেকে ভবানীপুর উপহার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷
বৃহস্পতিবার হলদিয়ার সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "যে ঘটনা পাঁচ বছর আগে নন্দীগ্রামে হয়েছিল তা এবার ভবানীপুরেও হবে, সারা বাংলায় ঘটাতে হবে ৷" শুধু ভবানীপুর প্রসঙ্গ নয়, এদিন হলদিয়া শিল্পতালুক থেকে কর্মসংস্থানের পাশাপাশি বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে ছয় গ্যারান্টির বার্তাও শোনা গেল প্রধানমন্ত্রী মোদির গলায় ৷ যে প্রসঙ্গে মোদিকে স্পষ্ট বলতে শোনা গেল, ক্ষমতায় এলে রাজ্যে নারী নির্যাতন বা ধর্ষণের সব ফাইল খুলবে বিজেপি ৷ শুধু তাই নয়, দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রী-সান্ত্রীদের জেলযাত্রা যে নিশ্চিত তাও এদিন স্পষ্ট করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ৷
এদিন প্রায় দুই ঘণ্টা দেরিতে হলদিয়ার সভায় পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী ৷ দুর্যোগের মধ্যেই সকাল সাড়ে ন'টার পরিবর্তে সাড়ে 11টা নাগাদ হলদিয়ায় মাখনবাবুর বাজারের সভাস্থলে পৌঁছয় প্রধানমন্ত্রীর চপার ৷ সেখানেই মঞ্চে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার 16টি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থীরা যেমন ছিলেন তেমনই ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী, সৌমেন্দু অধিকারী এবং অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্য়ায়রা ৷ পদ্মের মালা দিয়ে মোদিকে স্বাগত জানান বিজেপির প্রার্থীরা ৷ আর তারপরই বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্পষ্ট করে না-বললেও প্রধানমন্ত্রীর গলায় উঠে এল আরজি কর এবং কসবা ল'কলেজের ঘটনার প্রসঙ্গ ৷ এমনকী কড়া ভাষায় প্রধানমন্ত্রী বলেন, "সব দুর্নীতি, নারীদের সঙ্গে ঘটা সব অন্যায়, ধর্ষণের ফাইল খোলা হবে ৷ তৃণমূলের রাজত্বে যারাই দুর্নীতি করেছে, তাদের সকলের জায়গা হবে জেল ৷ মন্ত্রী-সান্ত্রী সবার হিসাব হবে ৷"
বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যের জন্য ছয় গ্যারান্টির ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷ কী আছে মোদির ছয় গ্যারান্টিতে ?
1. তৃণমূল ক্রমেই ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছে ৷ সরকার আর সরকারি সিস্টেমকে ভয়ের আতুর ঘর বানিয়েছে ৷ বিজেপি সেই ভয়ের জায়গায় ভরসা কায়েম করবে ৷
2. বিজেপি সরকারে সরকারি সিস্টেম জনতার সেবার জন্য খুলে দেবে ৷ প্রত্যেক ক্ষেত্রে সরকার আমজনতার কাছে জবাবদিহিও করবে ৷ সরকারের ভাবমূর্তি হবে স্বচ্ছ ৷
3. সব দুর্নীতি, নারীদের সঙ্গে ঘটে যাওয়া সব অন্যায়, সব ধর্ষণের ফাইল খোলা হবে ৷
4. তৃণমূলের রাজত্বে যারাই দুর্নীতি করেছে তাদের সকলের জায়গা হবে জেল ৷ মন্ত্রী-সান্ত্রী সকলের হিসাব হবে ৷ আইনের পথে হবে তাদের হিসাব ৷
5. মোদির সরকার তৃণমূলকে মানুষের পয়সা আর খেতে দেবে না ৷ যারা অনুপ্রবেশকারী তাদের ভারতে রাখা হবে না, তাদের তাড়িয়েই ছাড়ব ৷ তবে যারা শরনার্থী তাদের জন্য অবশ্যই আইন মোতাবেক কাজ করা হবে ৷
6. বাংলায় সব সরকারি কর্মচারি, শিক্ষক বা অন্যান্য সরকারি কর্মচারী এত বছর পর্যন্ত নির্মম সরকার ভয়ে রয়েছিল ৷ আমরা আপনাদের পাশে আছি ৷ আমরা সপ্তম পে-কমিশন লাগু করব ৷