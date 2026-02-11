বিশ্বভারতীয় সমাবর্তনে আমন্ত্রণ মোদিকে, শান্তিনিকেতনে তৈরি হবে গোশালা

বিশ্বভারতীয় সমাবর্তনে আমন্ত্রণ মোদিকে, শান্তিনিকেতনে তৈরি হবে গোশালা
ফেব্রুয়ারির সমাবর্তনে থাকতে পারেন আচার্য তথা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ এই প্রথম ওয়ার্ল্ড কিউএস র্যাঙ্কিংয়ে অংশ নেবে বিশ্বভারতী ৷
Published : February 11, 2026 at 8:57 PM IST
বোলপুর, 11 ফেব্রুয়ারি: প্রথমবার ওয়ার্ল্ড কিউএস (Quacquarelli Symonds) র্যাঙ্কিংয়ে অংশ নেবে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ ৷ একই সঙ্গ তিনি জানান, বিশ্বভারতীর যাবতীয় তথ্য ও নথির ডিজিটালাইজেশনের কাজ করবে এশিয়াটিক সোসাইটি ৷ ইতিমধ্যেই এই সংক্রান্ত মউ সাক্ষরিতও হয়ে গিয়েছে ৷ দু'মাসের মধ্যে 'পেপার লেস' অফিস করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ৷
উপাচার্য জানান, ফেব্রুয়ারি মাসেই সমাবর্তন করার চিন্তাভাবনা করা হয়েছে ৷ সমাবর্তনে আচার্য তথা প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে । তাঁর আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলেও জানান উপাচর্য ৷ একইসঙ্গে জানিয়ে দেন, আগের মতও দোলের দিন হবে না বসন্তোৎসব। পাশাপাশি শ্রীনিকেতনে তৈরি হচ্ছে গোশালা ৷
উপাচার্য হিসাবে যোগ দেওয়ার পর বিশ্বভারতীতে কী কী কাজ হয়েছে এবং কী কী কাজ হবে, বুধবার কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সভাকক্ষে সাংবাদিক বৈঠক করে জানান প্রবীর কুমার ঘোষ ৷ পাশাপাশি 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসে 'আয়রন' ফি জল পরিষেবা চালু করা হচ্ছে বলেও জানান উপাচার্য ৷
বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ বলেন, "আমরা আশাবাদী এবার বিশ্বভারতীর শিক্ষার মান বাড়বে ৷ আমি পড়ুয়াদের সঙ্গে একটা আলোচনা করব ৷ তাদের অভাব অভিযোগ শুনব ৷ তাছাড়া, প্রাক্তনীদের সঙ্গেও আলোচনায় বসব ৷ এই প্রথম বিশ্বভারতী ওয়ার্ল্ড কিউএস র্যাঙ্কিংয়ে অংশ নিচ্ছে । আমরা একাধিক কর্মসূচি নিয়েছি । সেগুলো নিয়ে কাজও হচ্ছে ৷ ইউনেসকোর গাইড লাইন মেনে বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসকে সুরক্ষিত করা হচ্ছে ৷ স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা পেয়েছি খুবই।"
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য জানান:
1) শিক্ষা-বাণিজ্য সম্মেলন করে বিশ্বভারতী সফল হয়েছে । 6টি কোম্পানি বিশ্বভারতীর সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছেপ্রকাশ করেছে ৷
2) এই প্রথম বিশ্বভারতী ওয়ার্ল্ড কিউএস (QS) র্যাঙ্কিংয়ে অংশ নিচ্ছে ৷ ইতিমধ্যেই যাবতীয় নথি প্রদান করা হয়েছে ৷ পাশাপাশি (ন্যাশনাল ইনস্টিটিউশন্যাল র্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক (এনআইআরএফ)-এও যথারীতি অংশ নিচ্ছে বিশ্বভারতী।
প্রসঙ্গত, দিল্লি ও আন্না বিশ্ববিদ্যালয়-সহ ভারতের 10টি আইআইটি ওয়ার্ল্ড কিউএস র্যাঙ্কিংয়ে স্থান পেয়েছে ৷ এবার অংশ নিচ্ছে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতী ৷
3) শ্রীনিকেতনে তৈরি হচ্ছে গোশালা ৷ এখানে গরুদের জল ও খাবারের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকবে ৷ দিনে গরুগুলো একটি নিদ্দিষ্ট খোলা জায়গায় চড়ে সবুজ খাবার খাবে । আর রাতে বাঁধা থাকবে ৷ গোবর থেকে তৈরি হবে গোবর-গ্যাস ৷ যার সাহায্যে শ্রীনিকেতন এলাকায় পথবাতি জ্বলবে ৷ আর গরুর দুধ পাঠভবনের ছাত্রাবাস-ছাত্রীনিবাসে শিশুদের জন্য পাঠানো হবে ৷ উল্লেখ্য, শান্তিনিকেতনের রাস্তায় বহু মালিকানাহীন গরু চড়ে ৷ সেগুলোকেই রাখা হবে গোশালায় ৷
4) বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবন-সহ কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের যাবতীয় নথি সম্পূর্ণ বিনা পারিশ্রমিকে 2 বছরের মধ্যে ডিজিটালাইজেশন করবে এশিয়াটিক সোসাইটি ৷ ইতিমধ্যেই বিশ্বভারতীর সঙ্গে মউ (মেমোরান্ডাম অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং) সাক্ষর হয়েছে । এশিয়াটিক সোসাইটি বিশ্বভারতীর কর্মীদের ডিজিটালাইজেশন করার প্রশিক্ষণও দেবে ৷
এছাড়া, এপ্রিল মাসের মধ্যে বিশ্বভারতীকে সম্পূর্ণ ই-অফিসে পরিণত করার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে । অর্থাৎ, 'পেপার লেস' অফিস হবে বিশ্বভারতী । এতে নজরদারি চালানোও সুবিধা হবে ৷
5) আন্তর্জাতিক কলকাতা বইমেলায় বিশ্বভারতীর স্টল ভালো রকম সারা পেয়েছে ৷ 10 লক্ষ টাকার বই বিক্রি হয়েছে । দিল্লি বইমেলাতেও বিশ্বভারতীর স্টল থাকবে ৷
6) 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' বিশ্বভারতী ক্যাম্পাসকে 'আয়রন' ফি করা হচ্ছে ৷ অর্থাৎ, জল হবে আয়রন মুক্ত ৷ এর জন্য 3 ইউনিট ইতিমধ্যেই তৈরি করা হয়েছে । দ্রুত পরীক্ষা করা হবে, তারপর শুরু হবে পরিষেবা ৷ এমনকি, বিশ্বভারতীর উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ প্রাক্তনীদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করবেন ৷ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে তারা কীভাবে সহযোগিতা করতে পারবেন, সেই সংক্রান্ত আলোচনাও হবে ৷ বিদেশে থাকা প্রাক্তনীদেরও আমন্ত্রণ জানানো হবে ৷
7) শ্রীনিকেতন ও পূর্বপল্লীতে জৈবসার তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে । ক্যাম্পাস এলাকার যাবতীয় পচনশীল পদার্থ কম্পোজ করে তৈরি হচ্ছে সার ৷ যা বিশ্বভারতীর বাগান বিভাগ বিভিন্নভাবে কাজে লাগাবে ৷
উল্লেখ্য, ওয়ার্ল্ড কিউএস (QS) র্যাঙ্কিং হল লন্ডনভিত্তিক শিক্ষা গবেষণা সংস্থা ৷ কোয়াকোয়ারেলি সাইমন্ডস (Quacquarelli Symonds) কর্তৃক প্রতি বছর বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটি তালিকা প্রকাশিত হয় ৷ এটি মূলত অ্যাকাডেমিক ও নিয়োগকর্তা সুনাম, গবেষণার প্রভাব, আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী ও ফ্যাকাল্টি অনুপাত এবং কর্মসংস্থানের সুযোগের ওপর ভিত্তি করে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির মূল্যায়ন ও স্থান নির্ধারণ করা হয় ৷ 2026 সালের সংস্করণ অনুযায়ী, শীর্ষ স্থানে রয়েছে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (MIT) ৷